ጁንታው ያደራጃቸው የጥፋት ሃይሎች እየተደመሰሱ ነው-በምዕራብ ዕዝ የ22ኛ ክፍል ጦር ዋና አዛዥ

አሶሳ ህዳር 12 / 2013 ( ኢዜአ) የህዳሴውን ግድብ ግንባታ ለማደናቀፍ ጁንታው ህወሃት አደራጅቶ የላካቸው የጥፋት ሃይሎች እየተደመሰሱ መሆኑን በሀገር መከላከያ ምዕራብ ዕዝ የ22ኛ ክፍል ጦር ዋና አዛዥ አስታወቁ፡፡
የክፍለ ጦሩ ዋና አዛዥ ብርጋዴር ጀኔራል ነገሪ ቶሊና ከኢዜአ ጋር ባደረጉት ቆይታ እንደገለጹት ኢትዮጵያን መበታተን ዋነኛ ግቡ ያደረገው የህወሃት ጁንታ በሰሜን ዕዝ ሠራዊት ላይ የፈጸመው ጥቃት እጅግ የሚያም እና የክፍለ ጦሩን ሠራዊት አባላት ያስቆጣ ነው፡፡
አባቶቻችን ጀግንነት እና አንድነትን ነው ያስተማሩን ያሉት አዛዡ የ22ኛ ክፍለ ጦር የህዳሴው ግድብ በሚገነባበት ቤኒሻንጉል ጉሙዝ እና አካባቢው በመጠበቅ ግዳጁን በብቃት እየተወጣ እንደሚገኝ ተናግረዋል፡፡
ጁንታው ያደራጃቸው “ኢትዮጵያ ልትፈርስ ነው” በሚል ፕሮፓጋንዳ የተመሩ ኦነግ ሸኔን እና ሌሎችም የህወሃት የጥፋት ቡድኖች ከውጪ ሃይል ጋር በመቀናጀት ከምዕራብ ወለጋ እስከ መተከል የሚያደርጉት የጥፋት ሴራ እንዳለ አዛዡ ጠቁመዋል፡፡
የአካባቢው ህብረተሰብ ከመቼውም በላይ ከሠራዊቱ ጎን መሆኑን የገለጹት ብርጋዴር ጀኔራል ነገሪ በመተከል ዞን ህዳሴው ግድብ አካባቢ የጥፋት ቅጥረኞቹ ልክ እንደጁንታው እየተደመሰሱ መሆኑን አስታወቀዋል፡፡
በጁንታው ተላላኪዎች ላይ እየተወሰደ የሚገኘው እርምጃ ከሌሎች የጸጥታ አስከባሪዎች ጋር በመተባበር እንደሆነም አስረድተዋል፡፡