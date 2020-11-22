በህወሃት የጥፋት ቡድን ላይ የሚወሰደውን ህግ የማስከበር ዘመቻ በቁርጠኝነት እንወጣለን – የሰራዊቱ አባላት

አዲስ አበባ፣ ህዳር 13/2013 (ኢዜአ) በህወሃት የጥፋት ቡድን ላይ የሚወሰደው ህግ የማስከበር እርምጃ የሀገር ህልውና ጉዳይ በመሆኑ በቁርጠኝነት እየተወጡ መሆኑን የመከላከያ ሰራዊት አባላት ገለጹ።
በራያ በኩል ባለው የህግ ማስከበር ሂደት ከተሳተፉት የሰራዊቱ አመራሮች መካከል ኮሎኔል ቢራራ ሁንዬ እንዳሉት፤ የህወሃት ቡድን እየተሸነፈም ሰው በማደናገር የሀሰት ፕሮፖጋንዳ እያሰራጨ ይገኛል።
የህወሃት ቡድን በሰሜን እዝ የመከላከያ ሰራዊት ላይ የፈጸመው ክህደት የሰራዊቱን ተቋማዊ ልዕልና የተዳፈረ እንዲሁም የሀገር ክህደት መሆኑን ገልጸዋል።
በመሆኑም በህወሃት የጥፋት ቡድን ላይ የሚወሰደው ህግ የማስከበር እርምጃ የሀገር ህልውና ጉዳይ በመሆኑ በቁርጠኝነት ግዳጃቸውን እየተወጡ መሆኑን ተናግረዋል።
በወንጀለኛ ቡድኑ ላይ ህግ የማስከበር ስራው በውጤታማነት ተጠናክሮ መቀጠሉንም ኮሎኔል ቢራራ ገልጸዋል።
የ21ኛ ክፍለ ጦር ባልደረባ ሃምሳ አለቃ ሙዘሚል ሁሴን በበኩላቸው የጥፋት ቡድኑ ታጣቂዎች ይተማመኑበት በነበረው ምሽግ ውስጥ መደምሰሳቸውን ተናግረዋል።
በህግ ማስከበር ሂደቱ የሴቶች ተሳትፎና ቁርጠኝነትም በጣም አስደናቂ መሆኑን ሃምሳ አለቃ ሙዘሚል ገልጸዋል።
በህግ ማስከበር ሂደቱ የትግራይ ህዝብ ለመከላከያ ሰራዊቱ እያደረገ ባለው ድጋፍ መደነቃቸውን የገለጹት ደግሞ ሻለቃ መስፍን ማርዬ ናቸው።
የመከላከያ ሰራዊት ከአመሰራረቱም ህዝባዊ በመሆኑ የትግራይ ክልል ህዝብ ፍቅሩንና ወገንተኝነቱን ያሳየበት መንገድ አስደሳች ነው ሲሉ ተናግረዋል።
‘በህወሃት ቡድን ልትወረሩ ነው’ በሚል በሚያናፍሰው ወሬ አካባቢያቸውን ለቀው የነበሩ ዜጎችም ወደ ቀዬአቸው እየተመለሱ መሆኑን ገልጸው፤ ቡድኑ “ከእኔ በላይ አሸናፊ አይኖርም” በማለት ሲያደናግር ቆይቶ አሁን ላይ በሽሽት ሙሉ ለሙሉ መቀሌ መሽጎ ይገኛል ብለዋል።
ቡድኑ ከመሸገበት ከተማ ወጥቶ በህግ ተጠያቂ የሚሆንበት ጊዜ ሩቅ እንደማይሆን የሰራዊቱ አባላት ተናግረዋል።
አስር አለቃ ሃብታሙ አበራም ወንጀለኛውን ቡድን ለህግ ለማቅረብ ዝግጁ ነን ሲሉ አረጋግጠዋል።
የዘራፊው ቡድን አገር የማፍረስ ህልም በሰራዊቱ ጥረትና በትግራይ ህዝብ ትብብር ከሽፏል ሲሉም ገልጸዋል።