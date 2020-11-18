የህወሃት ተላላኪው ኦነግ ሸኔንን ጥፋት ለመቆጣጠር በጋራ እንሰራለን… የምዕራብ ጉጂና ጌዲኦ ዞኖች አስተዳዳሪዎች

ዲላ ህዳር 9/2013 (ኢዜአ) የደቡብ ክልል ጌዴኦ ዞንና የኦሮሚያ ምዕራብ ጉጂ ዞን አጎራባች ወረዳዎች ሰላም በጽንፈኛው የሽብር ቡድን እንዳይታወክ በቅንጅት እየሰሩ መሆናቸውን የየዞኖቹ አስተዳደሮች አስታወቁ።
በየደረጀው የሚገኙ የሁለቱ ዞኖች አመራሮችና የጸጥታ አካላት በአካባቢያቸው ሰላምና ጸጥታ ዙሪያ ዛሬ በይርጋጨፌ ከተማ የጋራ ምክክር አካሂደዋል።
በህወሃት ጁንታ ጥቃት በሰሜን ዕዝ የሀገር መከላከያ ሰራዊት ለተሰው ሰማዕታት የህሊና ጸሎት በማድረግና ለህግ ማስከበር ዘመቻው አጋርነትን በማሳየት በተጀመረው መድረክ ላይ የጌዴኦ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ሽፈራው ቦጋለ እንዳሉት ጁንታው በግንባር እየተመታ ቢሆንም ሀገር ለማተራመስ እየጣረ ነው።
“ይሄንን በመረዳትም ሁሉም አካባቢውን መቃኘት አለበት” ያሉት አስተዳዳሪው ህብረተሰቡ ለህወሃት ተላላኪው የኦነግ ሸኔ አጀንዳ ጆሮ ባለመስጠት የተለየ እንቅስቃሴ ሲያጋጥመው ለጸጥታ አካላት ማሳወቅ እንዳለበት አሳስበዋል።
በሁለቱ ዞኖች አጎራባች አከባቢዎች የኦነግ ሸኔ ተላላኪዎች በመኖራቸው እነሱን ተጠቅሞ ሰላም እንዳያደፈርስ በቅንጅት እያከናወኑት ያለው ሰላም የማስከበር ስራ የበለጠ ተጠናክሮ እንደሚቀጥል አመልክተዋል።
የግለሰቦችን ግጭት የብሔር በማስመሰል አካባቢውን የትርምስ ቀጠና ለማድረግ የሚሞከሩ ጥረቶችን ተረባርቦ በማክሸፍ ረገድ የተሰሩ ስራዎች ውጤት ማስገኘታቸውንም ጠቁመዋል።
የምዕራብ ጉጂ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ተፈሪ ወንድይራድ በበኩላቸው ቀደም ሲል ተፈጥሮ የነበረውን ችግር በመፍታት በአሁኑ ሰዓት ያለውን ሰላማዊ ግንኙነት ለማጠናከር የተጀመረው የቅንጅት ስራ ተጠናክሮ ሊቀጥል እንደሚገባ ገልጸዋል።
በሁለቱ ዞኖች አጎራባች ቀበሌዎች የጁንታው ህወሃት ተላላኪ ኦነግ ሸኔ ርዝራዦች በሚጠነስሱት ሴራ ህዝቡ እንዳይጎዳ አመራሩ ይበልጥ ተቀራርቦ መስራት እንዳለበትም ተናግረዋል።
በውይይት መድረኩ ላይ ዋና አስተዳዳሪዎቹን ከሁሉም ዞኖች የተወጣጡ የጸጥታ አካላት፣ ነዋሪዎችና የሀገር ሽማግሌዎች ተሳታፊ ሆነዋል።