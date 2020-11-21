የሕወሓት ቡድን በትግራይ ክልል መሰረተ ልማት ማፍረሱ የህዝቡ ጠላት መሆኑን በግልፅ ያሳየነው… የክልል ምክር ቤት አባላት

አዲስ አበባ፤ ህዳር 12/2013(ኢዜአ) የሕወሓት ቡድን በትግራይ እየፈፀመ ያለው የመሰረተ ልማት ውድመት ለክልሉ ህዝብ ጠላትነቱን በግልፅ እያሳየ መሆኑን የተለያዩ የክልል ምክር ቤት አባላት ተናገሩ።
የህወሃት ጁንታ በሰሜን እዝ የአገር መከላከያ ላይ የፈፀመውን ክህደት ተከትሎ መንግስት የህግ ማስከበር ተግባሩን አጠናክሮ ቀጥሏል።
በዚህ እርምጃ በመጨረሻ እጅ አንደሚሰጥ እያረጋገጠ የመጣው የህወሃት ጁንታ “እኔ ከሞትኩ…” በሚል የትግራይን ህዝብ የተለያዩ መሰረተ ልማቶች በማውደም ላይ ይገኛል።
ቡድኑ በከፍተኛ ወጪ የተገነቡ መንገዶችን፣ ድልድዮችንና ኤርፖርቶችን ጭምር በግሬደር አፈራርሷል።
ይህ የሚያሳየው ደግሞ የህወሃት ፅንፈኛ ሃይል የህዝብ ጠላት መሆኑን ያሳየበት የአደባባይ ሚስጥር መሆኑን ኢዜአ ያነጋገራቸው የምክር ቤት አባላት ገልጸዋል።
የሶማሌ ክልል ምክር ቤት አባል ወይዘሮ አሚና ኢብራሂም፤ በህዝብ ሃብት የተገነቡ መሰረተ ልማቶችን ማፍረስ ህዝቡን ቀጥታ ማጥቃት መሆኑን ገልጸዋል።
መንገድ ነፍሰ ጡር እናቶች ወደ ህክምና ተቋም የሚደርሱበት፤ አጠቃላይ ማህበረሰቡ የተለያዩ አገልገሎቶችን በአፋጣኝ እንዲያገኙ የሚያስችሉ መሆናቸው ይታወቃል።
የህወሃት ቡድን ግን የህዝብ ሃብትን በማፈራረስ በተለይ ለክልሉ ህዝብ ጠላትነቱን በግልፅ እያሳየ መሆኑን ገልጸዋል።
የጋምቤላ ክልል ምክር ቤት አባል አቶ ቢተው ደክ በበኩላቸው፣ ሕወሓት በህዝብ መሰረተ ልማቶች ላይ እያደረሰ ያለው ውድመት ተጨማሪና ተደራራቢ ወንጀል እየፈፀመ መሆኑን ገልጸዋል።
ቡድኑ የትግራይ ህዝብ እየታዘበው በጠራራ ፀሃይ ድልድይና አስፋልት በማፈራረስ ጠላትነቱን በግልፅ አሳይቷል ነው ያሉት።
የሕወሓት ቡድን በመሰረተ ልማት ላይ እያደረሰ ያለው ውድመትም “እኔ ከሞትኩ ሰረዶ አይብቀል” እንደማለት መሆኑን ገልጸዋል።
የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ምክር ቤት ምክትል አፈ-ጉባኤ ወይዘሮ አለምነሽ ይባስ እንደገለጹት መሰረተ ልማቱ ህዝብ ሃብት፣ ዓመታትን ፈጅቶ በከፍተኛ ገንዘብ የተገነባ የአገር ሃብት ነው።
ህወሃት መሰረተ ልማት ሲያፈርስ በተለይም እናቶችን፣ ህፃናትን፣ አቅመ ደካሞችን ከፍተኛ ችግር ላይ እየጣለ መሆኑን ገልጸዋል።
የሲዳማ ክልል ምክር ቤት አባል አቶ ተሰማ ዲማ፣ ጁንታው ለዘመናት በመሰረተ ልማት እጦት ሲቸገር የቆየውን የክልሉን ህዝብ ያለውንም በማውደም ላይ መሆኑን ተናግረዋል።