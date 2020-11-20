በደቡብ ክልል ህገ ወጥ የጦር መሳሪያዎች እና ሀሰተኛ የብር ኖት ሲያዘዋውሩ የተገኙ 12 ተጠርጣሪዎች ተያዙ

ሀዋሳ፣ ህዳር 11/2913 (ኢዜአ) በደቡብ ክልል ህገ ወጥ የጦር መሳሪያዎች እና ሀሰተኛ የብር ኖት ሲያዘዋውሩ ተገኝተዋል የተባሉ 12 ተጠርጣሪዎችን መያዙን ፖሊስ አስታወቀ።
የክልሉ ፖሊስ ኮሚሽን የህዝብ ግንኙነት ዳይሬክተር ኢንስፔክተር እታገኘሁ ዜና ለኢዜአ እንደገለጹት ተጠርጣሪዎቹ የተያዙት በክልሉ የተለያዩ ዞኖች ባለፉት ሁለት ቀናት በህብረተሰቡ ጥቆማና በተጠረጠሩ ስፍራዎች በተደረገ ድንገተኛ ፍተሻ ህገ ወጥ የጦር መሳሪዎች፣ ሀሰተኛ የብር ኖትና ሌሎችም እቃዎች ተገኝቶባቸው ነው።
በዚህም በጋሞ፣ ጎፋ፣ ደቡብ ኦሞና ቤንች ሸኮ ዞኖች አስር ክላሽንኮቭ ጠብመንጃዎች ፣ አራት ሽጉጦችና 65 የተለያዩ ተተኳሽ ጥይቶችን ይዘው የተገኙ አራት ተጠርጣሪዎች መያዛቸውን አመልክተዋል።
ሀሰተኛ የብር ኖቶችን ይዘው ባንክ ለማስገባትና በገበያ ስፍራ ሲገበያዩ የተገኙ አምስት ተጠርጣዎች ደግሞ በወላይታና ጋሞ የተያዙ ናቸው።
ከእነዚህ ተጠርጣሪዎች ሀሰተኛ ባለ ሀምሳና መቶ 24 ሺህ 800 ብር ኖቶች እንደተገኘባቸው ኢንስፔክተር እታገኘሁ አስረድተዋል።
በተጨማሪ በወላይታ ሶዶ ከተማ አስራ ሁለት የሺሻ ማጨሻ ዕቃዎች የተገኘባቸው ሶስት ተጠርጣሪዎች በቁጥጥር ስር እንደዋሉም ጠቁመዋል።
የተያዙት ተጠርጣሪዎች ጉዳይ እየተጣራ እንደሚገኝም ገልጸዋል።
በህገወጡ የህወሀት ቡድን የተሰጣቸውን የጥፋት ተልዕኮ ለማስፈጸም የሚሹ አካላት በክልሉ የተለያዩ አካባቢዎች ስለሚገኙ ህብረተሰቡ ራሱን በመጠበቅ ሀግን ለማስከበር ድጋፉን አጠናክሮ እንዲቀጥልም አሳስበዋል።