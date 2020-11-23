የአማራ ክልል ህዝብ በድጋፍ ያበረከታቸው ከ500 በላይ ሰንጋዎች ህግ በማስከበር ዘመቻ ግዳጁን በመወጣት ላይ ላለው መከላከያ ሰራዊት፣ ለክልሉ ልዩ ኅይልና ሚሊሻ ተላኩ

ጎንደር፣ ህዳር 14/2013 (ኢዜአ) የአማራ ክልል ህዝብ ህግ በማስከበር ዘመቻ ግዳጁን በመወጣት ላይ ላለው መከላከያ ሰራዊት፣ ለክልሉ ልዩ ኅይልና ሚሊሻ በድጋፍ ያበረከታቸውን ከ500 በላይ ሰንጋዎች መላኩን የክልሉ ሎጅስቲክ ኮሚቴ አስታወቀ፡፡
የክልሉ ሎጀስቲክ ኮሚቴ ሰብሳቢ አቶ ብርሃኑ ጣምያለው ለኢዜአ እንደገለጹት የክልሉ ህዝብ በጎንደር ግንባር በህግ ማስከበር ለተሰማራው የመከላከያ ሰራዊት፣ የአማራ ልዩ ሃይና ሚሊሻ አባላት እስካሁን 525 ሰንጋዎችን ለግሷል።
በተጨማሪም 665 በጎችና ፍየሎች፣ 32 ሺህ ካርቶን ብስኩት፣ 644 ኩንታል የዳቦ ዱቄት፣ 182 ኩንታል ስኳርና 24 ሺህ ደርዘን እሽግ ውሃ በሰባት ግንባሮች በመላክ ህዝባዊ ደጀንነቱን በተግባር ማሳየቱን ተናግረዋል፡፡
የክልሉ ህዝብ እብሪተኛው የህወሃት ቡድን እስኪደመሰስ ድረስ ድጋፉን አጠናክሮ ለመቀጠል ቃል መግባቱን ገልጸዋል፡፡
በመከላከያ ሰራዊት የጎንደር ግንባር የሎጀስቲክ ኮሚቴ ኅላፊ ሜጀር ጄነራል ኩመራ ነገሪ በበኩላቸው “ህዝቡ እያደረገ ያለው ድጋፍ ለመከላከያ ሰራዊቱ ከፍተኛ የሞራል ስንቅ ሆኖታል” ብለዋል።
መከላከያ ሰራዊቱ የተቃጣበትን የክህደት ጥቃት በመመከትና ወደ ማጥቃት በመሸጋገር የጁንታውን ቡድን ግብአተ መሬት እያፋጠነው መሆኑን አስታውቀዋል፡፡