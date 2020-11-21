የማኅበሩ አባላት ለጀግናው የአገር መከላከያ ሠራዊት ደም ለገሱ

አዲስ አበባ ህዳር 12/2013 (ኢዜአ) የቀደምት ፒያሳ የአራዶች መንደር ማኅበር አባላት ለአገር መከላከያ ሠራዊት ድጋፋቸውን ለመግለፅ ደም ለገሱ።
የአገር መከላከያ ሠራዊቱ ሕግ ለማስከበር እያደረገ ያለውን ተጋድሎ ለማገዝ ከአራቱም የአገሪቷ ማዕዘናት እየተደረገ ያለው የቁሳቁስ፣ የገንዘብና የደም ልገሳ ድጋፍ ቀጥሏል።
የቀደምት ፒያሳ የአራዶች መንደር ማኅበር አባላትም ለሠራዊቱ ያላቸውን ድጋፍ ለመግለፅ “ደሜን ለኢትዮጵያዬ” በማለት በሕንድ ብሔራዊ የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት ቅጥር ግቢ ደም ለግሰዋል።
የቀደምት ፒያሳ የአራዶች መንደር ማኅበር ሥራ አስፈጻሚ አባል ወጣት ወንዱ ፈቃዱ የደም ልገሳ መርሃ ግብሩን ለአገር መከላከያ ሠራዊትና በጤና ተቋማትም እጥረት እንዳይከሰት በማሰብ ማከናወናቸውን ተናግሯል።
የማኅበሩ አባል ተዋናይና ገጣሚ ዋሲሁን በላይ በበኩሉ ደም መለገስ ከፍተኛ ደስታ እንደሚቸር ገልጾ ሁሉም ኢትዮጵያዊ ለአገሩ በጎ ተግባር መከወን እንዳለበት ተናግሯል።
ደም መለገስ በግንባር እየተፋለመ ላለው የአገር መከላከያ ሠራዊትና ለጤና ተቋማት አስፈላጊ በመሆኑ ሁሉም ዜጋ ድጋፍ እንዲያደርግ የመከረችው ደግሞ ወጣት መድህን በለጠ ነች።
ወጣት ወንዱ አገር የምትኖረው ሠላም ሲኖር በመሆኑ ሁሉም ሠላሙን መጠበቅ ይኖርበታል ሲል፤
ተዋናይና ገጣሚ ዋሲሁን “ለማንኛውም እንቅስቃሴ ሠላም አስፈላጊ በመሆኑ የሠላምን መንገድ መከተል ተገቢ ነው” ብሏል።
ሁሉም ዜጋ ራሱንና አገሩን በጥፋት መንገድ ከሚጓዙ አካላት በመጠበቅ የአካባቢውን ሠላም ማስቀጠል እንዳለበት የገለጸችው ደግሞ ወጣት መድህን ናት።
በብሔራዊ ደም ባንክ አገልግሎት የደም ልገሳ መርሃ ግብሩ አስተባባሪ ነርስ የማነ እሸቱ፤ ሕግ በሕግ ማስከበር ላይ ለሚገኘው ሠራዊት ደም መለገስ አስፈላጊ መሆኑን ገልፀው ኅብረተሰቡ ደም ልገሳ ባህሉ ሆኖ እንዲቀጥል ጥሪ አቅርበዋል።
የቀደምት ፒያሳ የአራዶች መንደር ማኅበር በፒያሳ አካባቢ የአቅመ ደካማ ቤቶችን የመጠገን፣ በየሦስት ወሩ ደም መለገስና ሌሎች የበጎ አድራጎት ተግባራትን እንደሚከውን ተገልጿል።