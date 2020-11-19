የኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪውን አቅምና ብቃት ለማሳደግ ከባለድርሻ አካላት ጋር ሥምምነት ተፈረመ

አዳማ፤ህዳር 10/2013 (ኢዜአ) ጥራትን መሠረት ባደረገ መልኩ የኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪውን አቅምና ብቃት ለማሳደግ ከባለድርሻ አካላት ጋር በትብብር ለመስራት የመግባቢያ ሰነድ ሥምምነት ተፈረመ።
የኮንስትራክሽን ስራዎች ተቆጣጣሪ ባለስልጣን ሥምምነቱን ከባለድርሻ አካላት ጋር ዛሬ በቢሾፍቱ ከተማ ተፈራርሟል።
የባለስልጣኑ ዋና ዳይሬክተር አቶ መስፍን ነገዎ በዚህ ወቅት እንደገለጹት ሥምምነቱ የዘርፉን ልማትና ዕድገት ማፋጠን ውስጥ ወሳኝ ሚና ካላቸው የስራ ተቋራጮች፣ አማካሪዎችና ሌሎች ባለድርሻ አካላት ጋር በትብብር ለመስራት የሚያስችል ነው።
ይህም ጥራትን መሰረት ባደረገ መልኩ የኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪውን አቅምና ብቃት ለማሳደግ መሆኑን ተናግረዋል።
ስምምነቱ በኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪው የሚስተዋሉትን ውስብስብ ችግሮችን በማስወገድ የዘርፉን አቅምና ብቃት ከመገንባት ባለፈ የግንባታ ግብዓት ጥራትና ደረጃ፣ ጊዜ፣ ወጪና ውጤታማነት ላይ ያተኮረ መሆኑን አስረድተዋል።
በተለይ የአሰራርና የህግ ማዕቀፎች ማሻሻያ ዙሪያ ያሉትን ማነቆዎች በማስቀረት የዘርፉን ልማትና ዕድገት ለማፋጠን ወሳኝ ሚና ያለው ነው ብለዋል።
ስምምነቱ የልማትና ኢንቨስትመንት ተቋማት አካባቢያዊ ተፅዕኖ በተለይ በማህበረሰቡ ጤናና ደህንነት ላይ ሊኖራቸው የሚችለውን አሉታዊና አዋጪነት ላይ በትብብር ለመስራት ጭምር እንደሆነም አመልክተዋል።
የህግ አገልግሎትና የማሻሻያ ስርዓት ለዘርፉ ዕድገት የላቀ ድርሻ ያለው መሆኑን አቶ መስፍን ተናግሯል።
በሥምምነትሥነ-ሥርዓቱ ላይ የተገኙት የንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስትር ዴኤታ አቶ ዮሐንስ ድንቃየው በበኩላቸው እየተሰራ ያለው ኮንስትራክሽን ዘመን ተሻጋሪ አይደለም ብለዋል።
በተለይ በከፍተኛ ወጪ የተገነቡ መሰረተ ልማቶች ከደረጃ በታች በሆነ የግንባታ ግብዓት ስለሚጠቀሙ ተጠናቀው አገልግሎት መስጠት ሳይጀምሩ እንደሚፈርሱ አስረድተዋል።
ባለስልጣኑ ከክልሎች ጋር ተቀናጅቶ በመስራት ጠንካራ ክትትልና ቁጥጥር እንዲኖር ማድረግ እንደሚገባም ሚኒስትር ዴኤታው አሳስበዋል።
የኮንስትራክሽን ስራው ለበርካታ ዜጎች የስራ ዕድል መሆኑንና የስራ ተቋራጮች የአቅም ግንባታ ስልጠና ከመስጠት ባለፈ የብቃት ደረጃቸውንና የግብዓት ጥራት ላይ መቆጣጠር ይገባቸዋል ብለዋል።
በሥምምነት ሥነ-ሥርዓቱ ከ20 በላይ የስራ ተቋራጮችን ጨምሮ ከክልሎችና የከተማ አስተዳደሮች የተውጣጡ ባለድርሻ አካላት ተሳትፈዋል።