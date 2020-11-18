የኦነግ ሸኔ ቡድንን ሙሉ በሙሉ ለመደምሰስ የተጠናከረ ዘመቻ እያካሄደ መሆኑን የኦሮሚያ ፖሊስ ኮሚሽን አስታወቀ

አዲስ አበባ ህዳር 09/2013 (ኢዜአ) በህወሐት ድጋፍ ሲደረግለት የነበረውን የኦነግ ሸኔ ቡድንን ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ለማስወገድ የተጠናከረ ዘመቻ እየተደረገ መሆኑን የኦሮሚያ ፖሊስ ኮሚሽን አስታወቀ።
የኦሮሚያ ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር አራርሳ መርዳሳ ዛሬ በሰጡት መግለጫ እንዳስታወቁት፤ ህዝብ ውስጥ ተደብቀው ሽብርና ጥፋት ሲፈጽሙ የቆዩትን የኦኔግ ሸኔ አባላት መንጥሮ ለማውጣት በሁሉም የክልሉ አካባቢዎች ዘመቻ እየተካሄደ ነው።
በህወሐት አስተባባሪነት የኦነግ ሸኔ አባላት የጥፋት ድርጊታቸውን በመቀጠል በቅርቡ በምዕራብ ወለጋ ዞን ጉሊሶ ወረዳ በንጹሃን ላይ ጭፍጨፋ መፈጸማቸውን አስታውሰው፤ “ክልላችን ከጥፋት ቡድኑ ጸድቶ ሰላምና መረጋጋትን በማስፈን ህዝቡ ፊቱን ወደ ልማት እንዲመልስ ይደረጋል” ብለዋል።
የኦነግ ሸኔን ለመደምሰስ የክልሉ ፖሊስ ኮሚሽን ከሌሎች የጸጥታ አካላት ጋር በመተባበር ባካሄደው ዘመቻ 142 የኦነግ ሸኔ አባላት ተደምስሰው 68 በቁጥጥር ስር መዋላቸውን ተናግረዋል።
64 ደግሞ ከተደበቁበት መያዛቸውን ኮሚሽነር አራርሳ ገልጸው፤ “ለጥፋት ቡድኑ ልዩ ልዩ ድጋፍ ሲሰጡ የነበሩ 1 ሺህ 341 ሰዎች በቁጥጥር ስር ውለው ምርመራ እየተደረገባቸው ነው” ብለዋል።
ከተያዙት ሰዎች መካከል 104ቱ በስልጠና እና በሌሎች ተግባራት በቀጥታ ሲሳተፉ የነበሩ የህወሐት አባላት መሆናቸውንም ገልጸዋል።
በተጀመረው የተጠናከረ ዘመቻ 57 የጦር መሳሪያ፣ 681 ጥይት፣ የሬዲዮ መገናኛና የጦር ሜዳ መነጽሮች እንዲሁም 677 ሺህ ብር መያዙን ጠቁመዋል።
ለዴሞክራሲና ለልማት ምንም አስተዋጽኦ አበርክተው የማያዉቁት የህወሃት ጁንታና ኦነግ ሸኔ ዳግም ጥፋት እንዳያደርሱ ህዝቡ በሐሰት ፕሮፖጋንዳ ሳይደናገርና ሳይረበሽ ከጸጥታ አካላት ጋር በመተባበር እንዲሰራ ጥሪ አስተላልፈዋል።
18182 SharesLikeCommentShare