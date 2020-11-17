“አርሶአደር ምርት አምርቶ ሀገር ይመግባል መከላከያ ሠራዊት አገር ለመጠበቅ ሕይወቱን ይሰዋል” – አርሶአደሮች

አዲስ አበባ ህዳር 8/2013 (ኢዜአ) “አርሶአደር ምርት አምርቶ አገሩን እንደሚመግብ ጀግናው መከላከያ ሠራዊትም ሀገርን የሚጠበቅ ነው” ሲሉ አርሶ አደሮች ተናገሩ።
ኢዜአ ያነጋገራቸው በከተማ ግብርና የተሰማሩ አርሶአደሮቹ በሠራዊቱ ላይ የተፈጸመው ጥቃት እንዳሳዘናቸው ገልጸዋል።
ለአገር መከላከያ ሠራዊት ክብርና ምስጋና ለማቅረብ “ለአገር መከላከያ ክብር እቆማለሁ” በሚል መሪ ቃል የተዘጋጀ መርሃ ግብር ዛሬ በአበበ ቢቂላ ስታዲየም ተካሂዷል።
“የህወሓት ቡድን” ጥቅምት 24 ቀን 2013 ዓ.ም በትግራይ ክልል በሚገኘው የአገር መከላከያ ሠራዊት የሰሜን ዕዝ ላይ ጥቃት መድረሱን ተከትሎ መንግስት ለሰራዊቱ በሰጠው የሕግ ማስከበር ተልዕኮ መሰረት በክልሉ የተሰጠውን ግዴታ በመወጣት ላይ ይገኛል።
ኢዜአ ያነጋገራቸው የከተማ አርሶአደሮች አርሶአደርና የአገር መከላከያ ሠራዊት ለአገር ያላቸው ጠቃሜታና ተምሳሌትነት አንድ እንደሚያደርጋቸው ይገልጻሉ።
አርሶአደር ወቅት ሳይመረጥ አርሶና አልምቶ አገርን ሲመግብ መከላከያ ሠራዊቱም ሌት ተቀን አገርን በመጠበቅ ትልቅ ኃላፊነት እየተወጣ መሆኑን ተናግረዋል።
“አርሶ አደሩ በተመቻቸ ሁኔታ አርሶ ሲያመርት መከላከያ ሰራዊቱ በተመቻቸና ባልተመቻቸ ሁኔታ ውስጥ ሆኖም የሕይወት መስዋዕትነት ጭምር መክፈሉ ለየት ያደርገዋል፤ ጀግናም ያሰኘዋል” ብለዋል።
የደረሰ ሰብል በመሰብሰብ አርሶአደሩን የሚያግዘው የአገር መከላከያ ሠራዊት ላይ በህወሓት የጥፋት ቡድን የተፈጸመው ድርጊት እጅግ አስነዋሪና በጽኑ የሚወገዝ ተግባር መሆኑን የተናገሩት አርሶ አደሮቹ፣ በድርጊቱ በጣም ማዘናቸውን ገልጸዋል።
ለግብርና ስራውም ሆነ ለማንኛውም እንቅስቃሴ ሰላም ወሳኝ መሆኑን ተናግረው፣ የመከላከያ ሠራዊት ሕይወቱን ሰጥቶ የአገር ደህንነትን ለመጠበቅ እየከፈለው ላለው መስዋዕትነት ክብራቸውን ለመግለጽ በመርሃ ግብሩ ላይ መታደማቸውን አመልክተዋል።
አርሶ አደሮቹ ለመከላከያ ሠራዊቱ አስፈላጊውን ድጋፍ በማድረግ ከሠራዊቱ ጎን እንደሚቆሙም ነው ያረጋገጡት።
የመንግስትና የግል ተቋማት ሠራተኞችና አመራሮች፣ ግለሰቦች፣ ባለሀብቶችና በጎ ፈቃደኞች ለአገር መከላከያ ሠራዊት ደም በመለገስ እንዲሁም የገንዘብና የአይነት ድጋፍ በማድረግ ሠራዊቱን እየደገፉ ይገኛሉ።