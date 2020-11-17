የአገር ክብር ሰንደቅዓላማችንን በክብር ከሚያውለበልብ አጋራችን ጎን እንሰለፋለን- የስፖርት ቤተሰቦች

የአገር ክብር ሰንደቅዓላማችንን በክብር ከሚያውለበልብ አጋራችን ከአገር መከላከያ ሰራዊት ጎን እንሰለፋለን ሲሉ ኢዜአ ያነጋገራቸው የስፖርት ቤተሰቦች ገለጹ።
ከጥንት ጀምሮ በቅኝ ግዛት ያልተንበረከከችው ኢትዮጵያ ሰንደቅዓላማ በዓለም አቀፍ ማህበረሰቡ ዘንድ ከሚከብርባቸው አጋጣሚዎች መካከል አትሌቶቿ ይጠቀሳሉ።
ጀግኖቹ አትሌቶች ውክልና ኢትዮጵያ በመሆኗ ሰንደቅ ዓላማዋን እንደሚያስከብሩ ሁሉ በሰላም ማስከበር ተልዕኮ የተመሰከረለት ጀግናው የአገር መከላከያ ሰራዊትም ለአገሩ ሰንደቅ ዓላማን በክብር ያውለበልባል።
በዓለም አደባባይ ኢትዮጵያን ካስጠሩ ዕውቁ አትሌቶች መካከል አንዱ የሆነው ገዛኸኝ አበራም ለአገር ዳር ድንበር ሰንደቅዓላማው ይዞ የሚዋደቀው ሰራዊት ከስፖርት ቤተሰቡ እንደሚያመሳስለው ይናገራል።
ብሔርና ክልል የሌለው የአገር መከላከያ ሰራዊት ላይ በፅንፈኛው ሕወሃት የተፈጸመበት ግፍ በአገር ክብር ላይ የተቃጣ ጥቃት ነው በሚል አውግዟል።
ውትድርና ውስጥ መቆየቱን የሚገልጸው የ’ስፖርት ለሰላም’ ማህበር አባል አቶ ነዋይ አስጨናቂ በበኩሉ የስፖርት ቤተሰቡና መከላከያ ሰራዊት በአገራቸው ጉዳይ እንደሚመሳሰሉ ይገልጻል።
ቀደም ሲል አባል በነበረበት በሰሜን ዕዝ ላይ የተፈጸመው ድርጊትን እንዳሳዘነው ገልጾ፣ ይህም በአገር ሕልውና ላይ የተቃጣ ጥቃት ነው ሲል ገልጿል።
የስፖርት ቤተሰቡም ከሰራዊቱ ጐን በመቆም ክብር ይሰጣል፤ ለሚደረገው ድጋፍ ከሰራዊቱ ጐን እንደሚቆም ገልጿል።
ሌላው የስፖርት ቤተሰብ ወጣት ሰለሞን ታምራትም አብሮ የበላና አብሮ በጠጣ መከላከያ ሰራዊት ላይ የተፈጸመው አስነዋሪ ግፍ፤ እጅን በእጅ እንደመንከስ የሚቆጠር፣ የሰው ሳይሆን የአውሬ ድርጊት ነው ብሏል።
የስፖርቱ ቤተሰብም ከጦር ሰራዊቱ ጎን በመሰለፍ ክብርና ድጋፉን ይለግሳል ሲልም ቃል ገብቷል።