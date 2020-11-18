የስልጤ ዞን ነዋሪዎች የህግ ማስከበር ዘመቻውን ለማገዝ ከ10 ሚሊዮን ብር በላይ ድጋፍ አደረጉ

ሆሳዕና፤ህዳር 9/2013 (ኢዜአ) የስልጤ ዞን ነዋሪዎች በመከላከያ ሰራዊት እየተካሄደ ያለውን የህግ የበላይነት የማስከበር ዘመቻን ለማገዝ በገንዘብና በአይነት ከ10 ሚሊዮን ብር በላይ ድጋፍ ማድረጋቸውን የዞኑ አስተዳደር አስታወቀ።
የዞኑ ነዋሪዎች ህገ መንግስቱንና የሀገሪቱን ሉአላዊነት ለማስከበር መስዋዕትነት እየከፈለ ካለው የመከላከያ ሰራዊት ጎን መቆማቸውን የገለጹበት የድጋፍ ሰልፍ በወራቤ ከተማ ተካሂዷል።
የስልጤ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ አሊ ከድር በሰልፉ ላይ እንደገለጹት፤ ሀገሪቱ ከጥንት ጀምሮ የሚገጥሟትን ውስጣዊና ውጫዊ ችግሮች በጋራ ድል በማድረግ አስከብረዋት ቆይተዋል።
“ዘራፊው የህወሀት ጁንታ ቡድን ላለፉት 27 ዓመት ሀገሪቱን ባሻው መልኩ ሲመራና በዜጎች ላይ ዘግናኝ ወንጀሎችን ሲፈጽም ቆይቷል” ብለዋል ።
ጁንታው ሀገሪቱን በበላይነት እየመራ በነበረበት ወቅት ህዝብን በመከፋፈልና ለመብትና ነጻነት የሚታገሉ ዜጎችን እስር ቤት በማስገባት ኢ-ሰባአዊ ድርጊት ሲፈፈጽም መቆየቱንም አስታውሰዋል።
ቡድኑ ባለፉት ሁለት ዓመታት ደግሞ ሀገሪቱን የጦርነት ቀጠና ለማድረግ ሲሰራ መቆየቱን ጠቁመው፤ በመከላከያ ሰራዊት ላይ ባደረሰው ጥቃት የስልጤ ህዝብም ማዘኑን ገልጸዋል።
የመከላከያ ሰራዊት ቡድኑን በማስወገድ ህግ ለማስከበር የሚያደርገውን ትግል ለማገዝ የዞኑ ነዋሪ በገንዘብና በአይነት ከ10 ሚሊዮን ብር በላይ ድጋፍ ማድረጉን ተናግረው፤ ህዝቡ ድጋፉን አጠናክሮ በመቀጠል ከመንግስት ጎን እንደሚቆም አስታውቀዋል።
የደቡብ ክልል ብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት የአደረጃጀት ዘርፍ ኃላፊ ወይዘሮ ፋጤ ሰርሞሎ በበኩላቸው ቡድኑ ሀገሪቱ ያለችበትን የለውጥ ጉዞ ለማደናቀፍ በርካታ ጥረት ቢያደረግም እንዳልተሳካለት ተናግረዋል ።
የጥፋት ቡድኑ ለውጡ እውን እንዳይሆን ያደረገው ጥረት ሳይሳካለት በመቅረቱ በመከላከያ ሰራዊት ላይ ጥቃት በመፈጸም ወደ ጦርነት መሸጋገሩንም ነው የገለጹት።
“ለአመታት በተደራጀ ሌብነት፣ በኢ-ዴሚክራሲያዊነት፣ በሴራ ፖለቲካ ህዝቡን ሲበድል የቆየው አልበቃ ብሎት አሳፋሪ ድርጊት ፈጽሟል” ብለዋል፡፡
መንግስት ለሀገርና ለህዝብ ደህንነት ሲል ህገ መንግስቱን የማስከበር ስራ ላይ መሰማራቱን በመግለጽ፤ ህብረተሰቡ ከጁንታው ተላላኪዎች ራሱንና አካባቢውን በመጠበቅ አስፈላጊውን ድጋፍ እንዲያደርግ ጠይቀዋል።
በድጋፍ ሰልፉ ከተሳተፉ ነዋሪዎች መካከል ሀጂ መሀመድ ከሊል “መንግስት እየወሰደ የሚገኘው እርምጃ የዘገየ ቢሆንም የትግራይን ህዝብ ደህንነት በጠበቀ መልኩ መከናወን አለበት” ብለዋል።
“የህወሃት ጽንፈኛ ቡድን በሀገር መከላከያ ሰራዊት ላይ የወሰደው እርምጃ እስከ አሁን ድርስ በሀገሪቱ ተፈጽሞ የማያውቅ የሀገር ክህደት ነው” ያሉት ደግሞ መምሬ አውግቸው ማሞ ናቸው።
የመከላከያ ሰራዊቱ ህግ ለማስከበር የሚያደርገውን ጥረት በሚፈለገው ሁሉ ለማገዝ ዝግጁ መሆናቸውንም ገልጸዋል፡፡