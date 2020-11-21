በሩብ ዓመቱ በትራፊክ አደጋ የ929 ሰዎች ሕይወት አልፏል — የትራንስፖርት ሚኒስቴር

አዲስ አበባ ህዳር 12/2013 (ኢዜአ) በበጀት ዓመቱ የመጀመሪያ ሩብ ዓመት በሀገር አቀፍ ደረጃ የ929 ሰዎች ሕይወት በትራፊክ አደጋ ማለፉን የትራንስፖርት ሚኒስቴር ገለፀ።
በ2 ሺህ 512 ሰዎች ላይ ከባድና ቀላል የአካል ጉዳት መድረሱንም አክሏል።
ሚኒስቴሩ 15ኛውን ዓለም አቀፍ የመንገድ ትራፊክ አደጋ ተጎጂዎች መታሰቢያ ቀን አስታውሷል፤ ዕለቱ በኢትዮጵያ ለ13ኛ ጊዜ ነው ታስቦ የዋለው።
የመታሰቢያ መርሃ ግብሩ “በትራፊክ አደጋ ምክንያት ሕይወታቸውን ያጡና ጉዳት የደረሰባቸውን ወገኖች እናስታውስ፣ እንደግፍ፣ ለውጥ እናምጣ” በሚል መሪ ሀሳብ ሲከናወን ባለድርሻ አካላትና የትራፊክ አደጋ ተጎጂዎችና ቤተሰቦቻቸው ታድመዋል።
የትራንስፖርት ሚኒስትሯ ዳግማዊት ሞገስ የመታሰቢያ መርሃ ግብሩ ዓላማ በትራፊክ አደጋ ሕይወታቸው ያለፈ፣ ጉዳት የደረሰባቸውንና በአደጋው ቤተሰቦታቸውን ያጡ ወገኖችን ማሰብ እንደሆነ ተናግረዋል።
ኅብረተሰቡ ራሱን፣ ቤተሰቡንና ንብረቱን ከአደጋ እንዲጠብቅ ማስገንዘብም እንዲሁ።
እንደ ሚኒስትሯ ገለጻ በአገር አቀፍ ደረጃ በሩብ ዓመቱ በትራፊክ አደጋ ሕይወታቸውን ካጡ ሰዎች በተጨማሪ በ2 ሺህ 512 ሰዎች ከባድና ቀላል የአካል ጉዳት ደርሶባቸዋል፤ በንብረትም ላይ ቀላል የማይባል ጥፋት ደርሷል።
የትራፊክ አደጋ በዜጎች ሕይወትና ንብረት ላይ የሚያደርሰውን ጉዳት ለመቀነስ ከሕግ ማስከበር ሥራው ጎን ለጎን በቴክኖሎጂ የታገዙ የቁጥጥር ሥራዎች እየተሰሩ መሆኑን ሚኒስትሯ አስታውቀዋል።
ሚኒስቴሩ ለኅብረተሰቡ ግንዛቤ ከመፍጠር ባሻገር ከፌዴራል ፖሊስ ጋር በመሆን ሕግ የማስከበር ሥራ እየሰራ መሆኑንም ገልፀዋል።
ጎን ለጎን የመንገድ ደህንነት ሁኔታን ለማሻሻል ስትራቴጂ በመንደፍና አሰራሮች በቴክኖሎጂ እንዲደገፉ በማድረግ አደጋውን ለመቀነስ የሚያስችሉ ሥራዎች እየተከናወኑ ነው ብለዋል።
በአገር አቀፍ ደረጃ የግንዛቤ ማስጨበጫ ሥራዎች ማከናወን፣ የተሽከርካሪ ምርመራና የትራፊክ ቁጥጥር ስርዓቱን የማዘመን ሥራዎችም ተሰርተዋል።
በፍጥነት ምክንያት ይደርሱ የነበሩ የትራፊክ አደጋዎችን ለመከላከል ከ9 ሺህ በላይ ተሽከርካሪዎች የፍጥነት ገደብ መቆጣጠሪያ መሳሪያ እንደተገጠመላቸውም ጠቅሰዋል።
ሚኒስትሯ የትራፊክ አደጋ የሚያደርሰውን ጉዳት በሚፈለገው መጠን ለመቀነስ ጉዳዩ ከሚመለከታቸው ተቋማት በተጨማሪ ኅብረተሰቡም ሕግ በማክበር የድርሻውን መወጣት እንዳለበት አስገንዝበዋል።
ባለቤታቸውን በትራፊክ አደጋ ያጡት ወይዘሮ ወርቅነሽ ጥሩነህ የትራፊክ አደጋ ጉዳት ከደረሰበት ሰው በተጨማሪ የቤተሰቡም ሕይወት እንደሚያናጋ ተናግረዋል።
ባለቤታቸውን በማጣታቸው መጎዳታቸውንና ልጃቸውን ያለአጋዥ ለማሳደግ መገደዳቸውን ነው የገለፁት።
በዓለም ላይ በትራፊክ አደጋ በየዓመቱ ከ1 ነጥብ 3 ሚሊዮን በላይ ሰዎች ሕይወት ሲያልፍ ከ50 ሚሊዮን በላይ የሚሆኑት ደግሞ ለከባድና ቀላል የአካል ጉዳት እንደሚዳረጉ መረጃዎች ያሳያሉ።