የህወሃት ቡድን በሰሜን ዕዝ ላይ የፈፀመውን ክህደት የትግራይ ተወላጅ የመከላከያ ሰራዊቱ አባላት አወገዙ

አዲስ አበባ፤ ህዳር 11/2013(ኢዜአ) የህወሃት ቡድን በሰሜን ዕዝ የአገር መከላከያ ሰራዊት ላይ የፈፀመውን ክህደት የትግራይ ተወላጅ የመከላከያ ሰራዊት አባላት አወገዙ።
ጥቅምት 24 ቀን 2013 ዓ.ም ምሽት የህወሃት ጁንታ አቅዶበትና ተዘጋጅቶ አገር ጠባቂውን የአገር መከላከያ ሰራዊት የሰሜን እዝ ጭካኔ በተሞላበት መልኩ ማጥቃቱ ይታወቃል።
የአገርን ዳርድንበር ብሎም የትግራይን ሕዝብ ሲጠብቅና ሲያገለግል የነበረው እዙ በደረሰበት ጥቃት በርካቶችን በእጂጉ አሳዝኗል።
የህወሃት ፅንፈኛ ቡድን በአገሪቷን ህግ በተደጋጋሚ በመጣስ እንዲሁም የተለያዩ ወንጀሎችን ሲፈፅም የቆየ ቢሆንም መንግሥት የትግራይ ሕዝብ እንዳይጎዳ በማለት በብዙ ትእግስት ሲያልፍ ቆይቷል።
አሁን ላይ ግን ጁንታው ክህደት በመፈፀም የመከላከያ ሰራዊትን በማጥቃት አገር የማፍረስ ተግባሩን በይፋ በመፈፀሙ መንግስት የህልውና እርምጃ ለመውሰድ ተገዷል።
“ኢትዮጵያን እኔ ካልመራሁ ትፍረስ” ብሎ የተነሳው የህወሃት ጁንታ በሰሜን እዝ ላይ “በ45 ደቂቃ መብረቃዊ የጥቃት እርምጃ ወስጃለሁ” በማለት በሚዲያ ይፋ አድርጓል።
በአዲስ አበባ የሚገኙ የትግራይ ተወላጅ የመከላከያ ሰራዊት አባላት የህወሃት የጥፋት ቡድን በሰሜን ዕዝ የአገር መከላከያ ሰራዊት ላይ የፈፀመው ድርጊት የሚወገዝ ተግባር መሆኑን ገልጸዋል።
ህወሃት በሰራዊቱ ላይ የፈፀመው ጥቃት በየትኛውም መመዘኛ ተቀባይነት የሌለውና ማንም ኢትዮጵያዊ የማይቀበለው እኩይ ተግባር መሆኑን ተናግረዋል።
በሰራዊቱ ላይ ልዩነቶችን ለመፍጠር የሚሰሩ ሃይሎች ከደርጊታቸው እንዲቆጠቡና ወንጀለኞችም በህግ ተጠያቂ መሆን ይኖርባቸዋል ብለዋል።
ሌተናል ጄነራል ሞላ ሃይለማሪያም በበኩላቸው ጽንፈኛው የህወሃት ቡድን የፈፀመው ወንጀል ዘግናኝ እና ፍፁም አረመኔያዊ መሆኑን ገልጸዋል።
ድርጊቱ የህወሃት ጁንታ ሴራ እንጂ የትግራይን ህዝብ የማይወክል ስለመሆኑም አብራርተዋል።
ወንጀለኛውን ቡድን ከማውገዝ ባለፈ በህግ ማስከበር ሂደት ሁላችንም የድርሻችንን መወጣት አለብን ብለዋል።
ሰራዊቱን ያወያዩት ሌተናል ጄነራል ዮሃንስ ገብረመስቀል እንዳሉት ጽንፈኛው የህወሃት ቡድን የአገር መከታ የሆነውን ሰራዊት በክህደት ጭፍጨፋ ፈፅሟል ብለዋል።
ድርጊቱ ታሪክ ይቅር የማይለው ከፍተኛ የከህደት ወንጀል መሆኑንም አብራርተዋል።
ህወሃት ወንጀሉን የፈፀመው ህዝቡ እርስ በርስ እንዲጫረስና ኢትዮጵያ እንዲትፈርስ አልሞ የነበረ ቢሆንም አልተሳካለትም ብለዋል።
ቡድኑ የኢትዮጵያዊያንን የአንድነት እና ሉዓላዊነት ሰነ ልቦና ባለማወቁ የወጠነው ሴራ ከሽፏል፤ መንግስት የተጀመረው የህግ ማስከበር ሂደትም ተጠናክሮ ቀጥሏል ብለዋል።
የህግ ማስከበር ስራውን ጊዜ ሳይወስድ በፍጥነት ለማከናወን እየተሰራ መሆኑንም አብራርተዋል።