ፋና ብሮድ ካስቲንግ ኮርፖሬሽን ተጨማሪ አምስት የኤፍ ኤም ሬዲዮ ጣቢያዎችን ሊከፍት ነው

ጎንደር ህዳር 12/2013 (ኢዜአ) ፋና ብሮድ ካስቲንግ ኮርፖሬሽን የመረጃ ተደራሽነቱን ለማስፋት በሀገሪቱ የተለያዩ ክልሎች ተጨማሪ አምስት የኤፍ ኤም ሬዲዮ ጣቢያዎችን እንደሚከፍት አስታወቀ።
ኮርፖሬሽኑ 25ኛ ዓመት የምስረታ በዓሉን በጎንደር ከተማ በተለያዩ ዝግጅቶች አክብሯል፡፡
በኮርፖሬሽኑ የክልል ጣቢያዎች ማስተባበሪያ ዳይሬክቶሬት የይዘት ባለሙያና ዋና አዘጋጅ አቶ ጥበቡ ከበደ እንደተናገረው ጣቢያዎቹ የሚከፈቱት ሰፊ ተደራሽነት በሌለባቸው በአፋር፣ ቤንሻንጉል ጉምዝና ሶማሌ ክልሎች ነው፡፡
በተጨማሪም በከፊል ተደራሽ በሆኑት በደቡብና ጋምቤላ ክልሎችም ጣቢያዎቹን በመጪዎቹ አምስት ዓመታት ለማቋቋም የሚያስችል ስትራቴጂክ እቅድ መዘጋጀቱን ገልጿል፡፡
ኮርፖሬሽኑ በአሁኑ ወቅት አዲስ አበባን ጨምሮ በሀገሪቱ የተለያዩ ክልሎች 12 የኤፍ ኤም ሬዲዮ ጣቢያዎችን በማቋቋም ለህብረተሰቡን መረጃ ተደራሽ እያደረገ እንደሚገኝ አውስቷል።
የሞባይል ጆርናሊዝም ቴክኖሎጂን ተግባራዊ በማድረግ አንድ ጋዜጠኛ ዘመናዊ የሞባይል ስልኮችን ተጠቅሞ ድምጽና ምስልን ወደ ማዕከል በፍጥነትና በጥራት የሚልክበት አሰራር ለመዘርጋት ኮርፖሬሽኑ ማቀዱንም ጠቁሟል፡፡
ቴክኖሎጂውንም በቀጣዮቹ ወራት ለማስጀመርም አስፈላጊ የሆኑ የቴክኖሎጂ መሳሪያዎችም በግዥ ወደ ሀገር ውስጥ መግባታቸውን፤ ለኮርፖሬሽኑ ጋዜጠኞችም አጫጭር ስልጠናዎች እንደሚሰጥ ገልጿል፡፡
የይዘት ባለሙያው ፋና የሁሉም ድምጽ የሚደመጥበትና የሀሳብ ብዝሃነት የሚያስተና ግድበት መገናኛ ብዙሃን መሆኑን እንዲቀጥል ህዝብን ያማከለ ተደራሽነቱን ለማስፋት ጠንክሮ ይሰራል ብሏል፡፡
የጎንደር ከተማ አስተዳደር የከንቲባ አማካሪ አቶ ሞላ መልካሙ በበኩላቸው ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ሚዛናዊ ዘገባዎችን በማዘጋጀት የጀመረውን የህብረተሰብ አገልጋይነቱን አጠናክሮ እንዲቀጥል አሳስበዋል፡፡
በኮርፖሬሽኑ ስር የሚተዳደርውና በጎንደር ከተማ የተቋቋመው ፋና 98 ነጥብ 1 የሬዲዮ ጣቢያ ባለፉት 12 ዓመታት ለከተማው ህዝብ ወቅታዊና ሚዛናዊ መረጃዎችን በማሰራጨት አስተዋጽኦ ማበርከቱን ተናግረዋል፡፡
በቀጣይም ዘመኑ ባፈራቸው ቴክኖሎጂዎች እራሱን አደራጅቶ ከከተማው እድገት ጋር የሚመጥኑ አካባቢያዊ፣ ሀገራዊና አለም አቀፍ ዜናዎችና ፕሮግራሞችን በመስራት ተደራሽነቱን ማስፋት እንደሚኖርበትም ጠቁመዋል፡፡
በምስረታ በዓሉ ላይ ታዳሚ የሆኑ የከተማው ነዋሪዎችና ተቋማት በጎንደር ከተማ የተቋቋመው የፋና ሬዲዮ ጣቢያ የአየር ላይ ተደራሽነቱ ውስንነት ያለበት በመሆኑ እንዲሰተካከል ጠይቀዋል፡፡
ኮርፖሬሽኑ ባሳለፋቸው 25 ዓመታት አጋር በመሆን ተሳታፊ ለነበሩ ድርጅቶችና ግለሰቦች የእውቅና ምስክር ወቀረት ሰጥቷል፡፡