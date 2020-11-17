የህወሃት ፅንፈኛ ቡድን በቁጥጥር ስር እስከሚውል ህግ የማስከበር እንቅስቃሴው ተጠናክሮ ይቀጥላል.. የመከላከያ ሰራዊት አባላት

አዲስ አበባ፤ ህዳር 8/2013(ኢዜአ) የህወሃት ፅንፈኛ ቡድን በቁጥጥር ስር እስከሚውል ህግ የማስከበር እንቅስቃሴው ተጠናክሮ እንደሚቀጥል የመከላከያ ሰራዊት አባላት ገለጹ።
የአገር መከላከያ ሰራዊት እያከናወነ ባለው የህግ ማስከበር ስራ በህወሃት ፅንፈኛ ቡድን ላይ ከፍተኛ ኪሳራ እያደረሰ መሆኑም ተገልጿል።
የዘራፊውን የህወሃት ቡድን የተቀላቀሉ የትግራይ ልዩ ሀይልና ሚሊሻ አባላት በሶስት ቀን ውስጥ ለመንግስት እጃቸውን እንዲሰጡ የተቀመጠውን የጊዜ ገደብ በርካቶች ተግባራዊ ቢያደርጉም የተወሰኑት ቀርተዋል።
የመከላከያ ሰራዊትና የአማራ ልዩ ሃይል በህወሓት ታጣቂ ቡድን ላይ የተጠናከረ እርምጃ በመውሰድ ላይ ይገኛሉ።
በአገር መከላከያ ሰራዊት የደቡብ ዕዝ የሰው ሃብት ልማትና ሚዲያ አስተባባሪ ኮሎኔል ደጀኔ ጸጋዬ እንዳሉት የጁንታው አባላት በሀገር መከላከያ ሰራዊት ከፍተኛ ኪሳራ ደርሶበታል።
በርካታ ታጣቂዎችን በመደምሰስና በቁጥጥር ሰር በማዋል ሲጠቀሙባቸው የነበሩ ዙ23 መሳሪያ፣ የምሽግ መቆፈሪያ ትራክተርና ዶዘር፣ እንዲሁም ሌሎች መሳሪያዎችን ተቆጣጥረዋል።
ጁንታው መንግስት ያስቀመጠለትን የሶሰት ቀን የጊዜ ገደብ ባለመጠቀሙ የህግ ማስከበር ስራው ተጠናክሮ ይቀጥላል ብለዋል።
ምክትል መቶ አለቃ ሃይሉ በቀለም በህወሃት ቡድን ላይ በተወሰደው ህግ የማስከበር እርምጃ የተሳካ ተግባር ፈፅመናል ብለዋል።
የአገር መከላከያ ሰራዊት በከፍተኛ ወኔና ሞራል በዘራፊው ቡድን ላይ እርምጃ እየወሰደ መሆኑን ጠቅሰው፤ ተጠናክሮም ይቀጥላል ብለዋል።
የህወሃት ጁንታ በአገር መከላከያ የሰሜን እዝ ላይ የፈፀመውን ጭካኔ የተሞላበት እኩይ ተግባር ተከትሎ መንግስት የህግ ማስከበር ስራ እያከናወነ መሆኑ ይታወቃል።