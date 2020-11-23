የህወሃት ጁንታ አክሱም አየር ማረፊያን በ26 የተለያዩ አካባቢዎች በግሬደር አርሶታል

አዲስ አበባ፣ ህዳር 14/2013 (ኢዜአ) የህወሃት የጥፋት ቡድን አክሱም አየር ማረፊያን በ26 የተለያዩ አካባቢዎች በግሬደር እንዳረሰው የአገር መከላከያ ሰራዊት አባላት ተናገሩ።
ቡድኑ በአገር መከላከያ ሰራዊት እርምጃ ባይወሰድበት ኖሮ በአካባቢው ላይ የከፋ ጉዳት ያስከትል እንደነበርም ታውቋል።
የህወሃት ጁንታ አሁን ላይ ተስፋ እየቆረጠ በመምጣቱ በተለይ የህዝብ መገልገያ መሰረተ ልማቶች ላይ ከፍተኛ ጥፋት እየፈፀመ ይገኛል።
የጥፋት ቡድኑ የአክሱም አየር ማረፊያን በ26 የተለያዩ አካባቢዎች በግሬደር በማረስ የህዝቡ ጠላት መሆኑን ማሳየቱን ከሰራዊቱ አመራሮች መካከል ሻምበል አብይ ሩፋኤል ገልጸዋል።
ጁንታው በሰራዊቱ አፋጣኝ እርምጃ ባይወሰድበት ኖሮ አየር ማረፊያውን ጨምሮ ሌሎች መሰረተ ልማቶችን እንዲሁም ቅርሶችን ሙሉ ለሙሉ የማውደም እቅድ ነበረውም ብለዋል።
የህወሃት ፅንፈኛ ሃይል በፊትም ለጥፋት የቆመ ሃይል ነው ያሉት ሻምበል አብይ አሁን ደግሞ በይፋ የህዝብ ጠላትነቱን አሳይቷል ሲሉ ተናግረዋል።
በአክሱም አየር ማረፊያም የአውሮፕላን መንደርደሪያውን ጨምሮ በተለያዩ አካባቢዎች ላይ በመቆፈር ጉዳት አድርሷል።
በአየር ማረፊያው ህንፃ ውስጥ የሚገኙ የተለያዩ ንብረቶችንና ቅርሶችንም ዘርፎ መውሰዱን ገልጸው በሰራዊቱ ፈጣን እርምጃ ባይወሰድበት ኖሮ አካባቢው ላይ ተጨማሪ ጥፋት ያደርስ ነበር ብለዋል።
የህወሃት ጁንታ እየፈፀመው ያለው ተግባር የህዝብ ግልፅ ጠላት መሆኑን በአደባባይ ያረጋገጠ መሆኑን ሌላው የሰራዊቱ አመራር ሌተናል ኮሎኔል ወልዴ ሃይሌ ተናግረዋል።
የጥፋት ቡድኑ በአገር መከላከያ ሰራዊት ፈጣን እርምጃ ባይወሰድበት ኖሮ በአካባቢው ላይ ሌላም የከፋ ጉዳት ያስከትል ነበር ብለዋል ሻምበል ባሻ ሙላት ።
የህወሃት ጁንታ የተለያዩ የእምነት ተቋማትን እንደ መደበቂያ በመጠቀም ጉዳት እንዲደርስባቸው በጥረት ላይ መሆኑን ገልጸዋል።
ሌተናል ኮሎኔል ተመስገን ነጋ እንዳሉትም የህወሃት ታጣቂ ሃይል በተለይም ቤተክርስቲያናትን፣ መስጅዶችና ቅርሶች የሚገኙባቸውን አካባቢዎች በምሽግነት እየተጠቀማቸው ይገኛል።
የአገር መከላከያ ሰራዊት ግን እስካሁን ጥንቃቄ በተሞላበት መልኩ የኦፕሬሽን ስራውን እያከናወነ መሆኑን ተናግረዋል።
የትግራይ ህዝብ የህወሃት ፅንፈኛ ቡድን እኩይ አላማ እና የጥፋት ተልእኮ ተረድቷል ያሉት አመራሮቹ ለአገር መከላከያ ድጋፍና እገዛ እያደረጉ መሆኑንም ገልጸዋል።
ህወሃት ለህዝብ የማያስብ፣ ሴረኛ፣ አጥፊና ለራሱ ህልውና ብቻ የሚያስብ የጥፋት ስብስብ መሆኑን የትግራይ ህዝብ አሁን ላይ በአግባቡ ተገንዝቦታልም ብለዋል።