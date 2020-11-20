የህጻናትን መብትና ደህንነት በማስጠበቅ የነገዋን ኢትዮጵያ ለመገንባት ሁሉም ሊረባረብ ይገባል- ወይዘሮ ፊልሰን አብዱላ

ሀዋሳ ህዳር 11/2013 (ኢዜአ) የህጻናትን መብትና ደህንነት በማስጠበቅ የነገዋን ኢትዮጵያ በተሻለ መሰረት ላያ ለመገንባት ሁሉም ሊረባረብ እንደሚገባ የሴቶች፣ ህጻናትና ወጣቶች ጉዳይ ሚኒስትር ወይዘሮ ፊልሰን አብዱላሂ አሳሰቡ፡፡
የዓለም የህጻናት ቀን በዓለም አቀፍ ደረጃ ለ31ኛ በኢትዮጵያ ደግሞ ለ15ኛ ጊዜ “ትወልድን እንቅረጽ ሀገርን እንገንባ” በሚል መሪ ሀሳብ በሲዳማ ክልል አዘጋጅነት ዛሬ በሀዋሳ ከተማ ተከብሯል፡፡
ሚኒስትሯ በዚህ ወቅት እንደተናገሩት የቀኑ መከበር የህጻናትን መብትና ደህንነት ማስጠበቅ እንዲሁም ማህበራዊ ዋስትና ለማረጋገጥ የሚያስችሉ ተግባራት ዙሪያ ትኩረት እንዲሰጥ ለማሳሰብ ያግዛል።
ህጻናት የነገ የሃገር ተረካቢ በመሆናቸው በአካልና ስነ-ልቦና ዳብረው በተፈጥሮ የተሰጣቸው መብት እንዲከበርና ማህበራዊ ዋስትናቸው ተረጋግጦ እንዲያድጉ ሁሉም የበኩሉን ሚና ሊጫወት ይገባል ብለዋል፡፡
ለህጻናትን ተገቢውን ፍቅር በመስጠት በእንክብካቤና በመልካም ስነ-ምግባር አንጾ ማሳደግ ለሀገር ዕድገትና ብልጽግና የሚኖረው ፋይዳ ከፍተኛ በመሆኑ ሁሉም ዜጋ ሊረባረብ እንደሚገባ አሳስበዋል።
“ሀገሪቱ የህጻናትን መብትና ደህንነት የሚያስጠብቁ ዓለም አቀፍ ደንቦችን የተቀበለች ቢሆንም ዛሬም በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ህጻናት እንዳሉ በገሃድ የሚታይ ሃቅ ነው” ብለዋል።
ሚኒስትሩ ይህን ሁኔታ ለመቀየርና የህጻናትን ሁለንተናዊ ደህንነት ለማስጠበቅ የሚረዱ የህጻናት ማህበራዊ አገልግሎት ኤጄንሲ፣ ሁሉ አቀፍ የህጻናት ፈንድና መሰል መርሀ ግብር ተቀርጾ ተግባራዊ ለማድረግ እየሰራ መሆኑን ጠቁመዋል፡፡
የሲዳማ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ደስታ ሌዳሞ በበኩላቸው “አንድን ችግኝ በአግባቡ ከተንከባከብን ምርት እንደሚሰጥ ሁሉ ህጻናትን በተገቢው መንገድ ኮትኩተን ካሳደግናቸው የነገ ሃገር ተረካቢ ትውልድ ይሆናሉ” ብለዋል፡፡
ሁሉም የህብረተሰብ ክፍል ህጻናት የማህበረሰቡ የጋራ ሃብቶች መሆናቸውን በመረዳት ለችግር የተጋለጡና ወላጅ አጥ ህጻናትን ያለልዩነት መደገፍ እንዳለበት አሳስበዋል።
ከዚህ ባለፈ በህጻናት ደህንነት ላይ የተጋረጡ የመደፈር፣ ጉልበት ብዝበዛና ሌሎች ጥቃቶችን ከስራቸው ለመንቀል ሁሉም ሃላፊነቱን ሊንወጣ እንደሚገባ ጠቁመዋል።
የክልሉ መንግስት የህጻናት መብት እንዲከበር የሚያስችሉ ተግባራትን ትኩረት ሰጥቶ እንደሚሠራም አስታውቀዋል።
የሲዳማ ክልል የህጻናት ፓርላማ ዋና አፈ ጉባኤ ህጻን ካሊድ ከማል በተለያዩ የክልሉ ከተሞች እየተበራከተ የመጣው በጎዳና ላይ የሚኖሩ ህጻናት ጉዳይ ትኩረት ተሰጥቶ መፍትሄ እንዲፈለግለት አመልክቷል፡፡
“የነገይቱን ኢትዮጵያ በጽኑ መሠረት ለመገንባት በአዕምሮና አካል የዳበረና የታነጸ ትውልድ ለማፍራት በመንግስት የስራ ሃላፊነት ቦታ ያሉ አመራሮችና ታላላቅ ሰዎች ምሳሌ መሆን ይጠበቅባቸዋል” ብሏል፡፡
ህጻናት የሚደርስባቸውን አደጋዎች መከላከል ስለማይችሉ የአለም አቀፉ የህጻናት መብት ድንጋጌዎች በማክበር የሚመለከተው አካል ትኩረት እንዲያደርግ ጠይቋል፡፡
በበዓሉ አከባበር ሥነ-ሥርዓት ከሁሉም ክልሎች የተወከሉ የሴክተሩ አመራሮች፣ አጋር ድርጅቶች፣ የሃገር ሽማግሌዎችና ህጻናት ተገኝተዋል፡፡