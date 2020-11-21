ማኅበራቱ ለሀገር መከላከያ ሠራዊት 61 ሰንጋዎችን አበረከቱ

አዲስ አበባ ህዳር 12/2013 (ኢዜአ) የኔ ቄራ እስከ ጎፋ እና የአዲስ አበባ የቁም እንስሳት ነጋዴዎች ማኅበራት ለአገር መከላከያ ሠራዊት 61 ሰንጋዎችን አበረከቱ።
የማኅበራቱ አባላት “ደማችን ለመከላከያ ሠራዊታችን” በሚል መሪ ሀሳብ ደም ለግሰዋል።
ማኅበራቱን ለድጋፍና ደም ልገሳ ያነሳሳቸው ጥቅምት 24 ቀን 2013 ዓ.ም የህወሓት ከሃዲ ቡድን በአገር መከላከያ ሠራዊት የሰሜን ዕዝ ላይ የፈፀመው ጭካኔ የተሞላበት ጥቃት ነው።
አገርና ሕዝብ የጣሉበትን ኃላፊነት በመወጣት ላይ በሚገኘው ሠራዊት ላይ የተፈፀመው እኩይ ተግባር ያስቆጫቸው ኢትዮጵያዊያን ከያሉበት ለሠራዊቱ ያላቸውን ወገንተኝነት በመግለፅ ላይ ይገኛሉ።
በአዲስ አበባ የሚገኙት “የኔ ቄራ እስከ ጎፋ” እና “የአዲስ አበባ የቁም እንስሳት ነጋዴዎች” ማኅበራትም ግምታቸው 1 ሚሊዮን 500 ሺህ ብር የሆነ 61 ሰንጋዎችን ለመከላከያ ሠራዊት አበርክተዋል።
ደም በመለገስም ለሠራዊቱ ያላቸውን ወገንተኝነት በተግባር አረጋግጠዋል።
የድጋፉ አስተባባሪ አቶ ዳንኤል እሸቱ የመከላከያ ሠራዊት የአገር ዳር ድንበር የሚያስከብርና ለሉዓላዊነት ዘብ የቆመ መሆኑን ተናግረዋል።
“ሠራዊቱን መደገፍ የአገርን ሠላም በጋራ ማረጋገጥ ነው” ያሉት አቶ ዳንኤል ማኅበራቱ ለመከላከያ ሠራዊቱ ያላቸውን አክብሮት ለመግለፅ ድጋፉን ማድረጋቸውን ገልጸዋል።
ሌላው አስተባባሪ አቶ ሲሳይ ጥላሁንም “የአገር መከላከያ ሠራዊት ከፊት ሆኖ እየከፈለ ካለው የሕይወት መስዋዕትነት ጋር ሲነጻጸር እኛ የምናደርገው ድጋፍ ቢያንሰው እንጂ አይበዛበትም” ብለዋል።
ለሠራዊቱ የጀመሩትን ድጋፍ አጠናክረው እንደሚቀጥሉም አረጋግጠዋል።