የወጣቶችን ሁለንተናዊ ተጠቃሚነትና ተሳትፎ በማጎልበት የአገርን ሠላምና ደህንነት ለማረጋገጥ እየተሰራ ነው … ምክትል ከንቲባ አዳነች አቤቤ

አዲስ አበባ፤ ህዳር 10/2013(ኢዜአ) በአገሪቷ ሠላምና ደህንነት እንዲረጋገጥ የወጣቶችን ሁለንተናዊ ተጠቃሚነትና ተሳትፎ ተደራሽ ለማድረግ እየተሰራ መሆኑን የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ አዳነች አቤቤ አሰታወቁ።
ወጣቶች የመዲናዋን ሠላም በንቃት መከታተልና መጠበቅ እንዳለባቸውም አሳስበዋል።
ምክትል ከንቲባዋና የአዲስ አበባ ብልፅግና ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ መለሰ አለሙ በወጣቶች ሁሉን አቀፍ ተሳትፎና በወቅታዊ አገራዊ ጉዳዮች ላይ ከተለያዩ ክፍለ ከተሞች ከተውጣጡ ወጣቶች ጋር ተወያይተዋል።
በውይይቱ “እኛ ወጣቶች በከተማ አስተዳደራችን በሚደረጉ ሁለንተናዊ እንቅስቃሴዎች የበኩላችንን ሚና እንወጣለን” በሚል መሪ ሃሳብ ነው የተካሄደው፡፡
ምክትል ከንቲባዋ አስተዳደሩ የወጣቶችን የስራ ዕድል ችግር በማቃለል ሁሉን ዓቀፍ ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ እየተሰራ መሆኑን ገልጸዋል።
አጥፊው የህወሃት ቡድን በሕዝብ ውስጥ በዘራው ጥርጣሬ እንዴት ማጋጨት እንደሚችል የተካነበት ቢሆንም ወጣቱ በዚህ ሁኔታ ውስጥ ባለመሳተፍ ያሳየው አዲስ ታሪካዊ ገድል የሚበረታታ ነው ብለዋል፡፡
የአዲስ አበባ ብልጽግና ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ መለሰ አለሙ በበኩላቸው ወጣቱ የሚያሳየውን ተነሳሽነት በማጠናከር የቀደሙ አባቶች ያስረከቡትን አገር ለቀጣዩ ትውልድ ከሙሉ ክብሯና ብልጽግናዋ ጋር ማሻገር ይጠበቅበታል ብለዋል፡፡
ቀጣዩን ትውልድ ተጠቃሚ ለማድረግ የአሁኑን ትውልድ ችግር መፍታት ያሻል ያሉት አቶ መለሰ የትውልዱን ተስፋ ለማለምለምና ችግሩንም ለመቅረፍ ከመዲናዋ ወጣቶች ጋር እንደሚሰራ አረጋግጠዋል፡፡
የመዲናዋን ወጣቶች የስራ ዕድል ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ ከተያዘው በጀት 70 በመቶውን ተደራሽ ለማድረግ እየተሰራ ነው ያሉት ደግሞ የአዲስ አበባ ወጣቶችና በጎፈቃድ ማስተባበሪያ ቢሮ ኃላፊ አቶ አብርሃም ታደሰ ናቸው፡፡
በውይይቱ የተሳተፉ ወጣቶች ደግሞ በቅርቡ በአገር መከላከያ ሠራዊት ላይ ስለተፈጸመው ጥቃት በማንሳት ድርጊቱን አውግዘዋል።
በሌላ በኩል በመዲናዋ የሚስተዋለው የኑሮ ውድነትና የስራ አጥነት ችግር ትኩረት እንደሚሻ አመልክተዋል።
የፌዴራል መንግስት በትግራይ ክልል እየወሰደ ላለው ሕግ የማስከበር ተግባር ድጋፋቸውን እንደሚያደርጉም ወጣቶቹ ተናግረዋል።
ስለ መዲናዋ ሠላም፣ አገልግሎት አሰጣጥ፣ ፍትሃዊ ተጠቃሚነት፣ የስራ ዕድል ፈጠራ፣ የብድር አቅርቦት፣ የድጋፍና ክትትል፣ የኑሮ ውድነትና የመልካም አስተዳደር ችግሮች እንዲቀረፉላቸውም ጠይቀዋል።
ምክትል ከንቲባዋ ለወጣቶቹ በሰጡት ምላሽም የመዲናዋን ዘላቂ ሠላም ለማረጋገጥ፤ የወጣቶችን ኢኮኖሚያዊ፣ ፖለቲካዊና ማኅበራዊ ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ በልዩ ትኩረት እየተሰራ ነው ብለዋል።
ወጣቶች አጋጣሚዎችን በመጠቀም የሚፈጠሩ ብልሹ አሰራር፣ ሙስናና አድሎአዊ አሰራሮችን በመዋጋት የበኩላቸውን ሚና እንዲወጡም አሳስበዋል፡፡
ወጣቱ ከጸጥታ ኃይሉ ጎን በመቆም የመንደሩን፣ የቀጠናውን፣ የአካባቢውንና የአገሩን ሠላም እንዲጠብቅም ጥሪ አቅርበዋል፡፡