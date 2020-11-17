ለሰራዊቱ አጋርነታችንን እስከ ህይወት መስዕዋትነት እንከፍላለን- የሲዳማ ክልል ርዕሰ መስስተዳድር

ሀዋሳ ህዳር 8/13 (ኢዜአ)- ለመከላከያ ሰራዊት ያለንን ክበር እስከ ህይወት መስዋዕትነት በመክፈል በተግባር እናሳያለን ሲሉ የሲዳማ ክልል ርዕሰ መስስተዳድር አስታወቁ።
“ክብር ለመከላከያ” በሚል መርህ ዛሬ በሀዋሳ በተካሄደው ስነ-ስርዓት ላይ የሲዳማ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ደስታ ሌዳሞ እንዳሉት ለሀገር ሰላምና ክብር ሲል ህይወቱን እየሰዋ ላለው የመከላከያ ሰራዊት ያለንን አጋርነት በተግባር ለማሳየት ዝግጁ ነን።
“የህወሀት ጁንታ ቡድን መከላከያ ሰራዊቱ ለሀገር አንድነት ሲል ለዓመታት እየከፈለ የቆየውን መስዋዕትነት ወደ ጎን በማለት ያደረሰበት ጥቃት ሳይበግረው ዛሬም ለሀገር አንድነትና ሰላም ጸር መሆኑን ቀጥሎበታል” ብለዋል ።
“የጁንታን ቡድን ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ለማሶገድ እየተካሄደ ባለው ህግ የማስከበር ዘመቻ መስዋትነት እየከፈለ ላለው የመከላከያ ሰራዊት ድጋፍ በማድረግ አጋርነታችንን በተግባር እንገልጻለን ” ሲሉም ተናግረዋል ።
የህዝብና የሀገር መከታ ለሆነው የመከላከያ ሰራዊት ተገቢው ክብር ሊሰጠው እንደሚገባ የገጹት አቶ ደስታ “ከቃል ባለፈ ከጎኑ በመሆን እስከ ህይወት መስዋዕትነት እንከፍላለን” ብለዋል።
የሲዳማ ህዝብ ለመከላከያ ሰራዊቱ ያለውን ድጋፍ ለመግለጽ በቅርቡ ሰላማዊ ሰልፍ ማድረጉን ያስታወሱት ርዕሰ መሰተዳደሩ ተጨማሪ የገንዘብና ቁሳቁስ ድጋፍ ለማሰባሰብ ዝግጅት መደረጉን አመላክተዋል።
በስነ-ስርዓቱ ላይ ከተሳተፉ የሲዳማ ልዩ ሀይል አባላት መካከል ዋና ሳጅን ደረሞ ሊዳሞ በበኩላቸው የሲዳማ ልዩ ሀይል ከመከላከያ ሰራዊቱ ጎን በመቆም አጋርነቱን ለማሳየት ዝግጁ መሆኑን ተናግረዋል።
“የመከላከያ ሰራዊቱ እየከፈለ ያለው ዋጋ በምንም የሚለካ አይደለም” ያሉት ዋና ሳጅን ለጀግንነት ስራው ክብር እንደሚገባው አስገንዘበዋል።
“ሀገሪቱ ሰላም እንድትሆን የሚጠበቅብኝን ሁሉ ለመወጣት ዝግጁ ነኝ” ብለዋል።
“በሰራዊቱ ላይ የተፈጸመው ጥቃት አሳዛኝ ነው፤ ከዛሬ ጀምሮ ይህንን መሰል ድርጊት እንዳይፈጸም ለመከላከል ዝግጁ ነኝ” ያሉት ደግሞ ኮንስታብል አበበች አበራ ናቸው።
ለመከላከያ ሰራዊቱ ክብር ለመስጠት ዛሬ በሀዋሳ በተካሄደው ስነ- ስርአት ነዋሪው ስራውን በማቆምና አሽከርካሪው ጡሩንባ በማሰማት አጋርነቱን ገልጻል ።