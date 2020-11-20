በአፋር ክልል ለመከላከያ ሠራዊት ድጋፍ የሚውል ከ6ሚሊዮን 400ሺህ ብር በላይ በገንዘብና ዓይነት ተሰበሰበ

ሠመራ፣ ህዳር 11 /2013 (ኢዜአ) በአፋር ክልል ለሀገር መከላከያ ሠራዊት ድጋፍ የሚውል ከ6ሚሊዮን 400ሺህ ብር በላይ በገንዘብና ዓይነት ከህብረተሠቡ መሰብሰቡን የክልሉ ሃብት አሰባሳቢ ኮሚቴ ሰብሳቢ አቶ መሀመድ ሀሰን አስታወቁ።
የኮሚቴው ሰብሳቢ ለኢዜአ እንደተናገሩት፤ በመከላከያ ሠራዊቱ ላይ የተፈጸመው የግፍ ጭፍጨፋ በክልሉ ህብረተሰብ ዘንድ ቁጣ ቀስቅሷል።
ይህን ተከትሎ የሀገር ሉአላዊነትንና የህብረተሰቡን ሰላም ለማረጋገጥ መከላከያ ሠራዊቱ እያደረገ ያለውን ሕግ የማስከበር ሁሉን አቀፍ ስራ በመደገፍ አጋርነቱን በተለያየ መንገድ እየገለጸ መሆኑን አመልክተዋል።
የክልሉ የተለያዩ ወረዳዎች ነዋሪ ህብረተሰብ እስካሁን ካደረገው አስተዋጽኦ መካከል ከ6 ሚሊዮን ብር በላይ በጥሬ ገንዘብ እና በዓይነት ደግሞ 819 ፍየል፣ 131 ሠንጋዎችና 19 ግመሎች እንደሚገኙበት ጠቅሰዋል።
መንግስት እየወሰደ ስላለው የህግ የማስከበር ስራ ከአመራር እስከ ህብረተሰቡ ድረስ በተፈጠረው የግንዛቤ ማስጨበጥ ስራ የጥፋት ቡድኑን ሀገር የማፍረስ ተልእኮ በአግባቡ ተረድቶ ከሠራዊቱ ጎን እንዲሠለፍ ማድረግ ማስቻሉንም አስረድተዋል።
በተለይም የአፋር ክልል በጁንታው ላይ ሕግ ለማስከበር እየተደረገ ከሚገኘው ግንባር አቅራቢያ በመሆኑ ህብረተሰቡ በአካልም ጭምር ከሠራዊቱ ጋር በመሠለፍ ንቁ ተሳትፎ እያደረገ መሆኑን ጠቁመዋል።
ከ400 በላይ የሚሆኑ የክልሉ በጎ ፍቃደኛ ወጣቶች ለሠራዊቱ ስንቅ በማቀበል፣ ጉዳተኞችን በማንሳትና የመጀመሪያ ደረጃ ህክምና እርዳታ በመስጠት ላይ እንደሚገኝ ጠቅሰዋል።
ከአስር አባላት በላይ ያለው የክልሉ የህክምና ቡድን ከሌሎች ኢትዮጵያውያን የሙያ አጋሮቹ ጋር በመሆን ግንባር ድረስ ገብቶ ለሠራዊቱ የህክምና አገልግሎት በመስጠት ላይ መሆኑን አብራርተዋል።