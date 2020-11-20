የፌዴራል የከተሞች ስራ ዕድል ፈጠራና ምግብ ዋስትና ኤጄንሲ አመራሮችና ሠራተኞች ደም ለገሱ

አዲስ አበባ፣ ህዳር 11/2013 (ኢዜአ) የፌዴራል የከተሞች ስራ ዕድል ፈጠራና ምግብ ዋስትና ኤጄንሲ አመራሮችና ሠራተኞች ለአገር መከላከያ ሠራዊት ደም ለገሱ፡፡
ሠራተኞቹ መንግስት በአጥፊው የህወሓት ቡድን ላይ እየወሰደ ያለውን የሕግ ማስከበር እርምጃ ለመደገፍ ደም መለገሳቸውን የኤጀንሲው ዋና ዳይሬክተር አቶ ገብረመስቀል ጫላ ተናግረዋል፡፡
በተጨማሪም ለአገር መከላከያ ሠራዊት የተለያዩ ድጋፎችን ለማድረግ እየተንቀሳቀሱ መሆኑን ጠቁመዋል፡፡
የኤጀንሲው ምክትል ዳይሬክተር አቶ በቀለ መንግስቱ በበኩላቸው ሠራተኞቹ በመከላከያ ሠራዊቱ ላይ በተፈጸመው ጥቃት በመቆጨት ከጎኑ መቆማቸውን ለማሳየት ድጋፋቸውን በደም ልገሳ መጀመራቸውን ገልፀዋል፡፡
በህወሓት ቡድን የተፈፀመው ጥቃት በስራ ፈላጊ ወጣቶች ላይ ጭምር የተቃጣ መሆኑን ሁሉም ሊረዳው ይገባል ያሉት አቶ በቀለ የቡድኑ እኩይ ዓላማ ከሽፎ አገሪቷ የጀመረችውን የብልፅግና ጉዞ ትቀጥላለች ሲሉ አስተያየታቸውን ሰጥተዋል፡፡
የኤጄንሲው ሠራተኞች አቶ መሃመድ በቀለ እና ወይዘሪት የማርያምወርቅ በሻ በመከላከያ ሠራዊቱ ላይ በደረሰው ጥቃት ማዘናቸውን ገልፀው አጋርነታቸውን ለመግለፅ ደም መለገሳቸውን አክለዋል።
ለአገር መከላከያ ሠራዊት የሚያደርጉትን ድጋፍ እንደሚቀጥሉም አረጋግጠዋል፡፡