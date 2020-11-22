የጁንታው አባላት በቀጣይ 72 ሰዓታት ውስጥ እጃቸውን በሰላም እንዲሰጡ ለመጨረሻ ጊዜ ተጠየቀ

አዲስ አበባ፣ ህዳር 13/2013 (ኢዜአ) የጁንታው አባላት በቀጣይ 72 ሰዓታት ውስጥ እጃቸውን በሰላም እንዲሰጡ ለመጨረሻ ጊዜ ተጠይቋል።
ጠቅላይ ሚኒስትር አቢይ አህመድ ዛሬ በሰጡት መግለጫ የጁንታው አባላት የጥፋት ጉዟቸው ጀንበሯ እየጠለቀች መሆኑን አምነው፣በቀጣይ 72 ሰዓታት ውስጥ እጃቸውን በሰላም እንዲሰጡ ጠይቀዋል።
ጠቅላይ ሚኒስትሩ የመቀሌ ከተማ ነዋሪዎች፥ በጀመርነው ሕግን የማስከበር እርምጃ ቁልፍ ተዋናዮች እንድትሆኑ፣ ከሠራዊታችን ጎን በመቆም ይሄንን የክህደት ቡድን አባላት ለፍርድ በማቅረብ ወሳኝ ሚናችሁን እንድትወጡ ሲሉም ጥሪ አቅርበዋል።
በዚህ ጊዜ ለጥቂት ስግብግብ ጁንታዎች ሲባል አንድም ሰው መሞት፣አንዲትም ንብረት መውደም የለበትም ብለዋል።
”ለዚህም የእናንተ ትብብር አይተኬ ሚና የሚጫወትና ብዙ ጉዳቶችን እንደሚያቀል እሙን ነው” ብለዋል።
የክህደት ቡድኑን ዓላማ በማስፈጸም ላይ ያላችሁ የትግራይ ልዩ ኃይልና ሚሊሻ አባላት፥ አሁንም ቢሆን እጃችሁን በሰላም ለመስጠት ጊዜው አልረፈደም ብለዋል።
ጠቅላይ ሚኒስትር አቢይ ”ሕግ የማስከበር እርምጃው የመጨረሻ ምእራፍ ላይ መሆናችንን ተረድታችሁ፤ የማያዳግመውን ዕድል እንድትጠቀሙበት፤ ከአሁኗ ሰዓት ጀምሮ ባለው በ72 ሰዓታት ውስጥ እጃችሁን በሰላም ለመንግሥት እንድትሰጡ የመጨረሻ ጥሪያችንን እናቀርብላችኋለን” ብለዋል በዛሬው መግለጫ።
የመጨረሻዋን ዕድል ተጠቀሙበት ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ተጨማሪ የሕዝብ እልቂት ከመፍጠርና ከተማ ከማውደም ተቆጥባችሁ ከታሪክ ውግዘት እንድትድኑ በማለት ጥሪ አቅርበዋል።
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