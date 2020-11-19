መንግስት በትግራይ ክልል እያከናወነ ያለውን ህግ የማስከበር እርምጃ እንደግፋለን- የኤምባሲ አታሼዎች

አዲስ አበባ ህዳር 10/2013 (ኢዜአ) በአዲስ አበባ በሚገኙ የውጭ አገሮች ኤምባሲ አታሼዎች መንግስት በትግራይ ክልል እያከናወነ ያለውን ህግ የማስከበር እርምጃ እንደሚደግፉ ገለጹ። ለኤምባሲ አታሼዎቹ በኢትዮጵያ ወቅታዊ ጉዳይ ላይ ገለፃ ተደረገላቸዋል።
የአገር መከላከያ ሚኒስቴር የመረጃ ዋና መምሪያ ሌትናል ጄኔራል አስራት ዴኔሮ መንግሥት በሰሜን ኢትዮጵያ በሕወሃት ቡድን ላይ እያካሄደ ባለው ሕግ የማስከበር እርምጃ ለአታሼዎቹ ማብራሪያ ሰጥተዋል።
በጽንፈኛ ቡድኑ ላይ እየተወሰደ ያለው የሕግ ማስከበርና የህልውና ዘመቻ ግብ፣ መነሻና አሁን ያለበትን ደረጃም አስረድተዋል።
የህወሃት ፅንፈኛ ቡድን ራሱን ለጦርነት ሲያዘጋጅ መቆየቱ ሳያንስ ህገ መንግስቱን የተፃረሩ ተግባራት መፈፀሙንም ነው የገለጹት።
የመንግስት ህግ የማስከበር ሂደትም ወንጀለኛውን ቡድን በመለየት እርምጃ መውሰድ ሲሆን ሕዝቡን ነፃ የማውጣት ሂደት መሆኑንም አብራርተዋል።
የአገር መከላከያ ሚኒስትር ዶክተር ቀነአ ያደታም ተጨማሪ ማብራሪያዎችን አክለዋል።
የውጭ አገራቱ ኤምባሲ አታሼዎችም ቡድኑ የፈፀመውን ድርጊት በማውገዝ የመንግስትን ህግ የማስከበር እርምጃ እንደሚደግፉ አረጋግጠዋል። ዝርዝር ዜናው እንደደረሰን እናቀርባለን።