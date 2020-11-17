“ለሀገር መከላከያ ክብር እቆማለሁ” የክብር ሥነ -ሥርዓት በአማራ ክልል ከተሞችና ድሬዳዋ አስተዳደር ተከናወነ

ባህር ዳር ፣ድሬዳዋ ህዳር 08/2013 (ኢዜአ) “ለሀገር መከላከያ ክብር እቆማለሁ” በሚል መሪ ሃሳብ በሀገሪቱ የኪነ-ጥበብ ባለሙያዎች የተዘጋጀው የክብር ሥነ-ሥርዓት በአማራ ክልል የተለያዩ ከተሞች እና ድሬዳዋ አስተዳደር ተከናወነ።
በባህር ዳር ከተማ በተከናወነው ሥነ-ሥርዓት የተገኙት የአማራ ክልል ርዕሰ ምስተዳደር አቶ አገኘሁ ተሻገር እንዳሉት ህግ ለማስከበር እየተዋደቀ ለሚገኘው የሀገር መከላከያ ሰራዊት ላቅ ያለ ክብር ይገባዋል።
ህበረተሰቡ ለሀገር መከታና ኩራት ለሆነው የመከላከያ ሰራዊት ፣ ለክልሉ ልዩ ሃይል እና የሚሊሻ አባላት በደጀንነት እያደረገ ያለውን የገንዘብና የቁሳቁስ ድጋፍ አጠናከሮ እንዲቀጠልም ጥሪ አቅርበዋል።
በሥነ-ሥርዓቱ የምዕራብ እዝ መከላከያ ሰራዊት አባላት፣ የክልሉ ከፍተኛ አመራሮችና ልዩ ልዩ የህብረተሰብ ክፍሎች የተገኚ ሲሆን የክልሉ ፖሊስ ማርሽ ዝግጅቱን አጅቧል።
በተመሳሳይም ሥነ-ሥርዓቱ በጎንደር፣ ገንዳ ውሃ ፣ደሴ፣ ደብረ ማርቆስ፣ ወልዲያና ሌሎች ከተሞች ከረፋዱ አምስት ሰዓት ተኩል ጀምሮ መከናወኑን ሪፖርተሮቻችን ከየስፍራው ዘግበዋል።
ይህ በእንዲህ እንዳለ በድሬዳዋ አስተዳደር ተመሳሳይ ሥነ-ሥርዓት ሲካሄድ ለሀገርና ህዝብ መስዋዕትነት እየከፈለ የሚገኘው ሠራዊት ለጀመረው ዘመቻ ስኬት ሁሉም ዜጋ የድርሻውን ኃላፊነት እንዲወጣ አስተዳደሩ መልዕክት አስተላልፋል።
በሥነ-ሥርዓቱ የድሬዳዋ አሰተዳደር ከፍተኛ አመራሮች ፣ የድሬዳዋ የዩኒቨርሲቲው ማህበረሰብ፣ ፖሊስ፣ አሽከርካሪዎች፣ የሀገር ሽማግሌዎች፣ አባገዳዎች፣ኡጋዞች፣ የጥበብ ባለሙያዎች እና ሠራተኞች፣ ተሳታፊ ሆነዋል፡፡
የሀገር ሽማግሌው መሀመድ ዑመር በሰጡት አስተያየት ለሠራዊቱ ክብር መስጠቱ የሀገሪቱ ዜጎች ባህላዊና የማንነት መግለጫ መሆኑን ተናግረዋል፡፡
ለዚህ ሠራዊት በገንዘብ ፣ በሞራል፣ ደም በመስጠት ብቻ ሳይሆን በግንባር አብሮ በመሰለፍ የሀገርን ሰላምና የህግ የበላይነትን የማረጋገጥ ዘመቻውን ማገዝ ይገባል ብለዋል ፡፡
አቶ መሳይ መተኪያ በበኩላቸው ሠራዊቱ ለኛና ለሀገር ክብር መተኪያ የሌለውን ህይወቱን ሳይሳሳ እየሰጠ ነው፤ እኛም ከጎኑ ተሰልፈን ለማገዝ የመንግስት ጥሪ እየተጠባበቅን ነን ብለዋል፡፡
ሁሉም የቤተሰቡንና የአካባቢውን ሰላምና ፀጥታ በመጠበቅ ለሠራዊቱ ያለውን ክብርና የደጀንነት ድጋፍ ማጠናከር እንዳለበት የተናገሩት ደግሞ ወይዘሮ ዝናሽ መንሱር ናቸው።
ለሀገር ክብርና ሉአላዊነት ሲል ህይወቱን እየሰጠ ለሚገኘው ሠራዊት ራሱንና ቤተሰቡ በትምህርት ዕድል ተጠቃሚ የሚሆኑበት መንገድ ልናመቻችለት ይገባል ያሉት መምህርት መርሻዬ ባዩ ናቸው፡፡
ህዝብና መንግስት ተባብሮ ቤተሰቦቻቸውን በመንከባከብ ከጎናቸው መሆናቸውን መግለጽ እንደሚገባ ጠቁመዋልል፡፡
በምክትል ከንቲባ ማዕረግ የድሬዳዋ ንግድ ኢንዱስትሪና ኢንቨስትመንት ቢሮ ኃላፊ አቶ ከድር ጁሃር ለሠራዊቱ የሚደረገውን ድጋፍ በማጠናከር ጁንታውን ለህግ ለማቅረብ የተጀመረው ስራ ማሳካት ይገባል ብለዋል፡፡