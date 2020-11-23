የህወሃት ከሃዲ ቡድን የሴራ ጉዞ ማብቂያ

በእንግዳው ከፍያለው (ባህርዳር ኢዜአ )
የብዙዎቹ ፊት ንዴት፣ ብስጭትና ቁጣ ይነበብበታል። በየአደባባዩ፣ መዝናኛ ሰፍራው ፣ በስራ ቦታና ሌሎች አካባቢዎች ሁሉ የጽንፈኛው ወያኔ ቡድን በእብሪት ተነሳስቶ በኢፌዴሪ መከላከያ ሰራዊት በሰሜን እዝ አባላት ላይ ያደረሰው የሽብር ጥቃት የቁጣውና የብስጭቱ መንስኤ ሆኖ ሰንብቷል። ህዝቡም ለዚህ ተግባር ምላሽ ይሆናል ያለውን ሁሉ በቁጣና በቁጭት እያከናወነ ይገኛል።
“የአንድ አገር መከላከያ ሰራዊት በአንድ ግዛት ገዥ ጥቃት ከተፈጸመ የሀገር ክህደትና የባንዳ ስራ ነው” በሚለው ብዙዎች ይስማማሉ። መከላከያን በማጥቃት የተፈጸመው የሀገር ክህደት ምናልባት በኛ ሀገር ለመጀመሪያ ጊዜ የተከሰተ ቢመስልም በዓለም ላይ ታይቷል ያሉት በባህርዳር ዩንቨርሲቲ የፖለቲካል ሳይንስና ዓለም አቀፍ ግንኙነት መምህር ረዳት ፕሮፌሰር እምቢአለ በየነ ናቸው።
እንደ ረዳት ፕሮፌሰሩ ገለጻ በአሜሪካ እኤአ ከ1861-1865 ድረስ ደም አፋሳሽ ጦርነት መካሄዱን አውስተዋል። ጦርነቱ የተከሰተውም የባርነት ስርዓትን ለሸንኮራ አገዳ ልማት፣ ለጥጥና ለሌሎች የእርሻ ልማታቸው ለማስቀጠል በፈለጉ ሰባት ደቡባዊ ግዛቶችና አብርሃም ሊንከን በሚመራው የሰሜኑ ክፍል ነበር። ደቡቦቹ ከአሜሪካ ፌደራላዊ ህብረት በመለየት የራሳቸውን ኮንፌደራላዊ ጥምረት ፈጠሩ። የሰሜኑ አሜሪካ ክፍል በኢንዱስትሪ እየበለጸገ ሲመጣ የደቡቡ ክፍል ደግሞ ከአፍሪካ በተጋዙ ባሪያዎች የሚካሄደው የእርሻ ልማት ላይ ተገትረው ቀሩ። የተፈጠረውን ያልተመጣጠነ የኢኮኖሚ ልዩነት ለማስተካከል ወደ አንድ ለማዋሃድ ሲሞከር የደቡቡ ክፍል አመጸ። ማመጽ ብቻ ሳይሆን ጽንፈኛው ወያኔ አሁን እንደፈጸመው የሰሜኑን የጦር ካምፕ ባልታሰበ ጊዜ በማጥቃት በሰሜኑ ጦር ላይ ከፍተኛ ጉዳት አደረሰ፤ መሳሪያም ዘረፈ፤ የአሸናፊነት መንፈስን በመላበስ መፎከሩን ቀጠለ።
ጦርነቱ ለ4 ዓመታት ደም አፋሳሽ በሚባል ሁኔታ ቢቀጥልም በመጨረሻም ድሉ በአብርሃም ሊንከን ለሚመራው የአሜሪካን አንድነትና ብልጽግና ለማረጋገጥ ለቆመው የሰሜኑ ክፍል ሆነ። በተገኘው ድልም የታላቋ አሜሪካ የማይናወጥ አንድነት እንደተመሰረተ ታሪክ ያስረዳል።
አሁን ላይ ጽንፈኛው ወያኔ በኢፌዴሪ መከላከያ ሰራዊት በሰሜን እዝ ላይ የፈጸመው የሽብር ጥቃት ከአሜሪካ የእርስ በእርስ ጦርነት አጀማመር ጋር ተመሳሳይነት አለው። ዓላማው የሁለቱም ሃገር መከፋፈል፣ መበተንና ማዳከም ነው። ምናልባትም በኛ ሃገር የተፈጸመው ጥቃት ከዚህ የከፋ ዓላማ ያለው ይመስላል። አገርን ከመበታተን ባሻገር የእርስ በእርስ ግጭትና ጭፍጨፋ ሴራን አርግዞ እንደነበር መገመት አያዳግተም። በዚህ ሴራ ውስጥ ጁንታው ቡድን ወደ አራት ኪሎ ቤተ መንግስት ለመመለስ ቋምጦ እንደነበር የሚወጡ መረጃዎች አመላካች ናቸው። መንግስት በጽንፈኛው ቡድን ላይ የጀመረው የህግ ማስከበር ስራ ከመዘግየቱ ውጭ የአንድ መንግስት የመጀመሪያው ሃላፊነት በግዛቱ ውስጥ ህግን የማስከበር ጉዳይ በማለት የፖለቲካል ሳይነስ ምሁሩ ተናግረዋል። ልዩነቱ የአሜሪካው ጦርነት 4 ዓመታትን ሲወስድ በኛ ሀገር የተጀመረው ህግ የማስከበር ዘመቻ 4 ሳምንታትን ሊሆን መቻሉ ነው።
ይህ ቡድን የመከላከያ ሰራዊቱን ከማጥቃት ባሻገር ታሪካዊ ጠላቴ የሚለውን የአማራ ህዝብ አንገት ለማስደፋት በጠገዴ ወረዳ በሶሮቃና ሌሎች አካባቢዎች የፈጸመው ወረራ የአማራ ልዩ ሃይልና ሚሊሻ ባይመክቱት ኖሮ ጦርነቱን በአማራ ክልል ላይ ለማድረግ አልሞ ለመነሳቱ ማሳያ ነው። “በጥባጭ ካለ ማን ጥሩ ይጠጣል” የሚለው የአባቶች አባባል ለጽንፈኛው የወያኔ ቡድን ድርጊት ማሳያ ነው።
የሰሜን እዝ የሰራዊት አባላት ላይ የፈጸመው ጥቃት ሙሉ በሙሉ ተሳክቶ ቢሆን ኖሮ በእዙ የነበረውን ከባድና ቀላል መሳሪያዎች በእጁ በማስገባት የጀመረውን ወረራ አጠናክሮ በማስቀጠል ቢችል ወደ 4ኪሎው የሚኒሊክ ቤተ መንግስት መገስገስ ካልቻለ ደግሞ ጦርነቱን በሌሎቹ ክልሎች ላይ ማድረግ የተያዘ ግብ እንደነበር መገመት አያዳግትም። ይሁን እንጂ ወረራው በጠንካራው የአማራ ክልል ልዩ ሃይል፣ ሚሊሻና አርሶ አደሩ እንዲሁም በሃገር መከላከያ ሰራዊት ተገትቷል። የክልሉ የጸጥታ አካላት በዚህ ሳይበገሩ በዳንሻ የሚገኘውን የመከላከያ ሰራዊትን በመክበብ ደምስሶ ንበረቱን ለመዝረፍ እየተዋጋ የነበረው የህውሃት ታጣቂዎች ቡድን ላይ ፈጣን የማጥቃት እርምጃ በመውሰድ የከሃዲውን ቅስም ሰብሮ ሃገር በማዳን ዘመቻው ላይ ቁልፍ ሚና ማበርከቱን ከመከላከያ ሰራዊቱ አመራርና አባላት አንደበትም ተሰምቷል።
ህውሃት በስልጣን በነበረባቸው ባለፉት 27 ዓመታት በቋንቋ የተመሰረተ አከላለል በማስፈን ህዝቡ እርስ በእርስ እንዲጠራጠር፣ እንዲከፋፈልና እንዲለያይ ያልፈነቀለው ድንጋይ፣ ያልወረደው ቁልቀለት፣ ያልወጣው ዳገት… የለም። “የማያድግ ጥጃ ከማሰሪያው ያስታውቃል” እንደሚባለው የተፈጠረው አስተዳደራዊ አደረጃጀት የተንኮል ሴ ታሪካዊ ጠላቴ በሚለው አንድ ህዝብ ላይ በአርባ ጉጉ፣ በበደኖ፣ በጉራ ፈርዳ፣ በቤንሻንጉልና ሌሎች አካባቢዎች ላይ ጭፍጨፋ እንዲፈጸም ምቹ ሁኔታ መፍጠሩ የሚያጠያይቅ አይደለም። ሰሞኑን ደግሞ በማይካድራ ራሱ ባዘጋጃቸው ሚሊሻዎች በመፈጸም ከጥንት ጀምሮ ይዞት የመጣውን አደገኛነት ዳግም አረጋግጧል።
በባህርዳር ዩንቨርሲቲ የታሪክ መምህሩ ፕሮፌሰር ሹመት ሲሻኝ በበኩላቸው ህውሃት አማራጭ ድምጾችንና አማራጭ ሃሳቦችን በማጥፋት በዓለም ላይ ወደር የሌለው ድርጅት ነው ይላሉ። አማራጭ ድምጾችንና ሃሳቦችን የማጥፋት ዘመቻውን “ሀ” ብሎ የጀመረው ገና በምስረታው ማግስት በትግራይ ህዝብ ላይ መሆኑንም ገልጸዋል። በትግራይ ውስጥ ለአገር የሚያስቡና ለህዝብ የሚተጉ ግለሰቦችን፣ የሀገር ሽማግሌዎችንና ድርጅቶችን ወደ ባዶ 6 በማጋዝ አሊያም ባሉበት ጭንቅላታቸውን በመቅላት ማጥፋት የጀመረው ገና በደደቢት በረሃ እያለ ነው። ኢዲዩን፣ ኢህአፓንና ሌሎች ድርጅቶችን በማጥፋት እራሱን ብቸኛው የትግራይ ተወካይ በማድረግ ህዝቡ ሌላ ድምጽ እንዳይሰማ፤ ሌላ አማራጭ እንዳያይ አደረገ። ይህን እኩይ ሴራውን ባለፉት 40 ዓመታት በአንድ የትግራይ ትውልድ ላይ ፈጽሞታል ማለት ይቻላል።
ከበረሃ ይዞት የመጣውን እኩይ ሴራም መላ ኢትዮጵያን ሲቆጣጠር በአገር አቀፍ ደረጃ በስፋት ቀጥሎበታል። በመጀመሪያ ከአጼ ሃይለ ስላሴ ጀምሮ የተገነባውን የኢዮጵያ ሰራዊት በማፍረስና በመበተን በራሱ አምሳል የቀረጻቸውን የበረሃ ታጋዮች የሃገር መከላከያ አድርጎ እንደ አዲስ አደራጀ። ህገ መንግስቱን ማርቀቅና የቋንቋ ፌዴራሊዝም በመመስረት ላይ በዙሪያው ያሰባሰባቸውን እንደ ኦነግ ያሉ ድርጅቶችን በትረ መንግስቱን ካረጋገጠ በኋላ አጥፍቷቸዋል። ብቸኛው ሀገራዊና ዓለም አቀፋዊ ነጻ ሃሳብ የሚንሸራሸርበት የአዲስ አበባ ዩንቨርሲቲ ነበር። 42 መምህራንን ከአዲስ አበባ ዩንቨርሲቲ በአንድ ጊዜ በማባረርም በራሱ አምሳል የቀረጻቸውን መተካት ችሏል።
ህውሃት የሚፈጽመው ሴራ በዚህ ብቻ አልቆመም የሚሉት ፕሮፌሰር ሹመት በስመ ዴሞክራሲ በሚያካሂደው ምርጫ ተገዳዳሪ የሆኑ የፖለቲካ ፓርቲዎችን በመበታተንና በማጥፋት እንደሱ የተካነ ድርጅት በዓለም ላይ ያለ አይመስለኝም ይላሉ። ለዚህ እንደማሳያ የሚያቀርቡትም በ1997 ዓ.ም ምርጫ የማሸነፍ በለስ ቀንቶት የነበረው ቅንጅትን በማጥፋት የሰራውን ሴራ ነው። ይህ ሁሉ እኩይ ተግባር ከበረሃ ይዞት የመጣው አማራጭ ድምጽና ሃሳብን የማጥፋት ሴራው መገለጫዎች ናቸው ብለዋል የታሪክ ተመራማሪው።
አማራጭ ድምጾችንና ሃሳቦችን ለምን ያጠፋል? ምን ጥቅም ለማግኘት ይሆን? … የሚሉና ሌሎች ተመሳሳይ ጥያቄዎች ይነሳሉ። እንደ ታሪክ ምሁሩ ገለጻ
- ህውሃት እጅግ የበዛ በስልጣን ላይ የመኖር ፍላጎት ያለው ደርጅት ነው። በተለይም ከ2002 ምርጫ በኋላ ራሱን አውራ ፓርቲ ብሎ የሰየመው ለረጅም ጊዜ በስልጣን ላይ ለመቆየት ካለው ፍለጎት የመነጨ ነው። ለዚህም ተገዳዳሪ ናቸው ያላቸውን የፖለቲካ ፓርቲዎች የማዳከምና የማጥፋት ዘመቻው የእለት ተእለት ተግባሩ ሆኖ መቆየቱ የሚታወስ ነው።
- አመራሩና አባላቱ አፍቃሬ ድርጅት መሆናቸው ነው። በህውሃት ቤት ከሃገርና ከህዝብ ጥቅም ይልቅ ለድርጅታቸው ያላቸው አቋም የተለየ ነው።hገር ቢፈርስ፣ ህዝብ ቢታመስ፣ ቢተላለቅ፣ ስቃይ ውስጥ ቢወድቅ… ደንታ የላቸውም። ብቻ ድርጅታቸው ይኑር እንጂ። እንደዚህ አይነት አመለካከት ደግሞ ከራሳቸው ሃሳብ ውጭ ያሉ ለሃገርና ለህዝብ የሚጠቅሙ ሃሳቦችን እንዳይሰሙ፤ ከራሳቸው መንገድ ውጭ የሚመጣ ውጤትን እንዳያዩ አድርጓቸዋል። የምሁራንንና የአገር ሽማግሌዎችን ምክር እንዳይሰሙ አድርጓቸዋል ይላሉ ፕሮፌሰር ሹመት።
በ2008 ዓ.ም በተጀመረው ህዝባዊ ንቅናቄ ላይ ህዝቡና ሀገሩ በግልጽ ህውሃትን እንደማይፈልግ በመረረ ጥላቻ መግለጹ ይታወሳል። በዚህ ጊዜ “ምሁራንና አርቆ አሳቢ ዜጎች የለውጥ ንቅናቄው ህውሃት ካመቻቸው የቋንቋ አስተዳደር ጋር ተያይዞ አስከፊ እልቂት እንዳይከሰት ሰግተን ነበር ። እኔም ለ20 ዓመታት ሳስተምር ከኖርኩበት አሜሪካ የመጣሁት በዚህ ወቅት ነበር” ብለዋል። ለውጡ ወዴት እንደሚጓዝ ግልጽ ባልነበረበት በዛን ጊዜ ከውስጥ ሰብረው በመውጣት እነዶክተር አቢይ የነበረውን ስጋት ሲያለዝቡት ላየ አስተዋይ ሰው እውነትም ለዚች አገር ፈጣሪ አላት የሚያስብል ነው።
በህዝብ ትግል በመጣው ለውጥ ወደ ስልጣን በመጡት መሪዎችም የህውሃት ባለስልጣናት የለውጡ አካል በመሆን የበኩላቸውን ድርሻ እንዲወጡ ጥሪ ተደርጎላቸው ነበር። ይሁን እንጂ የህወሐት አመራሮች የተሰጣቸውን እድል እንደጥቃትና አደጋ በመመልከት እልህ ውስጥ መግባታቸው ዛሬ ላይ ለተፈጠረው የመጨረሻው የእብሪተኝነት ችግር እንደዳረጋቸውም አስረድተዋል። የህውሃት ከፍተኛ አመራሮች መልካም አጋጣሚዎችን ለመጠቀም የተሳናቸውም የስልጣን ፍላጎታቸውና አፍቃሬ ድርጅት መሆናቸው ነው በማለት አስመረው ገልጸውታል።
ይህም በህዝብ ትግል የመጣውን ለውጥ መቀበል ከብዷቸው ወደ መቀሌ በመጓዝ ቀድሞዉኑ አማራጭ ድምጽና ሃሳብ እንዳይሰማ ባደረጉት የትግራይ ህዝብ ላይ ተፈናጠው ራሳቸውን ለመከላከል ጠርዝ ላይ ቆሙ። እየሰነበቱ ሲሄዱ ከፍተኛ ቁጥር ያለው ልዩ ሃይልና ሚሊሻ አሰልጥነው በማዘጋጀት ዳግም በትግራይ ወጣት ደም ወደ ስልጣን ለመመለስ ቋመጡ።
“ያደቆነ ሰይጣን ሰያቀስ አይለቅም” እንደሚባለው ወደ ስልጣን ለመመለስ ያላቸውን ፍላጎት ለማሳካት ሲሉ በሰሜን እዝ ላይ ጥቃት ፈጸሙ። ጥቃቱም የሃገር ክህደት ወንጀል ሆኖ በታሪክ መመዝገቡ የማይቀር ነው። ህውሓት ከራሱ ፍላጎትና ጥቅም ውጭ ሌላ የማይታየው፣ ጥቅሜ ተነካ ብሎ ካመነ ሀገር ቢፈርስ ደንታ የሌለውና አደገኛ ጁንታ መሆኑንም በሀገር መከላከያ ሠራዊት ላይ በፈጸመው ጥቃት አስመስክሯል። የአማራ ክልልን በመውረር ወደ ስልጣን ለመመለስ ያደረጉት ጥረት ባይሳካም ሀገራችን ወዳልተፈለገ አቅጣጫ እንድትጓዝ ማድረጋቸው ሲታወስ የሚኖር ነው።
አሁን መንግስት እየወሰደ ያለው የህግ ማስከበር ዘመቻም ጽንፈኛውን ቡድን በማስወገድ የትግራይን ህዝብ ነጻ ከማውጣት ባሻገር የሀገሪቱን አንድነት ለማስጠበቅ ያለውን ፋይዳ ሁሉም ሕዝብ ተገንዝቦ አስፈላጊውን ድጋፍ እያደረገ ይገኛል። የዓለም ማህበረሰብም ጽንፈኛው ወያኔ የፈጸመውን የሀገር ክህደት ወንጀል እየተገነዘበ በመምጣቱ ከአትዮጵያ መንግስት ጎን መሆኑን እያሳየ ነው።
ምንም እንኳ በሁሉም ግንባሮች የተሰለፈው የመከላከያ ሰራዊት ወደ መቀሌ እየገሰገሰ ቢገኝም ተስፋ የቆረጠው ቡድን ደግሞ ራሱን ከመከላከል ይልቅ ሮኬቶችን ወደ ባህርዳር፣ ጎንደር፣ ደባርቅና አስመራ በማስወንጨፍና ህዝብን በማሸበር አለሁ እያለ ይገኛል። የትግራይ ህዝብ የሚገለገልባቸውን መሰረተ ልማቶች በማፍረስ አሁን ላይ ሆኖም ለህዝብም ሆነ ለሀገር ግድ የሌለው ቡድን መሆኑን ዳግም እያረጋገጠ ይገኛል። መንግስት “ከዝንብ ማር እንደማይቆረጥ” በመገንዘብ የተጀመረው የህግ ማስከበር ጦርነት በአጭር ጊዜ እንዲጠናቀቅ በማድረግ ለህዝቡ እፎይታን ማስገኘት አለበት። እፎይታን ከማስገኘት ባሻገር ፈጥኖ ወደ ልማትና ሀገራዊ ግንባታ ለመዞር ጦርነቱን ባጭር ጊዜ ማጠናቀቅ ወሳኝም ነው ብለዋል ምሁራኑ።