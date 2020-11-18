በአዳማ ከተማ የጦር ሜዳ መነጽርን ጨምሮ 26 ህገ ወጥ የጦር መሳሪያ በቁጥጥር ስር ዋለ

አዳማ፣ ህዳር 09/2013 (ኢዜአ) በአዳማ ከተማ የጦር ሜዳ መነጽርን ጨምሮ 26 የተለያዩ ህገ ወጥ የጦር መሳሪያዎችን በቁጥጥር ስር ማዋሉን ፖሊስ አስታወቀ።
የአዳማ ከተማ አስተዳደር ፖሊሲ መምሪያ የህዝብ ግኑኝነት ባለሙያ ኢንስፔክተር ወርቅነሽ ገልሜቻ ዛሬ ለኢዜአ እንደገለጹት፤ የጦር መሳሪዎቹ በቁጥጥር ስር የዋሉት ከህብረተሰቡ በደረሰ ጥቆማ መሰረት ፖሊስ ቤት ለቤት ባደረገው ፍተሻ ነው።
በዚህም ሶስት ክላሽንኮቭ እና ሁለት ኤስ ኬኤስ ጠብመንጃዎች እንዲሁም 21 የተለያዩ ሽጉጦች ከ300 በላይ ተተኳሽ ጥይቶች ጋር በቁጥጥር ስር መዋላቸውን አስረድተዋል።
በተጨማሪም አንድ የጦር ሜዳ መነፅር፣ አንድ ወታደራዊ መገናኛ ሬዲዮ እና ስድስት የቪዲዮ ካሜራ በቁጥጥር ስር መዋላቸውም ተመልክቷል።
የጦር መሳሪያዎቹ የተገኘባቸው ተጠርጣሪዎች ለጊዜው ባይገኙም በቁጥጥር ስር ለማዋል ክትትል እየተደረገባቸው መሆኑን ኢንስፔክተር ወርቅነሽ ገልጸዋል።
ይህ በእንዲህ እንዳለ በከተማዋ በ150 የጫት ቤቶች በተደረገ ፍተሻ የተገኙ 720 የሺሻ ዕቃዎች ዛሬ እንዲወገዱ መደረጉንም ጠቁመዋል።