የሐረሪ ክልል ፖሊስ እና ማረሚያ ቤት አባላት ለመከላከያ ሠራዊት ከወር የደመወዛቸው ግማሹን ለመለገስ ወሰኑ

ሐረር ህዳር 9 / 2013 (ኢዜአ) የሐረሪ ክልል ፖሊስ እና ማረሚያ ቤት አባላት ለሀገር መከላከያ ሠራዊት ያላቸው አጋርነት ከወር ደመወዛቸው ግማሹን በመለገስ ገለጹ።
አባላቱ ድጋፉን ለመለገስ የወሰኑት ዛሬ በሐረር ከተማ በሀገራዊና ወቅታዊ ጉዳዮች ዙሪያ በተወያዩበት ወቅት ነው።
ከውይይቱ ተሳታፊዎች መካከል ረዳት ኢንስፔክተር አበበ ታምሩ እንዳሉተ ህግን ለማስከበር ለተሰማራው መከላከያ ሠራዊት ከገንዘብ ድጋፍና ደም ልገሳ ባለፈ እስከ ሕይወት መሰዋዕትነት ለመክፈልም ዝግጁ ናቸው።
በተሳሳተ ትርክት ሀገሪቱን ለመበታተን ብሔር ከብሔር ፤ሃይማኖት ከሃይማኖት ሲያጋጭ የነበረው እቅዱ ያልተሳካለተ እብሪተኛው የህወሃት ቡድን ለህግ ለማቅረብ ሁላችንም አስፈላጊውነ ዋጋ በመክፈል እስከ መጨረሻው እንታገላለን ብሏል።
በአካባቢያቸውንና በውስጣቸው የሚገኙ የጁንታው ተላላኪዎችን አጋልጦ ለህግ የማቅረብ ስራ አጠንክረን እንሰራለን ያለችው ደሞ ረዳት ሳጅን ሃዮና አብዲ ናት።
በተለይ ከሠራዊቱ ጎን በመሆንን ለመታገል ዝግጁ መሆኗንም ገልጻለች።
ረዳት ኢንስፔክተር አንዋር መሀመድ በበኩላቸው በክልሉ ከህወሃት ርዝራዥ በተጨማሪ የኦነግ ሸኔ አባላትም እንደሚገኙና እነዚህንም እየተከታተሉ በቁጥጥር ስር የማዋል ስራ እያከናወን እንገኛለን ብለዋል።
እርካታቸው የሀገር ሰላምና ደህንነት ሲረጋገጥ መሆኑን አመልክተው በተለይ የህይወት መሰዋዕነት እየከፈለ ከሚገኘው ጀግናው የሀገር መከላከያ ሠራዊት ጋን በመሰለፍ እስከህይወት መስዋትነት ለመክፈል ዝግጁ እንደሆነም ተናግረዋል።
ለኢትዮጵያ ብቻም ሳይሆን ለጎረቤት ሀገራት ሰላም መከበር ጭምር መስዋዕትነት የከፈለውን መከላከያ ሠራዊት ላይ ስልጣን የጠማው የህወሃት ቡድን የፈጸመው ግፍ የሚያሳዝን መሆኑን የገለጹት ደግሞ ረዳት ኢንስፔክተር ተስፉ አማረ ናቸው።
ህግን ለማስከበር እየታገለ ለሚገኘው የሀገር መከላከያ ሠራዊት በደመወዝ ብቻ ሳይሆን ከጎኑ በመሆንም መስዋዕተን ለመክፈል ዝገጁ ነኝ ብለዋል።
በውይይት መድረኩ የተገኙት የሐረሪ ክልል ብልጽገና ፓርቲ ጽህፈት ቤት ሃላፊ አቶ አብዱልጀባር መሀመድ እንደተናገሩት ለመከላከያ ሠራዊት የሚደረገው የደጀንነት ድጋፍ ትልቅ አቅምና ብርታት ስለሚሆነው በሁሉም መስክ ተጠናክሮ ሊቀጥል ይገባል።
በተለይ የክልሉ ፖለስ አባላት የጁንታው ህወሃትና ኦነግ ሸኔን ኔትወርክ የመበጣጠስ ስራን በማቀላጠፍ የህብረተሰቡን ሰላምና ልማት ማጠናከር አለባቸውም ብለዋል።
የክልሉ ሰላምና ጸጥታ ቢሮ ሃላፊ አቶ ናስር ዩያ በበኩላቸው የፖሊስና የማረሚያ ቤት አባላቱ የተለያዩ ድጋፎችን በማድረግ ለጀግናው የሀገር መከላከያ ሠራዊቱ ያላቸውን አጋርነት ማጠናከር እንዳለባቸውም አመልክተዋል።
በተለይ የአካባቢያቸውን ሰላም እና ጸጥታ በተቀናጀ መልኩ በመጠበቅ የክልሉን ሰላም ማረጋገጥ እንደሚጠበቅባቸውም ገልጸዋል።