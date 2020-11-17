“ማህበረሰቡ እያደረገው ያለው ድጋፍ ለፍትህና ሰላም መረጋገጥ ያለውን ፍላጎት ያሳያል” የማዕከላዊ ጎንደር ዞን ምክትል አስተዳዳሪ

አዲስ አበባ ህዳር 8/2013 (ኢዜአ) የጎንደርና አካባቢው ነዋሪዎች ለመከለካያ ሰራዊት እያደረጉት ያለው ድጋፍ ለፍትህና ሰላም መረጋገጥ ያላቸውን ፍላጎት የሚያሳይ መሆኑን የማዕከላዊ ጎንደር ዞን ምክትል አስተዳዳሪ አቶ ባንቲሁን መኮንን ተናገሩ።
ምክትል አስተዳዳሪው እንዳሉት፤ የጎንደር አካባቢው ማህበረሰብ ለሀገር መከላከያ ሰራዊት ለአማራ ልዩ ሃይልና ሚኒሻ አባላት የተለያዩ ድጋፎችን እያደረገ ነው።
ለአብነትም የማዕከላዊ ጎንደር ዞን ማህረሰብ በጥሬ ገንዘብ ከሚያደርገው ድጋፍ በተጨማሪ የተለያዩ እለታዊ ደረቅ ምግቦችን ለሰራዊቱ እያበረከተ ይገኛል ብለዋል።
እስካሁን ባለው ሂደትም የዞኑ ነዋሪዎች ከ22 ሺህ ካርቶን በላይ ብስኩቶችና ከ19 ሺህ በላይ የተሻጉ ውሃዎችን ለሰራዊቱ አብርክቷል ብለዋል።
በተጨማሪም ነዋሪዎቹ ሰንጋዎችን፣ ፍየሎችና በጎችን ለሰራዊቱ እያበረከቱ መሆኑንም ነው ጨምረው የገለጹት።
እስካሁን ባለው ሂደትም የዞኑ ነዋሪዎች ከ500 በላይ ሰንጋዎችን ለሰራዊቱ ድጋፍ አድርገዋል ነው ያሉት።
ከሁለት አስርተ ዓመታት በላይ ጽንፈኛው የህወሃት ጁንታ በዞኑ ነዋሪዎች ላይ ሲፈጽማቸው የነበሩ የሰብአዊ መብት ጥሰቶችና ምዝበራዎች ህዝቡ ክፍኛ ሲያማርሩት እንደነበርም ነው ያስታወሱት።
ጽንፈኛ ቡድኑ በቅርቡ በሀገር መከላከያ ሰራዊት የሰሜን እዝ አባላት ላይ የፈጸመው ጥቃት የዙኑን ነዋሪዎች እንዳስቆጣቸውም ተናግረዋል።
በመሆኑም ሁሉም ኢትዮጰያዊያን ለሀገር መከላከያ ሰራዊት እያደረጉት ያለው ድጋፍ ለሰላም፣ ለፍትህና ለህግ የበላይነይ መከበር ያላቸውን ፍፈላጎት የሚያሳይ ነው ብለዋል።