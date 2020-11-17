በዞኑ በመስኖ ከሚለማው መሬት 20 ሺህ ሄክታሩ በዘር ተሸፈነ

ፍቼ ህዳር 8/2013 (ኢዜአ) በኦሮሚያ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን በበጋው ወቅት በመስኖ ከሚለማው መሬት 20 ሺህ ሄክታሩ ታርሶ በዘር መሸፈኑን የዞኑ እርሻና ተፈጥሮ ሀብት ጽህፈት ቤት አስታወቀ ።
በጽህፈት ቤቱ የአዝዕትና ኤከስቴንሽን ቡድን መሪ አቶ ደረጄ ኤጀታ ለኢዜአ እንደገለፁት በዞኑ በዘንድሮው የበጋ ወቅት ከ89 ሺህ ሄክታር በላይ መሬት መስኖ ለልማት ታቅዶ ተግባራዊ እየተደረገ ነው።
በዞኑ 13 ወረዳዎች በተጀመረው የመስኖ ልማት እስካሁን 20 ሺህ ሄክታር መሬት ታርሶ በጓሮ አትክልትና ሰብል ዘር መሸፈኑን ተናግረዋል ።
ዘንድሮ በመስኖ ከሚለማው አጠቃላይ መሬት ውስጥ 44 ሺህ 356 ሄክታሩ በዘመናዊና ቀሪው ደግሞ በባህላዊ መንገድ የሚለማ መሆኑን ገልጸዋል ።
በዚህ አመት ተጨማሪ 21 ሺህ ሄክታር መሬት በመስኖ ልማቱ መካተቱን ተናግረዋል።
በባህላዊና ዘመናዊ መንገድ የተጠለፉ 37 መካከለኛና ትልልቅ ወንዞች እንዲሁም 7 ሺህ የከርሰ ምድር የውሃ ጉድጓዶች በመጠቀም ልማቱ እየተካሄደ መሆኑን ጠቅሰዋል ።
ዘንድሮ 126 ሺህ አርሶ አደሮችን በማሳተፍ እየተካሄደ ካለው የመስኖ ልማት 6 ነጥበ 2 ሚሊዮን ኩንታል ምርት እንደሚጠበቅ አመላክተዋል ።
እንደ ቡድን መሪው ገለጻ ከመስኖ ልማቱ ይገኛል ተብሎ የሚጠበቀው ምርት መጠን ከባለፈው አመት በ1 ሚሊዮን ኩንታል ብልጫ ይኖረዋል።።