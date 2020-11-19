የዳውሮ ዞን ነዋሪዎች የህወሃት ቡድን የፈጸመውን ጥቃት በማውገዝ ሠልፍ እያካሄዱ ነው

ሀዋሳ ህዳር 10/2013(ኢዜአ)፡- የዳውሮ ዞን ነዋሪዎች የሕወሓት ቡድን የፈጸመውን ጥቃትና የሀገር ክህደት በመውገዝ በተርጫ ከተማ ሠላማዊ ሠልፍ እያካሄዱ ነው።
በሰልፉ ከዳውሮ ዞን አስር ወረዳዎችና ተርጫ ከተማ የተውጣጡ ነዋሪዎች በመሳተፍ ላይ ይገኛሉ።
ሰልፈኞቹ መንግስት በጽንፈኛው ሕወሓት ቡድን ላይ እየወሰደ ያለውን ህግ የማስከበር እርምጃ እንደሚደግፉ እየገለጹ ነው፡፡
አረመኔው የጥፋት ቡድን ሀገር ለማፍረስ የሚንቀሳቀስ ጠላት በመሆኑ ከመንግስት ጎን በመሰለፍ እንደሚታገሉና በሀገር መከላከያ ሠራዊት ላይ ያደረሰውን ጥቃት ሰልፈኞቹ እንደሚያወግዙ የሚገልጹ መፈክሮችን በማሰማት ላይ ናቸው።
በመርሃ ግብሩ ከመከላከያ ሚኒስቴርና ደቡብ ክልል የተውጣጡ አመራሮችም ተገኝተዋል።
ሰልፈኞቹ ለሀገር መከላከያ ያላቸውን አጋርነት ለመግለፅ የእርድ እንስሳት ድጋፍና ደመ ልገሳ እንደሚያደርጉ የሚጠበቅ መሆኑን በስፍራው የሚገኘው ሪፖርተራችን ዘግቧል።