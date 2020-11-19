በድሬዳዋ ባለሀብቶችና የንግዱ ማህበረሰብ ለመከላከያ ሰራዊት ድጋፍ ቃል ገቡ

ድሬዳዋ ህዳር 10/2013 (ኢዜአ) በድሬዳዋ የሚገኙ ባለሀብቶችና የንግዱ ማህበረሰብ መንግስት እያካሄደ ያለውን ህግ የማስከበር ዘመቻ በገንዘብ ፣በዕውቀትና በጉልበት ለመደገፍ ቃል ገቡ።
በደሬዳዋ የፋብሪካ፣ የሆቴል፣ የመድሀኒት መደብር፣ የግል ትምህርት ቤት፣ የኮንስትራክሽን ድርጅት ባለቤቶችና የጫት ላኪ ማህበራት ዛሬ በወቅታዊ ሀገራዊ ጉዳይ ዙሪያ እየተወያዩ ነው።
ባለሀብቶች፣ የንገዱ ማህበረሰብና ማህበራቱ እያካሂዱ ባለው ውይይት የህወሓት ሀገር አጥፊ ቡድን በመከላከያ ሠራዊትና በንፁሃን ዜጎች ላይ የፈፀመውን ድርጊት አውግዘዋል ።
መንግስት እያካሄደ ያለውን ህግ የማስከበር ዘመቻ በገንዘብ፣ በዕውቀትና በጉልበት ለመደገፍ ቃል ገብተዋል።
ተሳታፊዎቹ እያካሄዱ ያለው ውይይት እንደቀጠለ ሲሆን ለመከላከያ ሰራዊቱ የሚሆን ገንዘብ ድጋፍ ለማድረግ ቃል እየገቡ ነው።
እስካሁን ባለው የውይይት ሂደት 6 ነጥብ 1 ሚሊየን ብር ድጋፍ ለማድረግ ቃል ገብተዋል ።