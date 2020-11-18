የሲቪክ ማህበራት መንግስት የህግ ማስከበር ሂደቱን በማጠናከር የህወሃትን አጥፊ ቡድን ለህግ እንዲያቀርብ ጠየቁ

አዲስ አበባ፤ ህዳር 9/2013(ኢዜአ) መንግስት የህግ ማስከበር ሂደቱን በማጠናከር የህወሃትን አጥፊ ቡድን ለህግ እንዲያቀርብ የሲቪክ ማህበራት ድርጅቶች ጠየቁ።
የሲቪክ ማህበረሰብ ድርጅቶች ተወካዮች በጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት በወቅታዊ አገራዊ ጉዳዮች ላይ ተወያይተዋል።
በጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት አዘጋጅነት በተደረገው ውይይት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ የመረጃ ፍሰት ቃል አቀባይ አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን ለተወካዮቹ ማብራሪያ ሰጥተዋል።
ከገለፃው በኋላ የውይይቱ ተሳታፊዎች እንዳሉት የህወሃት ቡድን የፈፀመው ተግባር አገር የማፍረስ ጉዳይ ነው።
በዚህ ቡድን ላይ መንግስት እርምጃውን በማጠናከር የህግ ተጠያቂ ማድረግ ይኖርበታል ነው ያሉት።
ጁንታው የከፋ ሰብዓዊ ቀውስ ሳያስከትል በአጭር ጊዜ ኦፕሬሽኑ ሊቋጭ ይገባልም ብለዋል።
ቡድኑ ቋንቋ፣ ታሪክ እና ሃይማኖትን ለማጥፋት የሚሰራ እኩይ አላማ ያነገበ በመሆኑ ህዝቡ ሊታገለው እንደሚገባም አንስተዋል።
በአገር መከላከያ የሰሜን አዝ ላይ የፈፀመው ክህደትም የአገር ህልውና እንዳይቀጥል በግልጽ እየሰራ ስለመሆኑ ማሳያ ነው ብለዋል።
የህወሃት ጽንፈኛ ቡድን ዓላማ አገር መበተን ለመሆኑ በሁላችንም ዘንድ ግልጽ ሆኖልናል ብለዋል።
የሲቪክ ማህበራት ገለልተኛ ሚና ቢኖራቸውም በአገር ህልውና እና ሉዓላዊነት ላይ ግን ገለልተኛ እንደማይሆኑም አረጋግጠዋል።
ማንም ሰው ምንም አይነት የሙያ መስክ ላይ ቢሰማራ አገሩ ከሌለች ሁሉም ነገር ከንቱ መሆኑ መታወቅ አለበትና ሁላችንም ለአገራችን ህልውና በጋር እንቆማለን ብለዋል።
በሌሎች አገራት ለወታደር የሚሰጠው ክብር ከግምት ውስጥ ገብቶ በቀጣይነት በፖሊሲ ደረጃ ተቀርፆ ለአገር መከላከያ ተገቢው ክብር ሊሰጠው ይገባል ሲሉም አንስተዋል።
የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ የመረጃ ፍሰት ቃል አቀባይ አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን በገለፃቸው ለህገ መንግስቱ እቆረቆራለሁ ሲል የነበረው ሃይል አሁን ላይ አገር ለማፍረስ ጥረቱን ቀጥሏል ብለዋል።
ጁንታው የፈፀመውን ክህደት ተከትሎ መንግስት እየወሰደ ባለው እርምጃ አሁን ላይ ሽንፈት እየደረሰበት መሆኑን በመረዳቱ መሰረተ ልማቶችን ወደ ማውደም ገብቷል ብለዋል።
የጁንታው ታጣቂ ሃይል በየቀኑ ወደ ኋላ እየሸሸ ሲሆን ንጹሃን ዜጎችን ይገድላል፣ ድልድዮችንና መንገዶችን እያፈራረሰም ይገኛል ብለዋል።
በዚህ የአገር መከላከያ ሃይል ከህዝቡ ጋር በመተባበር የህግ ማስከበር ስራውን አጠናክሮ መቀጠሉን ገልጸዋል።
የሲቪክ ማህበራትም ቡድኑ እየፈፀመ ያለውን እኩይ ተግባር ከማውገዝ በተጨማሪ በዲፕሎማሲው መስክ ዓለም እንዲረዳው በማድረግ የዲርሻቸውን አንዲወጡ ጠይቀዋል።