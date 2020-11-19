የመንግስትን ህግ የማስከበር ዘመቻ እንደሚደግፍ የአዲስ አበባ ወታደራዊ አታሼ ማህበር ገለጸ

አዲስ አበባ ህዳር 10/2013 (ኢዜአ)፡- መንግስት በትግራይ ክልል እያካሄደ ያለውን ህግ የማስከበር ዘመቻ እንደሚደግፍ የአዲስ አበባ ወታደራዊ አታሼ ማህበር ገለጸ።
መከላከያ ሚኒስቴር ዘመቻው በቅርብ ጊዜ ውስጥ እንደሚጠናቀቅ ገልጿል።
መከላከያ ሚኒስቴር ለተለያዩ አገሮች የኤምባሲ አታሼዎች በኢትዮጵያ ወቅታዊ ጉዳይ ላይ ዛሬ ማብራሪያ ሰጥቷል።
ማብራሪያውን የሰጡት የአገር መከላከያ ሚኒስትር ዶክተር ቀነአ ያደታ፣ የሚኒስቴሩ የመረጃ ዋና መምሪያ ኃላፊ ሌተናንት ጄኔራል አስራት ዴኔሮ እንዲሁም የወታደራዊ የውጭ ግንኙነት ዋና ዳይሬክተር ብርጋዴር ጄኔራል ቡልቲ ታደሰ ናቸው።
የሥራ ኃላፊዎቹ በጽንፈኛ ቡድኑ ላይ እየተወሰደ ያለው የሕግ ማስከበርና የህልውና ዘመቻ መነሻ፣ ግብ እና አሁን ያለበትን ደረጃ ለአታሼዎቹ አስረድተዋል።
በመከላከያ ሚኒስቴር የመረጃ ዋና መምሪያ ኃላፊ ሌተናንት ጄኔራል አስራት “ጽንፈኛው የህወሓት ቡድን አገሪቷን በመራባቸው 27 ዓመታት ውስጥ ከፍተኛ የሰብዓዊ መብት ጥሰቶችን ሲፈጽም ነበር” ብለዋል።
“ቡድኑ ዜጎች በዘርና በሃይማኖት ተከፋፍለው ወደ ግጭት እንዲገቡ በማድረጉ የንጹሃን ዜጎች ህይወት እንዲጠፋና በርካቶችም ለስደት እንዲዳረጉ አድርጓል” ነው ያሉት።
በህዝብ አመጽና ምሬት ከስልጣን እንዲወርድ የተደረገው ይህ ጽንፈኛ ቡድን አገር የማተራመስ ሴራውን ይዞ መቀሌ መሸሸጉንም አስታውሰዋል።
ቡድኑ መቀሌ ከተሸሸገ በኋላ የሚፈጽማቸውን ህገ ወጥ ተግባራት እንዲያቆም መንግስት ከልክ በላይ ትዕግስት ማሳየቱንም አመልክተዋል።
ከዚህ ባለፈም ችግሮች ካሉ በድርድር እንዲፈታ ተደጋጋሚ ጥሪ ቢያደርግም ጽንፈኛው ቡድን ጥሪውን አልቀበልም ማለቱን ነው ያብራሩት።
የወታደራዊ የውጭ ግንኙነት ዋና ዳይሬክተር ብርጋዴር ጄኔራል ቡልቲ ታደሰ በበኩላቸው የህወሓት ፅንፈኛ ቡድን ራሱን ለጦርነት ሲያዘጋጅ መቆየቱ ሳያንስ ህገ መንግስቱን የተፃረሩ ተግባራት መፈፀሙን ነው የገለጹት።
የመንግስት ህግ የማስከበር ተልዕኮ ወንጀለኛውን ቡድን በመለየት እርምጃ ከመውሰድ ባለፈ ሕዝቡን ነፃ የማውጣት ሂደት መሆኑንም አብራርተዋል።
ንጹሀንን ጭምር ለሞትና ለጉዳት የዳረገው የህወሓት የጥፋት ቡድን ወደሰላም እንዲመጣ ተደጋጋሚ ጥረቶች መደረጋቸውን አስታውሰው፣ ቡድኑን ለህግ ለማቅረብ መንግስት የጀመረውን ህግ የማስከበር ዘመቻ እንደሚቀጥል አመልክተዋል።
የውይይቱ ተሳታፊ አታሼዎች መንግስት እያካሄደ ያለው ህግ የማስከበር ዘመቻ ንጹሀን ዜጎችን እንዳይጎዳ በከፍተኛ ጥንቃቄ መካሄዱን አድንቀዋል።
የህወሃት ቡድን በእምነት ተቋማት ውስጥ ገብቶ ተኩስ መጀመሩ በንጹሃን ላይ ጉዳት ሊያስከትል እንደሚችል ስጋታቸውን ገልጸዋል።
ይህም ቢሆን ግን መንግስት የጀመረውን የህግ ማስከበር በቅርቡ እንደሚቋጭ ያላቸውን እምነት ገልጸዋል።
የአገር መከላከያ ሚኒስትር ዶክተር ቀነአ ያደታ በበኩላቸው ዓለምአቀፉ ማህበረሰብ የህግ ማስከበር ዘመቻውን የእርስ በርስ ጦርነት አድርጎ እንዲገነዘብ የተሳሳተ መረጃና ፕሮፓጋንዳ እየተነዛ መሆኑን ገልጸዋል።
መንግስት ህግ የማስከበር ዘመቻ ውስጥ እንዲገባ በርካታ ገፊ ምክንያቶች እንደነበሩ አስታውሰው፤ በትግራይ ክልል የጀመረው ህግ የማስከበር ዘመቻ በአጭር ጊዜ እንደሚጠናቀቅ አረጋግጠዋል።
የውጭ አገራት ኤምባሲ አታሼዎችም ቡድኑ የፈፀመውን ድርጊት በማውገዝ የመንግስትን ህግ የማስከበር እርምጃ እንደሚደግፉ የማህበሩ ሰብሳቢ ኮሎኔል ማማን ሶሌይ አረጋግጠዋል።