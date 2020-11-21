ጋምቤላ ዩኒቨርሲቲና ማህበረሰቡ ለመከላከያ ሠራዊት ከ1 ሚሊዮን 800ሺህ ብር በላይ ድጋፍ አደረጉ

ጋምቤላ ህዳር 12/ 2013 (ኢዜአ) ጋምቤላ ዩኒቨርሲቲና ማህበረሰቡ ጽንፈኛው የህወሓት ቡድንን ለህግ ለማቅረብ እየገሰገሰ ላለው የሀገር መከላከያ ሠራዊት ከአንድ ሚሊዮን 800ሺህ ብር በላይ ድጋፍ አደረጉ።
የዩኒቨርስቲው ፕሬዚዳንት ዶክተር ኡጁሉ ኡኮክ ለኢዜአ እንደገለጹት፤ ድጋፉን ካደረጉት መካከል አንድ ሚሊዮኑ ከዩኒቨርሲቲ ቀሪው ደግሞ የተቋሙ ማህበረሰብ ከአንድ ወር ደመወዙ ላይ በመቀነስ ነው ።
በተጨማሪም 60 የሚሆኑ ዩኒቨርሲቲው ማህበረሰብ ደም ለመለገስ ተመዝግባው ባለሙያዎችን እየተጠባበቁ መሆናቸውን አስረድተዋል።
በከሃዲው የህወሓት ጽንፈኛ ቡድን ላይ የተጀመረው ህግን የማስከበር ተግባር በተሳካ ሁኔታ እስኪጠናቀቅ ዩኒቨርሲቲውና ማህበረሰቡ ሁለንተናዊ ድጋፋቸውን አጠናክረው እንደሚቀጥሉም ዶክተር ኡጁሉ ተናግረዋል።
ከዩኒቨርሲቲው ማህበረሰብ መካከል አቶ ዳንኤል ወንድሙ በሰጡት አስተያየት በከሃዲው የህወሓት ቡድን ላይ የተጀመርው ህግን የማስከበር ተግባር ፍፃሚውን እስኪያገኝ ማንኛውንም ሁሉ ድጋፍ ለማድረግ ዝግጁ መሆናቸውን ገልጸዋል።
ህግን በማስከበር ላይ ለሚገኘው የሀገር መከላከያ ሠራዊት ገንዘብ ብቻ ሳይሆን ደማቸውንም ለመስጠት ዝግጁ መሆናቸውን የገለጹት ደግሞ ሌላው የዩኒቨርሲቲው ማህበረስ አባል ወይዘሮ ማርታ ከበደ ናቸው ።