በሀገር መከላከያ ሠራዊት ላይ የተፈጸመው የጭካኔ ድርጊት እንዳስቆጣቸው የፌዴራል ፖሊስ አባላት ገለጹ

ጋምቤላ ህዳር 10/2013 (ኢዜአ) ጽንፈኛው የህወሓት የጥፋት ቡድን በሀገር መከላከያ ሠራዊት ላይ የፈጸው የጭካኔ ድርጊት በእጅጉ እንዳስቆጣቸው የፌዴራል ፖሊስ ምዕራብ ዳይሬክቶሬት አባላት ገለጹ።
በጥፋት ቡድኑ ሊቃጣ የሚችለውን ማንኛውን እኩይ ተግባር ለመቀልበስ ከሀገር መከላከያ ሠራዊት ጎን በመሰለፍ የድርሻቸውን ለመወጣት ዝግጁ መሆናቸውን አመልክተዋል።
በምዕራብ ዳይሬክቶሬት የዲቪዥን አንድ አዛዥ ኮማንደር ዘገዬ ቱፋ ለኢዜአ እንደገለጹት የህወሓት ጽንፈኛ ቡድን በሀገር መከላከያ የሰሜን ዕዝና በአካባቢው በነበሩ የፌዴራል ፖሊስ አባላት ጭምር የጭካኔ ድርጊት ፈጽሟል።
ድርጊቱ በራስ ወገን መቼውንም ሊፈጸም የማይችል ክፉ ተግባር መሆኑን ጠቁመው ድርጊት የፌዴራል ፖሊስ ምዕራብ ዳይሬክቶሬት አባላትን በእጀጉ እንዳስቆጣ ገልጸዋል።
ሠራዊቱ ለሁለት አስርት ዓመታት በቀበሮ ጉድጓድ ውስጥ ሆኖ የአካባቢውን ሰላም ከመጠበቅ ባለፈ ከደመወዙ በመቀነስ ለአካባቢው ማህበረሰብ ትምህርት ቤት፣ የመጠጥ ውሃ ፣ መንገድ የገነባ፣ ህፃናትን ሲያስተምርና አዛውንቶችን ሲደግፍ የነበረ ነው ብለዋል።
’”ለዚህ ሠራዊት ድጋፍና ምስጋና እንጂ ይህን መሰሉ አረመኔዊ ድርጊት ሊፈጸምባት አይገባውም ነበር” ሲሉ ኮማንደር ዘገዬ አስታውቀዋል።
በጽንፈኛ ቡድኑን ላይ የተጀመረው ህግን የማስከበር ስራ እስከ መጨረሻው ተጠናክሮ መቀጠል እንዳለበትም ተናግረዋል።
የፌዴራል ፖሊስ ምዕራብ ዳይሬክቶሬት አባላት በሚገኙበት ቀጠና በጽንፈኛው የህወሓት ቡድንና በቅጥረኞቹ ሊቃጡ የሚችሉ ማንኛውንም ትንኮሳዎች በላቀ ቁርጠኝነት ከሠራዊቱ ጎን በመሠለፍ የድርሻቸውን ለመወጣት ዝግጁ መሆናቸውን ከማንደረ ዘገዬ ገልጸዋል።
የህወሓት የጥፋት ቡድን የሀገር ኩራት በሆነው የሀገር መከላከያ ሠራዊትና በተቋማት ጥበቃ ላይ በነበሩ የፌዴራል ፖሊስ አባላት ላይ የፈጸመው ድርጊት የሚወገዝ ተግባር መሆኑን የገለጹት ደግሞ ሌላው የፖሊስ አባል ምክትል ኢንስፔክተር አምባቸው ጌትነት ናቸው።
በጽንፈኛ ቡድኑ ላይ እየተወሰደ ያለው ህግን የማስከበር እርምጃ በመደገፍ ከሠራዊቱ ጎን ተሰልፈው አስፈላጊውን መሰዋዕትነት ለመክፈል ዝግጁ መሆናቸውን ተናግረዋል።
ሌላው የፖሊስ አባል ሳጅን መለሰ አበበ በበኩላቸው ስግብግቡ ቡድን በሀገር መከላከያ ሠራዊት ላይ የፈጸመው ጭካኔ የተሞለባት ተግባር በእጅጉ የሚያሳዝን መሆኑን ገልጸዋል።
ባሉባት ቀጠና ህወሓት ባደራጃቸው ቡድኖች በህዝብና ሀገር ላይ የሚቃጣ ማንኛውንም እኩይ ተግባር ለመቀልበስና ግዳጃቸውን በአግባቡ ለመወጣት መሰናዳታቸውንም አስታውቀዋል።