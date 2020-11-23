የአገር መከላከያ ሰራዊት ሽሬ ከተማ ከገባ በኋላ ከችግርና ውጥረት ታድጎናል … የሽሬ ከተማ ነዋሪዎች

ህዳር 14/2013(ኢዜአ) የአገር መከላከያ ሰራዊት ሽሬን ከተቆጣጠረ በኋላ ከችግር፣ ውጥረትና ፍርሃት አንድንወጣ አድርጎናል ሲሉ ኢዜአ ያነጋገራቸው የከተማዋ ነዋሪዎች ተናገሩ።
የህወሃት ቡድን ቀደም ሲል በክልሉ “ወራሪ፣ ዘራፊና የትግራይን ህዝብ የሚያጠፋ ሃይል እየመጣ ነው” በሚል ፕሮፓጋንዳ ሲያሰራጭ ነበር ይላሉ ነዋሪዎቹ።
በዚህም በርካቶች ፍርሃት አድሮባቸው የነበረ ቢሆንም የአገር መከላከያ ሰራዊት ሽሬን ከተቆጣጠረ በኋላ ግን እውነታውን ተረድተነዋል ብለዋል።
ሰራዊቱ ሽሬን ከተቆጣጠረ በኋላ ብዙዎቻችን ከችግር፣ ውጥረትና ፍርሃት ወጥተን ወደ ሰላማዊ ህይወት ገብተናል ነው ያሉት።
ህወሃት ሲያሰራጨው በነበረው የሃሰት ፕሮፓጋንዳ ምክንያት ፍራቻ አድሮብን የነበረ ቢሆንም፤ ሰራዊቱ ከተማዋን ሲቆጣጠር ህዝባዊነቱንና አብሮነቱን አሳይቶናል ብለዋል።
የህወሃት ታጣቂ ቡድን ከሽሬ በመውጣቱ ከተማዋ ወደ ሰላማዊ እንቅስቃሴ መመለሷንና የተለያዩ አገልግሎቶችም መጀመራቸውንም ነዋሪዎቹ ተናግረዋል።
የአገር መከላከያ ሰራዊት በሽሬ የሀገር ሽማግሌዎችን፣ የሃይማኖት አባቶችንና የከተማዋን ነዋሪዎችን ሰብስቦ በማናገሩም ተደስተናል ብለዋል።
ሰራዊቱ ክልሉን ከዘራፊዎችና ግለኞች ነፃ በማውጣት የህዝብን ተጠቃሚነት እውን ለማድረግ የመጣ መሆኑንም ተረድተናል ነው ያሉት።
በህወሃት ካድሬዎች ፕሮፓጋንዳ ከአካባቢው ርቀው የነበሩ የከተማዋ ነዋሪዎችም ሰላም መሆኑን በመረዳት ወደ ቤታቸው እየተመለሱ መሆኑን ገልጸዋል።
የህዝቡ ንብረት በዘራፊዎች አንዳይወሰድ የአገር መከላከያ ሰራዊት የተቆጣጠረባቸው አካባቢዎች ላይ ጥብቅ ጥበቃና ክትትል በማድረጉም ተደስተናል ብለዋል።
የአገር መከላከያ ሰራዊት ሽሬን ከተቆጣጠረ በኋላ ከችግር፣ ውጥረትና ፍርሃት ተላቀናል በቀጣይ ከሰራዊቱ ጎን በመሆን ሰላማችንን እናስጠብቃለን ሲሉም ነው የተናገሩት።
የከተማዋ ነዋሪዎች አሁን ላይ ለሰራዊቱ መረጃ በመስጠትና የተለያዩ ድጋፎችን በማድረግ ላይ መሆናቸውንም ገልጸዋል።
የአገር መከላከያ ሰራዊት ፍቅሩን አሳይቶናል፣ አረጋግቶናል፣ ህወሃት ከፈጠረብን ውጥረትና ፍርሃት አንድንወጣም አድርጎናል በማለት ገልጸዋል።