የክልሉ አትሌቲክስ ስፖርት አሰልጣኞች ማህበር ተመሰረተ

አሶሳ ህዳር12/2013 (ኢዜአ) የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል አትሌቲክስ ስፖርት አሰልጣኞች ማህበር ዛሬ በአሶሳ ከተማ ተመሰረተ፡፡
የክልሉ አትሌቲክስ ስፖርት አሰልጣኞች ማህበር 20 አባላት እንዳሉት በክልሉ ስፖርት ኮሚሽን የህዝብ ግንኙነት ዳይሬክተር አቶ ትዕዘዙ ታዬ ገልጸዋል፡፡
ማህበሩ መተዳደሪያ ደንብ ላይ ተወያይቶ ማጽደቁን አመለክተው በቀጣይ በሚያካሂዳቸው ጉባኤዎች የማህበሩን ፕሬዝዳንት፣ ስራ አስፈጻሚዎችን እና ሌሎች አስፈጻሚዎች ምርጫ እንዲካሄድና በተዋረድ አደራጃጀት እንደሚኖረው አስረድተዋል፡፡
በክልሉ ተተኪ አትሌቶችን ለማፍራት የሚደረገውን ጥረት አሰልጣኞቹ በተደራጀ መንገድ በመደገፍ ስፖርቱን ውጤታማ ማድረግ ማህበሩ የተቋቋመበት ዓላማ እንደሆነ ዳይሬክተሩ ጠቁመዋል፡፡
የአሰልጣኞችንም መብት እና ግዴታዎችን ማስጠበቅ ሌላው የማህበሩ ሚና እንደሚሆን ተመልክቷል፡፡
ኮሚሽኑ በክልሉ አትሌቲክስን ጨምሮ በሌሎችም ስፖርቶች ተተኪ ወጣቶችን ማፍራት የሚቻልባቸው አካባቢዎችን ለመለየት ጥናት እያካሄደ መሆኑን ዳይሬክተሩ ገልጸው በአትሌቲክ ስፖርት ዘርፍ ወምበራ ወረዳ ዋነኛ አካባቢ እንደሆነ ጥናቱ እንደሚያመላክት አስረድተዋል፡፡
አትሌት አልማዝ አያናን እንደማሳያ ጠቅሰዋል፡፡