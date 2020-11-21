የጌዴኦ ዞን ነዋሪዎች ለመከላከያ ሠራዊት የገንዘብና ዓይነት ድጋፍ አደረጉ

ዲላ ህዳር 12/2013 (ኢዜአ ) የጌዴኦ ዞን ነዋሪዎች ለመከላከያ ሠራዊት ያላቸውን አጋርነት ለመግለጽ ከ12 ሚሊዮን ብር በላይና የእርድ እንስሳት ድጋፍ አደረጉ።
ነዋሪዎቹ ጁንታውን የሚያወግዙ እና የሀገር መከላከያ ሠራዊቱን የሚደግፉ መፈክሮች ይዘው ዛሬ በዲላ ከተማ ሠላማዊ ሠልፍ አካሂደዋል።
የዞኑ ዋና አስተዳዳሪ አቶ ሽፊራው ቦጋለ በሠልፉ ሥነሥርዓት ላይ እንደተናገሩት ጽንፈኛው የህወሃት ቡድን ለብሔር ብሔረሰቦች መብት ተሟጋች በመምሰል ጸረ ዴሞክራሲና ህዝብን በማጋጭት እድሜውን የሚያራዝም አንባገነን ነው።
ለዚህም ባለፉት 28 ዓመታት በተደጋጋሚ ጊዜያት በጌዴኦ ህዝብ ላይ የደረሰው ግድያ ፣መፈናቀልና ስደት በቂ ማሳያ መሆኑን ጠቅሰዋል።
የዞኑ ህዝብ በመከላከያ ሠራዊት ላይ ጥቃት ያደረሰው የህወሃት ቡድንን ከማውገዝ ባለፈ ከጎኑ መቆሙን ለማሳየት ከድጋፍ ሠልፍ በተጨማሪ በገንዘብና ዓይነት እገዛ እያደረገ እንደሚገኝ ጠቁመዋል።
በዚህም ከ12 ሚለዮን ብር በላይ ብር በጥሬ ገንዘብ እንዲሁም 90 ሠንጋዎች፣ 38 ሙክት በግ እና ሌሎች የዓይነት አስተዋጽኦ ማድረጉን አመላክተዋል።
እንዲሁም የደም ልገሳ እያደረገ መሆኑን የተናገሩት ዋና አስተዳዳሪው ህግ የማስከበር ዘመቻው እስኪጠናቀቅ ድረስ ድጋፉ ተጠናክሮ እንደሚቀጥል አስታውቀዋል።
ስግብግቡ የህወሓት ቡድን ከራሱ ስልጣን ውጭ ለህዝብ ደህንነትና ሰላም ምንም ደንታ እንደሌለው ግጭት በመቀስቀስ አረጋግጧል ያሉት ደግሞ በምክትል ርዕሰ መስተዳደር ማዕረግ የደቡብ ክልል ባህል ፣ቱሪዝምና ስፖርት ቢሮ ሀላፊ አቶ ሃይለማርያም ተስፋዬ ናቸው።
በመከላከያ ሰራዊት ላይ ያደረሰው ጥቃት ብቻ ሳይሆን ሀገር የመክዳት ወንጀል በመሆኑ መንግስት ህግ የማስከበር ሃላፊነቱን እየተወጣ እንደሚገኝ ጠቁመዋል።
በዚህ ረገድ የጌዴኦ ዞንን ጨምሮ መላው የክልሉ ህዝብ እያደረገ ያለው ድጋፍ ለመከላከያ ሰራዊት ያለውን ክብርና ፍቅር እያሳየ ነው ብለዋል።
በሠልፉ የተሳተፉተ የጌዴኦ አባገዳ አማካሪ ሀይቻ አለማየው ህርቤ በበኩላቸው መንግስት እየወሰደ ያለውን ህግ የማስከበር ዘመቻ ለመደገፍ የጌዴኦ ህዝብ አስፈላጊውን ሁሉ ለማድረግ ዝግጁ መሆኑን ገልጸዋል።
ገዳዩ የህወሃት ቡድንና የትግራይ ህዝብ አንድ ስላልሆኑ መንግስት እየወሰደ ባለው ዘመቻ ለንጹሃን ዜጎች ጥንቃቄ እንዲያደርግ መልዕክታቸውን አስተላልፈዋል።
በሠልፉ የተሳተፉ የዞኑ ነዋሪዎች በጁንታው የህወሃት ቡድን ላይ እየተወሰደ ያለውን ህግ የማስከበር እርምጃ እንደግፋለን፣ የትግራይ ህዝብ ህዝበችን ነው፣ ከመከላከያ ሠራዊት ጎን መቆማችንን ሁለተናዊ ድጋፍ በማድረግ እናሳያለን የሚሉ መፈክሮችን አሰምተዋል።
ከዞኑ ሁሉም ወረዳዎች የተውጣጡ የሀገር ሽማግሌዎች፣ ወጣቶች፣ ሴቶችና የዲላ ከተማ ነዋሪዎች በሠልፉ መሳተፋቸውን ሪፖርተራችን ከዲላ ዘግቧል።