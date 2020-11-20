የሕዝቡ ድጋፍ ሠራዊቱ ግዳጁን እንዲወጣ የሞራል ስንቅ ይሆነዋል – መከላከያ ሚኒስቴር

አዲስ አበባ ህዳር 11/2013 (ኢዜአ) ኅብረተሰቡ ለሠራዊቱ እያደረገ ያለው ድጋፍ ግዳጁን እንዲወጣ የሞራል ስንቅ እንደሚሆነው የመከላከያ ሚኒስቴር ገለፀ፡፡
ሚኒስቴሩ ከወላይታ ዞን ነዋሪዎች ለሠራዊቱ የተበረከተውን 9 ነጥብ 4 ሚሊዮን ብር እና 1 ነጥብ 5 ሚሊዮን ብር ግምት ያለውን ቁሳቁስ ተረክቧል።
የጎፋ ዞን ነዋሪዎች ለመከላከያ ሠራዊቱ ከ4 ነጥብ 6 ሚሊዮን ብር በላይ ጥሬ ገንዘብና 202 ሰንጋዎችን፤ የወልቂጤ ዩኒቨርሲቲም ሁለት ሚሊዮን ብር፣ 156 ኩንታል ጤፍና ሌሎች የምግብ ቁሳቁስ ድጋፍ አበርክተዋል፡፡
የመከላከያ ሚኒስትር ዴኤታ ወይዘሮ ማርታ ሉዊጅ መንግስት የሕግ ማስከበር ዘመቻውን ከጀመረ ጀምሮ ድጋፉን በሠላማዊ ሠልፎች፣ በገንዘብና በዕርድ እንስሳትና በተለያዩ ቁሳቁሶች እየገለፀ ነው ብለዋል።
ኅብረተሰቡ አሁንም እየተወሰደ ያለውን የሕግ ማስከበር እንዲደግፍና አካባቢውንም በትጋት እንዲጠብቅ አሳስበዋል።
እየተደረገ ያለው ድጋፍ ሠራዊቱ ግዳጁን በአጭር ጊዜ እንዲያጠናቅቅ የሞራል ስንቅ ይሆነዋልም ብለዋል፡፡
የወላይታ ዞኑ ዋና አስተዳዳሪ ዶክተር እንድሪያስ ጌታ የዞኑ ነዋሪዎች ከመከላከያ ሠራዊቱ ጎን መሆናቸውን ተናግረዋል፡፡
ድጋፉን ለመግለፅም ለመጀመሪያ ዙር ከ9 ነጥብ 4 ሚሊዮን ብር በላይና 1 ነጥብ 5 ሚሊዮን ብር የሚያወጣ ቁሳቁስ ድጋፍ ማበርከታቸውን ገልጸዋል፡፡
ከዞኑ ነዋሪዎች የተወከሉ ወጣቶችም በመከላከያ ሠራዊቱ ላይ የደረሰውን ጥቃት እንደሚያወግዙና ከመንግስት ጎን እንደሚቆሙም ተናግረዋል።
በተመሣሣይ በደቡብ ክልል የጎፋ ዞን ነዋሪዎች ለመከላከያ ሠራዊቱ ከ4 ነጥብ 6 ሚሊዮን ብር በላይ ጥሬ ገንዘብና 202 ሰንጋዎችን በአዲስ አበባ ምድር ሃይል ግቢ ተገኝተው አስረክበዋል፡፡
ከአገሪቷ የተለያዩ አካባቢዎች ለአገር መከላከያ ሠራዊት እየተደረገ ያለው ድጋፍ ተጠናክሮ ቀጥሏል።