የህወሓት ጁንታ ቡድን ከትግራይ ህዝብ ጫንቃ ላይ የሚወርድበት የመጨረሻው ሰዓት ላይ ይገኛል- ብልጽግና ፓርቲ

አዲስ አበባ፣ ህዳር 13/2013 (ኢዜአ) የህወሓት ጁንታ ቡድን ከትግራይ ህዝብ ጫንቃ ላይ የሚወርድበት የመጨረሻው ሰዓት ላይ እንደሚገኝ ብልጽግና ፓርቲ አስታወቀ።
የህወሓት አጥፊ ቡድን ለዓመታት የህዝብ ሃብት ሲመዘብር፣ ኢ-ሰብዓዊ የሆነ ድርጊት ሲፈጽምና የራሱን ኪስ ሲያደልብ ኖሮ ዛሬ የግፍ ጽዋው ሞልቶ ሲፈስ በስሙ ከመነገድ ውጭ ምንም ያልፈየደለትን የትግራይን ህዝብ መሸሸጊያው ማድረጉን ፓርቲው አስታውቋል።
የቡድኑ የእኩይነት ጥግ የትግራይ ህዝብ ከሌላው የአገሪቱ ህዝብ ጋር በፍቅር ኖሮ ሳለ እንደተወረረና በጠላት እንደተከበበ አድርጎ ፕሮፓጋንዳ በመስራት ለስደት እየዳረገውና ድርብ በደል እያደረሰበት እንደሚገኝ ገልጿል፡፡
ቡድኑ የአገር መከላከያ ሰራዊት ላይ የፈጸመው የውንብድና ተግባር መቼም ይቅር የማይባል መሆኑ ነው የተጠቀሰው።
በመሆኑም የፈጸመውን አሳፋሪ ድርጊት ለመሸሸግ ትግራይ ተወራለች፣ንጹሃን እየተገደሉ ነው በሚል ፕሮፓጋንዳ ስቦ ወደ ጦርነት ያስገባውን መንግስት መክሰሱ ያሳፍራል ብሏል።
ይህ እኩይነቱ ሳያንሰው መንግስት ህግና ስርዓት ማስጠበቅ ላይ ብቻ ትኩረት በማድረግ በተጠና የወታደራዊ ስልት የማህበራዊ ተቋማትና የእምነት ተቋማትን ከጥቃት በጠበቀ ሁኔታ ይህ እኩይ ቡድን ለጥፋት ያዘጋጃቸው ቦታዎች ላይ እርምጃ እየወሰደ እንደሚገኝ ነው የተገለጸው፡፡
ሆኖም ይህ ቡድን የማህበራዊ ተቋማትና የእምነት ተቋማትን የመሳሪያ መሸሸጊያ በማድረግ መንግስትና ህዝብን ስህተት ውስጥ በመክተት ለመወንጀል ሲዳክር እንደሚውልም እንዲሁ፡፡
መንግስት የጀመረውን ህግ የማስከበር እርምጃ የሚከፈለው መስዋዕትነት ተከፍሎ የሚጠናቀቅ እንጂ ወደኋላ የሚመለስ አለመሆኑን መገንዘብ እንደሚያስፈልግም ተጠቁሟል።
መንግስት ስለ አገር መስዋዕት በሆኑ ንጹሃን ደም የሚደራደር ደካማ አድርጎ ማሰብና የሃሰት ፕሮፓጋንዳ እየነዙ መንግስትን ለማዳከም ጥረት ማድረግ የጁንታው መጨረሻው የጣር ጩኸት ከመሆን የዘለለ ትርጉም የሌለው መሆኑን መረዳት ይገባል ነው የተባለው።
ንጹሃን በጠራራ ጸሃይ ለማረድ፣ ለማሳረድ፣ አገር ለማፍረስ ያልራራ ይህ አጥፊ ቡድን ዛሬ በበወሬ ወለደ ታሪክ መንግስትን ለመወንጀል የቱንም ያህል ርቀት ቢጓዝ ባህሪውን በግልጽ ለመገንዘብ የበለጠ እድል የሚሰጥ እንጂ በመንግስት ዓላማ ላይ ተጽእኖ የሚያሳድር እንደማይሆንም ተጠቅሷል፡፡
ህዝቡ መገንዘብ የሚገባው ይህ ቡድን ዛሬም ለቁማሩ ማስያዣነት እየተጠቀመ ያለው ንጹሃኑን የትግራይን ህዝብ መሆኑም ተመልክቷል።
የእምነት ተቋማትን የመሳሪያ መሸሸጊያ ከማድረግ ጀምሮ የማህበራዊ ተቋማትን ጭምር ለእኩይ አላማው ማስፈጸሚያ የሚሆነውን የጦር መሳሪያ ማከማቻ ማድረጉም ተጠቅሷል።
በሴራና በጥፋት የተካነው አጥፊው የህወሃት ቡድን ዓላማው አገር የመበታተንና ትግራይን አኬልዳማ የማድረግ ነው ብሏል ፓርቲው፡፡
በመሆኑም መላው የአገራችን ህዝብ በተለይ ደግሞ የትግራይ ህዝብ በውስጡ የተሸሸጉ ወንበዴዎችን ሴራ መገንዘብ ያስፈልጋል ተብሏል፡፡
ጉዳዩ ህግ የማስከበርና አገር የማፍረስ ተልዕኮ ያለውን ይህ ጁንታ ለህግ ማቅረብ በመሆኑ በሃሰት ፕሮፓጋንዳ ንጹሃንን በመጠምዘዝ የትግራይ ህዝብ በአደባባይ ወጥተህ ተዋጋልኝ የሚል ጥሪ ማስተላለፉ ትግራይን አኬልዳማ የማድረግ ሴራ መሆኑን ነው ፓርቲው የገለጸው፡፡
ይህ ቡድን ከራሱ ፍላጎት ውጭ ማሰብ የማይችልና በታግዬልሃለሁ ሰበብ ህዝብን ባሪያ አድርጎ መኖር የሚሻ ወንበዴ እንጂ የኢትዮጵያዊ ስነልቦና የሌለው መሆኑን ከድርጊቱና ከመጣበት የጥፋት መንገድ መገንዘብ እንደሚቻል ፓርቲው ገልጿል፡፡
ቡድኑ አሁን የመጨረሻው እስትንፋሱ ላይ በመድረሱ ድርጊቱ ሁሉ በንጹሃን ደም መቆመር በመሆኑ መንቃት ይገባል ተብሏል፡፡
ስለ ነጻነት የማያወቀው ነፃነት አዋጁ የህወሓት ጁንታ ቡድን በኢትዮጵያውያን የጋራ ክንድ ድባቅ ይመታል፤ በመሆኑም መንግስት በብልሃትና ጥበብ በተሞላበት ወታደራዊ ስልት ይህን ጁንታ ከተደበቀበት ፈንቅሎ በማውጣት ለፍርድ እንደሚያቀርበው በመተማመን ሁላችንም ለዚህ ዓላማ መሳካት የበኩላችንን አስተዋፅዖ ማድረግ ሲል መልዕክት አስተላልፏል፡፡
ይህ ህግን የማስከበር ዘመቻ በቅርቡ የሚፈጸም እውነት መሆኑን በግልጽ ማወቅ እንደሚገባ ብልጽግና ፓርቲ በማህበራዊ ትስስር ገጹ ገልጿል፡፡