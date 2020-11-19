የፌደራል ማረሚያ ቤት ኮሚሽን ሠራተኞች ለአገር መከላከያ ሰራዊት ደም ለገሱ

አዲስ አበባ፤ ህዳር 10/2013(ኢዜአ) በህወሓት የጥፋት ቡድን ክህደት ከተፈጸመበት የመከላከያ ሠራዊት ጎን በመሆን የሚጠበቅባቸውን ሁሉ ድጋፍና እገዛ ለማድረግ ዝግጁ መሆናቸውን የፌደራል ማረሚያ ቤት ኮሚሽን ሠራተኞች ገለጹ።
የኮሚሽኑ ሰራተኞች በዛሬው እለት ለሰራዊቱ ደም ለግሰዋል።
የኮሚሽኑ ሠራተኞች የህወሃት ጁንታ በአገር መከላከያ ሰራዊት የሰሜን እዝ ላይ በፈፀመው ክህደት ማዘናቸውን ገልጸዋል።
የህወሃት ቡድን በሰራዊቱ ላይ የፈፀመውን እኩይ ተግባር ተከትሎ መንግስት እየወሰደ ያለው እርምጃ ተገቢ መሆኑንም ገልጸዋል።
ከሰራዊቱ ጋር በመሰለፍ የህወሃትን ጁንታ ለህግ ለማቅረብ በሚደረገው ጥረት ሁሉ እንደሚሰሩም አረጋግጠዋል።
በዛሬው እለት የደም ልገሳ ማድረጋቸውም ለሰራዊቱ ያላቸውን አጋርነት ለማሳየት መሆኑን ገልጸዋል።
ለሠራዊቱ ደም ከመለገስ ባለፈ ለአገራቸው አስፈላጊውን ሁሉ መስዋእትነት ለመክፈል ዝገጁ መሆናቸውንም አረጋግጠዋል።
የአስተዳደሩ የፋይናንስና የሰው ሃብት ሥራ አመራር ዘርፍ ምክትል ኮሚሽነር ጀነራል ያረጋል አደመ፤ ሠራዊቱ ከአገሩ አልፎ የአፍሪካም ኩራት መሆኑን ገልጸዋል።
በሌሎች ጎረቤት አገራት ትልቅ ስም የገነባና ኩራት የሆነ ሠራዊት መሆኑን ተናግረዋል።
በዚህ ሰራዊት ላይ የህወሃት የጥፋት ቡድን ያልታሰበና ጭካኔ የተሞላበት ድርጊት መፈፀሙ የአገር ክህደት መሆኑን ገልጸዋል።
በህወሃት የጥፋት ቡድን የተፈጸመው ጥቃት ቡድኑ አገርን ሲመራ በነበረበት ጊዜ ሲሰራ የነበረው የአሸባሪነት ባህሪው መገለጫ መሆኑንም ተናግረዋል።