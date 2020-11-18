ባለፉት አራት ወራት ከ107 ቢሊዮን ብር በላይ ገቢ ተገኝቷል…ገቢዎች ሚኒስቴር

አዲስ አበባ፤ ህዳር 9/2013(ኢዜአ) ባለፉት አራት ወራት ከአገር ውስጥ ታክስ፣ ከውጭ ንግድ ቀረጥና ታክስ እና ከሎቶሪ ሽያጭ ከ107 ቢሊዮን ብር በላይ ገቢ መገኘቱን የገቢዎች ሚኒስቴር ገለፀ።
የገቢዎች ሚኒስትር ላቀ አያሌው ያለፉትን አራት ወራት ገቢ አሰባሰብ አስመልክተው በሰጡት መግለጫ እንደገለፁት በ2013 በጀት ዓመት ከተለያዩ ምንጮች 290 ቢሊዮን ብር ገቢ ለመሰብሰብ ታቅዷል።
ባለፉት አራት ወራትም 104 ነጥብ 5 ቢሊዮን ብር ለመሰብሰብ ታቅዶ ከዕቅዱ በላይ 107 ነጥብ 6 ቢሊዮን ብር መሰብሰቡን ገልጸዋል።
ገቢው ካለፈው ዓመት ተመሳሳይ ጊዜ ጋር ሲነጻጸር የ17 ነጥብ 3 ቢሊዮን ብር ብልጫ አለው ነው የተባለው።
የአገር ውስጥ ታክስ፣ የውጭ ንግድ ቀረጥና ታክስ እንዲሁም የሎቶሪ ሽያጭ የተጣራ ገቢው የተገኘባቸው መስኮች ናቸው።
እንደ አቶ ላቀ ገለጻ የአገልግሎት ኦዲት አፈጻጸም ከቀድሞ የተሻለ ሲሆን፤ ከተከማቸ ዕዳ 8 ነጥብ 3 ቢሊዮን ብር ለመሰብሰብ ታቅዶ 11 ነጥብ 4 ቢሊዮን ብር መሰብሰቡም ተጠቅሷል፡፡
ከጉምሩክ ኮሚሽን 11 ነጥብ 7 ቢሊዮን ብር ገቢ መገኘቱንም ሚኒስትሩ አክለው፤ ወቅቱ የኮሮና ወረርሽኝ የተስፋፋበት ቢሆንም ገቢው ከ2012 ዓ.ም የተሻለ መሆኑ ትልቅ ስኬት ነው ብለዋል።
የግብር ከፋዮች ለሕግ ተገዢነት መሻሻል፣ የሠራተኛውና የአመራሩ ቁርጠኝነትና የአሰራር ማሻሻያዎች ለገቢው መጨመር ምክንያቶች ናቸው ሲሉም ሚኒስትሩ ዘርዝረዋል።
የኤሌክትሮኒክስ ክፍያ፣ ከወረቀት የፀዳ አገልግሎት መዘርጋትና ደንበኞች ባሉበት ሆነው ክፍያ እንዲፈጽሙ መደረጉ ለተገኘው ስኬት ተጨማሪ ምክንያቶች ናቸው።
ግብር ከፋዮች ወለድና ቅጣት ቀርቶላቸው ፍሬ ግብር ብቻ እንዲከፍሉ መደረጉም ዕዳቸውን በአግባቡ እንዲከፍሉ ማስቻሉንም አቶ ላቀ አብራርተዋል።
በኮንትሮባንድ ቁጥጥር 785 ሚሊዮን ብር ግምት ያለው ቁሳቁስ ለመያዝ ታቅዶ 887 ሚሊዮን ብር የሚያወጡ ቁሳቁሶች መያዛቸውንም አስረድተዋል።
ሕገወጥ እንቅስቃሴ በሚያደርጉ ላይ እርምጃ እየተወሰደ መሆኑን የገለጹት ሚኒስትሩ ባለፉት አራት ወራት ደረሰኝ ሳይቆርጡ ሲሰሩ የተገኙ 128 ነጋዴዎች በሕግ ተጠያቂ ሆነዋል ብለዋል።
500 ሺህ ብር ጉቦ ሲቀበል እጅ ከፍንጅ የተያዘ ሠራተኛም የእርምት እርምጃ እንዲወሰድበት መደረጉን ሚኒስትሩ ገልጸዋል።