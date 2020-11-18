በኢትዮጵያ ዘላቂ ዕድገት ለማምጣት የውጭና የአገር ወስጥ አቅምን ማቀናጀት ይገባል

አዲስ አበባ ህዳር 8/ 2013 (ኢዜአ) በኢትዮጵያ ዘላቂ ዕድገት ለማምጣት የውጭና የአገር ውስጥ እምቅ አቅምን ማቀናጀት እንደሚገባ በኢትዮጵያ ዳያስፖራ ተሳትፎ ላይ የሚሰሩ ድርጅቶች ተናገሩ።
በአገር ቤትና በውጭ አገር የሚኖሩ ኢትዮጵያዊያንን አቀናጅቶ ለመስራት በ’አረንጓዴ አሻራ’ ዘርፍ እንቅስቃሴ መጀመሩን የድርጅቶቹ አመራሮች ገልጸዋል።
ዶክተር ተዋበች ቢሻው በእውቀትና ቴክኖሎጂ ሽግግር ላይ የሚሰራ ‘አባይድ’ የተሰኘ በጎ አድራጎት ድርጅት መስራችና ስራ እስኪያጅ ናቸው።
ከተመሰረተ ከ15 ዓመታት በላይ የሆነው ድርጅቱ በተለይም በውጭ አገራት የሚኖሩ ኢትዮጵያዊያን በትውልድ አገራቸው የራሳቸውን አሻራ እንዲያሳርፉ የማስተባበር ስራዎችን ይሰራል።
በአሜሪካ ብቻ ከሚገኙ ከ700 ሺህ በላይ ኢትዮጵያዊያን 10 በመቶዎቹ ከመጀመሪያ ዲግሪ በላይ የትምህርት ደረጃ ያላቸውና በተለያዩ የስራ መስኮች እምቅ እውቀት ያላቸው እንደሆኑ ይገልጻሉ።
ኢትዮጵያ ፈጣንና ዘላቂ እድገት ለማምጣት በሁሉም መስክ ያለን እውቀትና ሀብት መጠቀም እንዳለባት ገልጸው፤ በድርጅታቸው በኩል የተሰራ በትምህርት፣ በጤናና በምህንድስና ዘርፍ ተሞክሮ እንዳለ አንስተዋል።
በውጭ አገራት የሚኖር ዳያስፖራ አገሩን ማገልገል እንደሚሻ፣ ኢትዮጵያም ድጋፍ እየፈለገች ዳሩ ፍላጎትና እምቅ አቅምን አቀናጅቶ ከመስራት አኳያ ከሕግ ማዕቀፍ ዝግጅት ጀምሮ ክፍተት እንደነበር ጠቁመዋል።
በመሆኑም በውጭ አገራት ያለ ዜጋም ሆነ ተቋም እውቀቱን አገር ውስጥ ካለው አቅም ጋር እንዲያቀናጅ፣ ሀብት ያለው በኢንቨስትመንት የሚሳተፍበት አሰራርና ስልት ተቀይሶ የእውቀትና ቴክኖሎጂ ሽግግሩን ማሳለጥ ያስፈልጋል ነው ያሉት።
የእውቅትና ቴክኖሎጂ ሽግግርሩ ትውልድ ተሻጋሪና ዘላቂ መሆን እንዳለበት ጠቁመው፤ የዳያስፖራውንና የአገሬውን ዕውቀት በመደመር ቻይና፣ ጃፓን፣ ኮሪያና ሌሎች አገራት ተጨባጭ ለውጥ ማምጣታቸውን ለአብነት አንስተዋል።
ኢንጂነር ዓይንእሸት ገላጋይ ትውልደ ኢትዮጵያዊ አሜሪካዊ ሲሆኑ የግሪንላንድ ልማት ፋውንዴሽን ማኔጀርና የኢትዮጵያን አሜሪካንስ ሲቪክ ምክር ቤት መስራችና አስተባባሪ ናቸው።
በውጭ አገር ያለው ዳያስፖራ አገሩን ለማልማት ሀብትና ዕውቀቱን ለመስጠት ከፍተኛ ፍቅር እንዳለው ገልጸው፤ ነገር ግን ‘ገበያና ገበያተኛን’ የሚያገናኝ ሜዳ እንዳልተበጀለት ይገልጻሉ።
ከሁለት ወራት በፊት ወደ ኢትዮጵያ መምጣታቸውን የገለጹት ኢንጂነሩ፣ ጉዳዩ ከሚመለከታቸው የመንግስት የስራ ሃላፊዎች ጋር መምከራቸውን ገልጸው፤ የሚታዩ ችግሮች መቀረፍ አለባቸው ብለዋል።
በኢትዮጵያ ዳያስፖራ በስፋት ለማሳተፍ ከታቀዱ ፕሮጀክቶች መካከል አንዱ የአረንጓዴ መርሃ ግብር ሲሆን ከመንግስት ጋር ለመስራት የጋራ መግባቢያ ሰነድ ለመፈራርም እንቀስቃሴ መጀመሩን ገልጸዋል።
እንቅስቃሴው ዶክተር ተዋበችና ኢንጂነር ዓይንእሸትን ጨምሮ ሌሎች የዘርፉ ዕውቅ ሙያተኞችን ያካተተ ነው።
በዚህም ድርጅታቸው ዳያስፖራው እንዲሳተፍ የማስተባበር ስራ እየሰራ መሆኑን ዶክተር ተዋበች ገልጸዋል።
ኢትዮጵያ በአረጓዴ ልማት ረገድ በዓለም አቀፍ ተምሳሌታዊ ስራ እየከወነች መሆኑን ገልጸው፤ ዳያስፖራውን በማስተባበር የታቀደው ግብ እውን እንዲሆን በጋራ መስራት ይጠይቃል ብለዋል።
የአካባቢ ጥበቃ ዓለም አቀፍ ጉዳይ መሆኑን የሚገልጹት ኢንጂነር ዓይንእሸት በበኩላቸው ለአካባቢ ጥበቃ በጎ አመለካክት ያላቸው የአሜሪካ ተመራጩ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን እንዲመረጡ ዳያስፖራው በሁሉም ግዛቶች ተሳትፎ ማድረጉን ገልጸዋል።
ከዴሞክራት አባላት ጋርም በአረንጓዴ አሻራ ጉዳይ ከምርጫው በፊት በጋራ መስራት በሚያስችሉ ጉዳዮች ምክክር እንዳደረጉና የባይደን ማሸነፍ የኢትዮጵያን ጥረት ለማገዝ መልካም አጋጣሚ እንደሆነ ጠቅሰዋል።
በኢትዮጵያ አረንጓዴ አሻራ ዳያስፖራው ተሳትፎ እንዲያድግና የኢትዮጵያን የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር ለማስተዋወቅ እንደሚሰራም ገልጸዋል።
የደን ልማት በተለይም ሕዳሴ ግድብን ለምትገነባው ኢትዮጵያ ፋይዳው ጉልህ መሆኑን ገልጸው፤ የኢትዮጵያን አሜሪካንስ ሲቪክ ምክር ቤት ዳያስፖራውንና መንግስትን በድልድይነት እያገናኘ ነው ብለዋል።
የኮቪድ-19 ካላስተጓጎለው በቀር የአረንጓዴ አሻራን ጥረት ለመደገፍ ዓለምአቀፍ የአካባቢ ጥበቃ አንቂዎችን ወደ ኢትዮጵያ በመጋበዝ የኮንሰርት ሁነት በአዲስ አበባ ለማዘጋጀት መታቀዱንም ገልጸዋል።