የመንግስትን የሕግና የአገር ሕልውና የማስከበር ዘመቻ በሙያችን እንደግፋለን – የቀድሞ የሐረር ሙዚቀኞች ማኅበር

አዲስ አበባ ህዳር 11/2013 (ኢዜአ) በአዲስ አበባ የሚገኙ የቀድሞ የሐረር ሙዚቀኞች ማኅበር አባላት በመንግስት እየተወሰደ ያለውን የሕግና የአገር ሕልውና ማስከበር ዘመቻ በሙያቸው እንደሚደግፉ ገለጹ።
ማኅበሩ በቀድሞው ሐረርጌ ክፍለ ሀገር የምስራቅ ዕዝ እና የሐረር ፖሊስ ኦርኬስትራዎችና በጎሃ ምሥራቅ የባህል ቡድን ውስጥ ሕዝቡንና ሠራዊቱን በሙያቸው ያገለገሉ አባላት የተሰባሰቡበት ነው።
አባላቱ አጥፊው የህወሓት ቡድን በሰሜን ዕዝ የአገር መከላከያ ሠራዊት ላይ የፈፀመውን ጥቃት አውግዘዋል።
የማኅበሩ ሊቀመንበር አቶ ሰለሞን ሺፈራው ለኢዜአ ሲናገሩ በትግራይ ክልል ወታደራዊና ማኅበራዊ ኃላፊነቱን በመወጣት ላይ በነበረው ሠራዊት ላይ የተፈጸመው ጭካኔ የተሞላበት ጥቃት አስቆጥቷቸዋል።
የማኅበሩ አባላት ለአገሩ ክብር ከሚፋለመው ሠራዊት ጎን ቆመው ሙያዊ አስተዋጽኦ እንደሚያደርጉም ገልጸዋል።
ከሙያቸው በተጨማሪም ከሠራዊቱን ጎን በመሆን ወታደራዊ ግዳጅ ለመወጣት “በቆራጥ ኢትዮጵያዊ ወኔና በልበ ሙሉነት” ዝግጁ ነን ብለዋል።
ማኅበሩ በራሱ የሙዚቃ ባንድ ስለ ሠላምን የሚሰብክ መዝሙር ማዘጋጀቱንም አቶ ሰለሞን ገልፀዋል።
የማኅበሩ አባል አቶ አባተ ማንደፍሮ በሠራዊቱ ላይ የተፈፀመውን ጥቃት አሳዛኝ መሆኑን በመግለፅ ሕግ የማስከበር እንቅስቃሴውን በሙያቸውና በሚፈለግባቸው ሁሉ ለመደገፍ ዝግጁ መሆናቸውን ገልፀዋል።
አባላቱ በአዲስ አበባ ባቋቋሙት ማኅበር የኪነ-ጥበብና የበጎ አድራጎት ተግባራትን በማከናወን ላይ እንደሚገኝ ተገልጿል።