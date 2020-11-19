መከላከያ ሰራዊት እየወሰደ ያለውን ህግ የማስከበር ዘመቻ እንደግፋለን-የጎፋ ዞን ነዋሪዎች

ሀዋሳ ህዳር 10/2013 (ኢዜአ) የጎፋ ዞን ነዋሪዎች መከላከያ ሰራዊት ሕግና የሀገረን ህልውና ለማስከበር በጁንታው ህወሀት ቡደን ላይ እየወሰደ ያለውን እርምጃ እንደሚደግፉ በሰላማዊ ሰልፍ ገለጹ።
ነዋሪዎቹ ባካሄዱት ሰልፍ ከ200 በላይ ሰንጋዎች ጨምሮ በገንዘብና በአይነት ከ10 ሚሊዮን ብር በላይ ድጋፍ ያበረከቱ ሲሆን የደም ልገሳም አካሂደዋል።
ሰልፈኞቹ ድል ለመከላከያ ሰራዊት ፤ በከሀዲው ጁንታ ቡድን ላይ እየተወሰደ ያለውን ህግ የማስከበር እርምጃ በጽኑ እንደገፋለን የሚሉ መፈክሮችን በማሰማት ድጋፋቸውን ገልጸዋል።
ከሰልፈኞቹ መካከል አቶ አሰፋ ደላ ለኢዜአ እንደገለጹት ፅንፈኛው የህወሃት ቡድን የሀገሪቱን ሥልጣን በበላይነት ከተቆጣጠረ ጀምሮ በኢትዮጵያዊያን ላይ የፖለቲካና የኢኮኖሚ ጫና ሲያሳድር ቆይታል።
ህዝቡን በብሔርና በሐይማኖት በመከፋፈል ሀገርን የማፍረስ አጀንዳ ሲያራምድ መቆየቱንም ተናግረዋል።
“ቡድኑ የሀገሩን ዳር ድንበር በመጠበቅ ላይ ባለ የሀገር መከላከያ ሰራዊት ላይ የፈፀመው ኢ-ሰብዓዊ ጥቃት ወንበዴነቱን ያሳየ ነው” ብለዋል።
ሰራዊቱ እያካሄደ ያለው ሕግ የማስከበር ዘመቻ እስኪጠናቀቅ ከጎኑ በመቆም ማንኛውም አይነት ድጋፍ እንደሚያደርጉ ገልጸዋል።
ወይዘሮ አልማዝ ታደለ በበኩላቸው “ልጆቻችን በሆኑት የሀገር መከላከያ ሰራዊት አባላት ላይ የተፈፀመው አሰቃቂ ድርጊት እጅግ አሳዛኝና ቁጭት የፈጠረ ነው” ብለዋል።
“ሰራዊቱ የጀመረውን ዘመቻ እስከመጨረሻው ድረስ አጠናክሮ መግፋት እንዳለበት ገልፀው “እኛም ደጀን በመሆን ድጋፋችንን እንቀጥላለን” ብለዋል ፡፡
“የእዙ አባላት ከደመወዛቸው በመቁረጥ ትምህርት ቤቶችን ከመገንባት ባለፈ በበርካታ የልማት ሥራዎች በማከናወን የትግራይን ህዝብ ሲያገለግሉ ነበር” ያሉት ደግሞ ጥቃት በተፈፀመበት የሀገር መከላከያ ሰራዊት ሰሜን እዝ ለ17 ዓመት ማገልገላቸውን የተናገሩት ሌትናል ኮሎኔል ዳንኤል ኦራ ናቸው።
“ከጥቂት በጥቅም ከተደለሉ ግለሰቦች በስተቀር የጥፋት ቡድኑ እንደሚገልፀው ሁሉም የትግራይ ተወላጅ ህወሀትን የሚደግፍ አይደለም” ብለዋል ፡፡
“ህዝቡ ይህንን የጭካኔ ተግባር የሚቀበል ሥነ ልቦና የለውም” ብለዋል ፡፡
ህግ በማስከበር ዘመቻው ሰራዊቱን ተቀላቅለው መስዋዕትነት ለመክፈል ዝገጁ መሆናቸውን ገለጸዋል።
በድጋፍ ሰልፍ ሰነ ስርአት ላይ ደሙን ለመከላከያ ሰራዊት የለገሰው ወጣት አብዱ እንድሪስ በበኩሉ “ህወሀት የመከላከያ ሰራዊታችንን በማጥቃት በአይናችን መምጣቱ እጅግ አስቆጥቶናል” ብሏል ፡፡
ለሀገራችን መክፈል የሚጠበቅብንን መስዋዕትነት ሁሉ ለመክፈል ተዘጋጅተናል” ሲልም ተናግሯል ፡፡
የጎፋ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ፀጋዬ ዘካርያስ “ጡት ነካሹ የህወሀት ቡድን ለ27 ዓመት የህዝቡን ሰብዓዊና ዴሞክራሲያዊ መብቶች ሲነፍግ ቆይቷል” ብለዋል።
ቡድኑ ዳግም ወደ ሥልጣን ለመመለስ ካለው ፍላጎት ህዝብን በህዝብ ላይ በማነሳሳት ሀገሪቱን የማተራመስ ሥራ ሲሰራ መቆየቱን አስታውሰዋል።
“መንግስትን ለትግራይ ህዝብ ካለው አክብሮት የተነሳ በሆደ ሰፊነት ያሳየውን ትዕግስት ከቁብ ያልቆጠረው ቡድን በሀገር መከላከያ ላይ እጁን በማንሳት አሳፋሪ ተግባር ፈፅሟል” ብለዋል ፡፡
መንግስት የጀመረውን ሀገርንና ህዝብን የመታደግ እርምጃ ሁሉም ሊደግፈው እንደሚገባ ጠይቀዋል።
መላው የጎፋ ዞን ህዝብ ከጫፍ እስከጫፍ ድጋፉን እየገለፀ እንደሚገኝ አስታውቀዋል።
በድጋፍ ሰልፉ ከ200 በላይ ሰንጋዎች ጨምሮ በጥሬ ገንዘብና በአይነት 10 ሚሊዮን 339 ሺህ ብር ድጋፍ ተሰብሰቦ ተበርክታል ።