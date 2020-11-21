እውቀትና ክህሎት የተላበሰ ስራ ፈጣሪ ትውልድ ለመቅረፅ እየተሰራ ነው

አዳማ ህዳር 12/2013(ኢዜአ) ሳይንሳዊ እውቀትና ክህሎት የተላበሰ ስራ ፈጣሪ ትውልድ ለመቅረፅ እየሰራ መሆኑን የፌዴራል ቴክኒክና ሙያ ትምህርት ስልጠና ኤጄንሲ ገለጸ።
ኤጄንሲው በዘርፉ የቀጣይ አስር ዓመት መሪ እቅድ ላይ ከተለያዩ የኢንዱስትሪ ሴክተርና ተቋማት የተወጣጡ ባለድርሻ አካላት ጋር በአዳማ እየመከረ ይገኛል።
የኤጄንሲው ዋና ዳይሬክተር አቶ ጌታቸው ነጋሽ በምክክር መድረኩ እንደገለጹት ጥራትን መሰረት ያደረገ ትምህርትና ስልጠና እንዲሰጥ ዘርፉን በአሰራር፣አደረጃጀት፣አቅምና ብቃት ለመገንባት በመንግስት ትኩረት ተሰጥቷል።
የዘርፉን ልማትና እድገት በተቀናጀ መልኩ ለመተግበር እቅዱ ወሳኝ ሚና እንዳለው ጠቁመው መድረኩ የተዘጋጀውም የኢንዱስትሪ ሴክተርን ጨምሮ የተለያዩ ባለድርሻ አካላት የእቅዱን ዝርዝር ይዘትና የማስፈፀሚያ ስልቶች ተፈፃሚነት የድርሻቸውን እንዲወጡ ለማስቻል እንደሆነም ተናግረዋል።
መንግስት፣የኢንዱስትሪ ሴክተርና ሌሎች ባለድርሻ አካላት ሚናን ለመለየትና ተቀናጅተን ለመስራት ጭምር እንደሚያገዝ አስረድተዋል።
የትምህርትና ስልጠና ጥራት፣ተገቢነት፣ፍትሃዊነት፣ተቋማዊ አቅም ግንባታ ፣የኢንዱስትሪ ትስስርና ቅንጅታዊ አሰራር ማጠናከር፣የቴክኖሎጅ ፈጠራና ሽግግር የእቅዱ ቁልፍ ግቦች ናቸው ብለዋል።
ይህም ሳይንሳዊ እውቀት፣ ክህሎትና አስተሳሰብ የተላበሰ ስራ ፈጣሪ ትውልድ ለመቅረፅ መሆኑን ገልጸዋል።
የኢንዱስትሪውን ፍላጎት ስልጠና ከኢንቨስትመንትና ሌሎች ተቋማት ጋር ተባብረን ለመስራት የሚያስችል እቅድ ነው ያሉት ደግሞ በኤጄንሲው የተቋማት አቅም ግንባታ አግባብነትና ጥራት ማረጋገጥ ዳይሬክተር አቶ ኤቢሳ አሰፋ ናቸው።
አዲሱ የትምህርትና ስልጠና ፖሊስና ስትራቴጅ የመነጨ የቀጣይ አስር ዓመት እቅድ በማዘጋጀት ወደ ትግበራ ገብተናል ብለዋል።
ሀገሪቱ አሁን የደረሰችበትን ልማትና እድገት ለማስቀጠል ቀጣይ መሰረት የሆነ የቴክኖሎጅና የሰው ሃይል ለመገንባት ወሳኝ ሚና ያለው እቅድ መሆኑን አስረድተዋል።