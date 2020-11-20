ዩኒቨርሲቲዎቹ ዘመቻውን ለመደገፍ 3 ነጥብ 6 ሚሊዮን ብር ድጋፍ አደረጉ

አርባምንጭ/አሶሳ፣ ሕዳር 11 /2013 (ኢዜአ) የአርባምንጭና አሶሳ ዩኒቨርሲቲዎች የህግ የበላይነት ለማስከበር በጁንታው ህወሀት ቡድን ላይ እየተካሄደ ያለውን ዘመቻ ለመደገፍ 3 ነጥብ 6 ሚሊዮን ብር ድጋፍ አደረጉ።
የአርባምንጭ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት ዶክተር ዳምጠው ዳርዛ ለኢዜአ እንደገለጹት የህወሀትን ጁንታ ቡድንን ለመጣል የህይወት መስዋዕትነት እየከፈለ ላለው የመከላከያ ሰራዊት 3 ሚሊዮን ብር ድጋፍ ተደርጓል።
“ቡድኑ የሀገር መከላከያ ሠራዊት ላይ የፈጸመው ጥቃት ይቅር የማይባል የሀገር ክህደት ነው” ብለዋል።
መንግስት የጀመረውን ህግ የማስከበርና የሀገር ሉዓላዊነት የማስጠበቅ እርምጃ አጠናክሮ እንዲቀጥል ጠይቀዋል።
ዩኒቨርሲቲው የፀረ-ሰላም ኃይሎችን እንቅስቃሴ ለማስቆም ከአካባቢው የፀጥታ አካላት ጋር በቅርበት እየሰራ መሆኑን ጠቁመዋል፡፡
“የሀገራችን ሰላምና ደህንነት እንዲጠበቅና የህግ የበላይነት እንዲከበር ማንኛውንም መስዋዕት እንከፍላለን” ያሉት ደግሞ የዩኒቨርሲቲው የአካዳሚክ ጉዳዮች ምክትል ፕሬዝዳንት ዶክተር ነጂብ መሃመድ ናቸው።
የዩኒቨርሲቲው መምህራንና ሰራተኞችን በማስተባበር በደመወዝና በደም ልገሳ ድጋፍ እንዲያደረጉ መታቀዱን አመላክተዋል ።
አሶሳ ዩኒቨርሲቲም ለህግ ማስከበር ዘመቻው 600 ሺህ ብር ድጋፍ ማድረጉን አስታውቋል።
የዩኒቨርሲቲው የህዝብ ግንኙነት ባለሙያ አቶ ተፈሪ ሞላ እንዳሉት በጽንፈኛው ቡድን ላይ እየተወሰደ ያው ህግ የማስከበር ዘመቻ ውጤታማ እንዲሆን ድጋፉ ተጠናክሮ ይቀጥላል።
የዩኒቨርሲቲው ሠራተኞች ለሠራዊቱ የደም ልገሳ ማድረጋቸውንም ገልጸዋል፡፡
በተመሳሳይ በአሶሳ ከተማ የንግዱ ማህረሰብ አባላት ከ500 ሺህ በላይ ግምት ያላቸው በጎች፣ የታሸገ ውሃና ምግቦችን በድጋፍ ማበርከታቸውን የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ንግድና ዘርፉ ማህበራት ምክር ቤት ፕሬዝዳንት ሼህ እንድሪስ አህመድ አስታውቀዋል።