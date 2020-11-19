ለሀገር መከላከያ ሰራዊት ዜጎች በተለያየ መልኩ የሚያደርጉት ድጋፍ እንደቀጠለ ነው

አዲስ አበባ ህዳር 10/2013 (ኢዜአ) በኦሮሚያ ክልል የምስራቅ ሃረርጌ፣ የባሌ፣ የጅማ እና የጉጂ ዞን ነዋሪዎች ለመከላከያ ሰራዊት 530 ሠንጋዎችን እና ከ13 ነጥብ 3 ሚልየን ብር በላይ ድጋፍ አድርገዋል።
ከአራቱም ዞኖች የተወከሉ አባ ገዳዎች፣ የሃይማኖት አባቶችና የመንግስት የስራ ሃላፊዎች የነዋሪዎቹን ድጋፍ ዛሬ በምድር ሃይል ግቢ ተገኝተው አስረክበዋል፡፡
የምስራቅ ሃረርጌ ዞን የብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት የድርጅት ዘርፍ አስተባባሪ ወይዘሮ ሰዓዳ አብዱረህማን የዞኑ ነዋሪዎች 418 ሠንጋዎችን፣ 100 ኩንታል የፉርኖ ዱቄት፣ 89 ፍየሎችን እና 50 ኩንታል ስኳር ማበርከታቸውን ገልጸዋል፡፡
ከባሌ ዞን ድጋፉን ያሥረከቡት የብልጽግና ፓርቲ የፖለቲካ ዘርፍ ሃላፊ አቶ ሰይፈዲን ሃሰን 2 ነጥብ 5 ሚልዮን ብር ግምታዊ ዋጋ ያሏቸው 38 ሠንጋ በሬዎችን ዞኑን በመወከል አበርክተዋል።
የነገሌ ከተማ ከንቲባ አቶ በቀለ ቢራ የጉጂ ዞን 5 ነጥብ 3 ሚልዮን ብር፣ 74 ሠንጋ፣ 73 ፍየሎችና በጎችን ድጋፍ ማድረጋቸውን አስረድተዋል፡፡
ከዞኖቹ የህዝቡን ድጋፍ ለመከላከያ ሠራዊቱ ለማበርከት የወጡት የሃገር ሽማግሌዎች እና የሃይማት አባቶች እንዳሉትም ህዝቡ ከሰራዊቱ ጎን መሆኑን አረጋግጠዋል፡፡
አገር አፍራሹ ጁንታው እስኪደመሰስ እና ለህግ እንኪቀርብ ድረስ ድጋፋቸውን አጠናክረው እንደሚቀጥሉም ገልጸዋል።
ድጋፎቹን የተቀበሉት የመከላከያ ሚንስትር ዴኤታ ጽህፈት ቤት ሃላፊ አቶ ጌታቸው ሲሳይ ለተደረገው ስጦታ አመስግነው ድግፉ በቀጥታ ለመከላከያው የሚደርስ መሆኑን አረጋግጠዋል፡፡
የጅማ ዞን ነዋሪዎችም የ2 ነጥብ 5 ሚልዮን ብር ግምታዊ ዋጋ ያሏውን ቁሳቁሶችን ድጋፍ አድርገዋል
በተመሣሣይ የጅግጅጋ ዩኒቨርሲቲም 150 ፍየሎችና 1 ሚልየን ብር ድጋፍ አድርጓል፡፡
ድጋፉንም በተወካዮች በኩል በምድር ሃይል ቅጥር ግቢ በመገኘት አስረክበዋል፡፡
ለሀገር መከላከያ ሰራዊት ዜጎች በተለያየ መልኩ የሚያደርጉት ድጋፍ ተጠናክሮ ቀጥሏል።